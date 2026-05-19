İsrail Suriye'yi yine vurdu! Kuneytra'da tarım arazilerine top atışı

İsrail işgal güçlerinin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytira kırsalında bulunan tarım arazilerini top atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

Suriye resmi medyasına göre İsrail topçuları, Kuneytira'nın kuzey kırsalındaki Taranja köyü yakınlarında bulunan tarım arazilerine üç top mermisi attı.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

BİR GÜN ÖNCE KÖYE GİRMİŞLERDİ

Saldırıdan bir gün önce İsrail askerlerinin Kuneytira kırsalındaki el-Aşa köyüne girdiği ve bölgede evlere yönelik arama ile baskın operasyonları düzenlediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin köyde bazı evlerde aramalar yaptığı ve bölgede hareketliliğin arttığı ifade edildi.

ŞAM- TEL AVİV HATTINDA GERİLİM

Son saldırının, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın İsrail ile yürütülen güvenlik anlaşması görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Şara daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile sürdürülen müzakerelerin tamamen çıkmaza girmediğini ancak İsrail'in Suriye topraklarında askeri varlığını sürdürme ısrarı nedeniyle görüşmelerde ciddi zorluklar yaşandığını belirtmişti.

İSRAİL 1974 ANLAŞMASININ ÇÖKTÜĞÜNÜ İLAN ETMİŞTİ

İsrail, Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1974 Ayrıştırma Anlaşması'nın çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattındaki tampon bölgeyi işgal etmeye başlamıştı.

Bölgede tansiyon giderek yükselirken, İsrail işgal güçlerinin Suriye topraklarındaki askeri hareketliliği de dikkat çekiyor.

SURİYE'DE HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Yeni Suriye yönetiminin İsrail'e yönelik herhangi bir tehditte bulunmamasına rağmen, İsrail işgal güçleri Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Söz konusu saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiği belirtilirken, askeri noktalar, mühimmat depoları ve askeri ekipmanların hedef alındığı ifade ediliyor.