Silivri’den gelen derin çatlak: İmamoğlu’ndan Özgür Özel’i tasfiye planı mı?

Siyasetin merkezinde adeta bir ateş hattı oluştu. Muhalif cephede yaşanan krize ilişkin bugünkü yazısında belirttiği Özel-İmamoğlu konusunu gündeme getiren Gazeteci Abdülkadir Selvi programda, "İmamoğlu ile Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu, bu kez de 'Yeni kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım.' diyormuş." ifadelerini kullandı. Selvi, İmamoğlu'nun cezaevi duvarlarının ardında yürüttüğü stratejiyi , "İmamoğlu 'Ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun.' diyormuş. Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun." sözleriyle aktarırken söz konusu planın arkasında çok daha derin bir hesap yattığını belirtti.

Muhalif cephede yaşanan krize ilişkin bugünkü yazısında belirttiği Özel-İmamoğlu konusunu gündeme getiren Gazeteci Abdülkadir Selvi çarpıcı açıklamalarda bulundu (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ROLLER DEĞİŞTİ: İYİ PARTİ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel nezdinde rollerin değiştiğini belirten Abdülkadir Selvi, "Artık roller değişti, İYİ Parti Özgür Özel'den yana. Şartları belirleme imkânı Ekrem İmamoğlu'nun değil Özgür Özel'in elinde." değerlendirmesinde bulundu. Selvi, İmamoğlu'nun geçmişteki hatalarına dikkat çekerek, "O, İstanbul Belediyesi'nin imkânlarını elinden bırakmamak için cumhurbaşkanı adayı oldu. Şimdi pişman anlaşılan. O ki Silivri'de bu yeni partiyle ilgili hazırlıkları yürütüyor. Notlarını avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e ulaştırıyor." şeklinde konuştu.

"MAAŞA ZAM, İŞE SON": ÖZGÜR ÖZEL'E SİYASİ TUZAK

İmamoğlu'nun Özgür Özel'i neden cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği sorusuna yanıt veren Abdülkadir Selvi, bu durumu çarpıcı bir benzetmeyle açıklayarak, "Özgür Özel'e hani 'Maaşa zam, işe son vermek' gibi onu cumhurbaşkanı adayı gösterdik diyerek parti üzerindeki gücünü azaltmak ve kazanamayacağı bir seçime sokup onu o şekliyle tasfiye etmek istiyor." ifadelerini kullandı. Selvi, Özel'in beklenenden daha güçlü çıktığını ve toplumda bir karşılık oluşturduğunu belirterek, "Özgür Özel dışarıda, milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapıyor. Parti kurulacak, o dışarıda olduğu için daha etkin. O nedenle 'Parti benim elimde olsun, Özgür Özel'i de cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle tasfiye ederim.' istiyor." sözleriyle kirli planı deşifre etti.