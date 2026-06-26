Silivri’den gelen derin çatlak: İmamoğlu’ndan Özgür Özel’i tasfiye planı mı?
Muhalefet kulisleri yeniden hareketlendi. Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla gizli notlar göndererek partiyi dizayn etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşandığı iddia edilen kriz, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Ahmak" davasındaki siyasi yasak süreci, eriyen oy oranları ve İBB kaynakları üzerinden kurulan ittifakların gölgesinde dikkat çeken kulis bilgilerini A Haber'de paylaştı. Selvi, tarihi süreçte, İmamoğlu’nun dokunulmazlık zırhı elde etmek için hazırladığı "yeni parti" ve "tasfiye" planını tüm detaylarıyla deşifre etti. İşte Özel cephesi içindeki o büyük savaşın perde arkası…
CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında yaşandığı belirtilen görüş ayrılıkları yeniden gündeme geldi. Gazeteci Abdülkadir Selvi ve Hukukçu Av. Hadi Dündar, A Haber canlı yayınında parti içindeki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, İmamoğlu'nun yeni siyasi hamleleri ve yeni parti süreciyle yaşanacağı iddia edilen güç mücadelesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SİLİVRİ'DEN GELEN GİZLİ TALİMATLAR: YENİ PARTİ PLANI
Siyasetin merkezinde adeta bir ateş hattı oluştu. Muhalif cephede yaşanan krize ilişkin bugünkü yazısında belirttiği Özel-İmamoğlu konusunu gündeme getiren Gazeteci Abdülkadir Selvi programda, "İmamoğlu ile Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu, bu kez de 'Yeni kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım.' diyormuş." ifadelerini kullandı. Selvi, İmamoğlu'nun cezaevi duvarlarının ardında yürüttüğü stratejiyi, "İmamoğlu 'Ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun.' diyormuş. Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun." sözleriyle aktarırken söz konusu planın arkasında çok daha derin bir hesap yattığını belirtti.
ROLLER DEĞİŞTİ: İYİ PARTİ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel nezdinde rollerin değiştiğini belirten Abdülkadir Selvi, "Artık roller değişti, İYİ Parti Özgür Özel'den yana. Şartları belirleme imkânı Ekrem İmamoğlu'nun değil Özgür Özel'in elinde." değerlendirmesinde bulundu. Selvi, İmamoğlu'nun geçmişteki hatalarına dikkat çekerek, "O, İstanbul Belediyesi'nin imkânlarını elinden bırakmamak için cumhurbaşkanı adayı oldu. Şimdi pişman anlaşılan. O ki Silivri'de bu yeni partiyle ilgili hazırlıkları yürütüyor. Notlarını avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e ulaştırıyor." şeklinde konuştu.
"MAAŞA ZAM, İŞE SON": ÖZGÜR ÖZEL'E SİYASİ TUZAK
İmamoğlu'nun Özgür Özel'i neden cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği sorusuna yanıt veren Abdülkadir Selvi, bu durumu çarpıcı bir benzetmeyle açıklayarak, "Özgür Özel'e hani 'Maaşa zam, işe son vermek' gibi onu cumhurbaşkanı adayı gösterdik diyerek parti üzerindeki gücünü azaltmak ve kazanamayacağı bir seçime sokup onu o şekliyle tasfiye etmek istiyor." ifadelerini kullandı. Selvi, Özel'in beklenenden daha güçlü çıktığını ve toplumda bir karşılık oluşturduğunu belirterek, "Özgür Özel dışarıda, milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapıyor. Parti kurulacak, o dışarıda olduğu için daha etkin. O nedenle 'Parti benim elimde olsun, Özgür Özel'i de cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle tasfiye ederim.' istiyor." sözleriyle kirli planı deşifre etti.
İTİRAFÇILAR ORTAYA ÇIKTI, DESTEK ÇÖKTÜ: YÜZDE 30'DAN YÜZDE 13'E!
İmamoğlu'nun kamuoyundaki algısının büyük bir hızla eridiği gerçeği rakamlarla ortaya koyan Abdülkadir Selvi, "Muhalif tabanda Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak; ilk başlarda bir mağduriyet algısı vardı. Fakat yargılamalar başlayınca, itirafçılar ortaya çıkınca o düştü. Önceki destek %30 seviyesindeyse %14'lere, %13'lere kadar düştü." bilgisini paylaştı. Halkın sorgulamaya başladığını belirten Selvi, "'Ya bu adam partiyi parayla satın almış, ya bu belediyelerde söylenilen her şey de iktidarın iddiası değil, ya buralarda kirli işler dönmeye başlamıştı' deniliyor." ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS AYINDAKİ GİZLİ TOPLANTI: "BÜTÜN PARALARI TURAN TAŞKIN'A TOPLAYIN"
Çarpıcı detaylar bununla da sınırlı kalmadı. İBB'ye yönelik soruşturmaların ayak sesleri duyulduğunda yapılan gizli bir toplantı, hukuktan kaçış planlarını gözler önüne serildi. Konuya ilişkin konuşan Selvi, "İBB soruşturması geç açıldı ama bunlar içeriden soruşturma açılacağı istihbaratını alınca danışmanlarıyla ağustos ayında bir toplantı yapıyorlar. O toplantıda diyorlar ki: "Bir, bu parasal işlerinizi halledin. Bütün paralar Turan Taşkın'da toplansın." sözleriyle finansal operasyonun kilit ismini işaret etti.