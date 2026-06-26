Online yemek platformlarında komisyon tuzağı! Esnaf isyanda: Emeği biz veriyoruz kârı onlar alıyor
Günlük hayatımızda sıkça tercih edilen yemek platformları, bizlerin hayatını kolaylaştırsa da üretici ve esnafın adeta belini büküyor. Online yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı yüksek komisyonlar, zorunlu kampanya uygulamaları ve ek hizmet bedelleri esnafın kâr oranını ciddi şekilde azaltırken bu süreçte kazanan sadece platformlar oluyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, esnafın yemek platformları üzerinden yaşadığı mağduriyetleri kalem kalem anlatırken, özellikle uygulamalar üzerinde ruhsatsız şirketlerin satış yaptığına dikkat çekerek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.
Günlük yaşantımızdan 7'den 77'ye yüzlerce kişinin sıkça kullandığı online yemek platformları vatandaşlara büyük kolaylık sağlasa da, restoran ve paket servis arasındaki ücret farklarının gözle görülür düzeyde artması tüketici tarafından tepki topluyor. Online yemek platformları "Esnafın yanındayız" klişesi altında reklam kampanyaları yürütürken aslında milyonlarca esnafı yüksek komisyonlar, kampanya bedelleri ve dijital pazarlama oyunları ile kazancına adeta göz dikiyor.
A Haber ekibi konuya ilişkin esnaflara mikrofon uzatırken, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ise esnafların bu tür uygulamalar üzerinden kâr elde etmek yerine aksine zarara uğradığını ortaya koyarak örnek hesaplamalar üzerinden yaşanan mağduriyeti aktardı.
"650 LİRALIK SİPARİŞTEN ESNAFA KALAN SADECE 128 TL"
İndirimli satış kampanyası uygulanmasında;
- 275 liralık bir siparişin esnafa kalan tutarı sadece 57 TL
- 500 liralık bir siparişte ise esnafa kalan 100 TL
- 650 liralık bir siparişte ise esnafa sadece 128 TL kalıyor
Tüketicinin ödediği yemek tutarı aslında esnafa gittiği zannedilirken kazanan sadece yemek platformları oluyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, paranın esnafa gitmediğini örnek sipariş tutarları üzerinden ele alarak; "Şu anda işlevde olan ve esnafın sırtına bindirilmiş olan kampanyalar, komisyonlar... Rakam yalan söylemez. Siz sanıyorsunuz ki 650 liralık bir sipariş verdiğinizde bunun büyük çoğunluğu esnafa gidiyor. Hayır! Sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Ve bu 128 liranın içerisinde de ürün ve hammadde maliyeti, faaliyet giderleri, personel maliyetleri, kira giderleri, reklam ve daha fazlası var. Hepsi bu paranın içinde." şeklinde konuştu.
KAMPANYA TUZAĞI: "KATILMAZSAN 10 SAYFA AŞAĞI DÜŞERSİN!"
Esnafın platformlarda görünür kalabilmek için zarar etmeyi göze almak zorunda kaldığı belirten Karataş, sistemin esnafı mecbur bıraktığını anlatarak, "Bir kampanya başlatıyorlar: '1000 liraya 300 lira hediye'. Bu kampanyaya katılmazsanız zarar ediyorsunuz, çünkü görünürlüğünüz 10 sayfa aşağıda kalıyor. Katılanlar yukarıda kalıyor, mecbur katılıyorsunuz. Esnaf Kampanyaya mecburen katılıyor. İndirim yaptı ve 300 liralık indirim direkt esnaftan gidiyor. Normalde vatandaş gidip yerinde alsa çok daha ucuza alacak." diyerek sistemin esnafı nasıl bir "görünürlük tehdidiyle" köşeye sıkıştırdığını aktardı.
KOMİSYON DERYASI: KURYEDEN KDV'YE HER ŞEY ESNAFTAN!
Bin liralık bir siparişin üzerinden yapılan kesintileri kalem kalem deşifre eden Mehmet Karataş, esnafın elinde kalan 389 liranın nasıl buharlaştığını şu sözlerle özetledi: "Restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Kurye bedeli yüzde 22 diyor, 154 lira. Stopaj vergisi yüzde 1 diyor, 6 lira. KDV bedeli yüzde 20 diyor, 30 lira alıyor. Restoranın müşteriye verdiği satış fişindeki 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedeli 49 lira. Toplamda 611 lira esnafın cebinden çıkıyor. Bin liradan geriye 389 lira kalıyor. Esnaf bu parayla ne yapacak ürün alacak, kira ödeyecek, personel maaşı verecek."
Karataş bir esnafın "Ortağımız gibiler" sözlerini ele alarak; "'Ortağımız gibiler' diyorlar ama onlar sizin kiranızı, personel maaşını ya da dükkan içindeki herhangi bir gideri ödemiyor. Ama kârın çoğunu alıyor." dedi.