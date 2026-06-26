Online yemek platformlarında komisyon tuzağı! Esnaf isyanda: Emeği biz veriyoruz kârı onlar alıyor

Günlük yaşantımızdan 7'den 77'ye yüzlerce kişinin sıkça kullandığı online yemek platformları vatandaşlara büyük kolaylık sağlasa da, restoran ve paket servis arasındaki ücret farklarının gözle görülür düzeyde artması tüketici tarafından tepki topluyor. Online yemek platformları "Esnafın yanındayız" klişesi altında reklam kampanyaları yürütürken aslında milyonlarca esnafı yüksek komisyonlar, kampanya bedelleri ve dijital pazarlama oyunları ile kazancına adeta göz dikiyor.

A Haber ekibi konuya ilişkin esnaflara mikrofon uzatırken, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ise esnafların bu tür uygulamalar üzerinden kâr elde etmek yerine aksine zarara uğradığını ortaya koyarak örnek hesaplamalar üzerinden yaşanan mağduriyeti aktardı.



"650 LİRALIK SİPARİŞTEN ESNAFA KALAN SADECE 128 TL"

İndirimli satış kampanyası uygulanmasında; 275 liralık bir siparişin esnafa kalan tutarı sadece 57 TL

500 liralık bir siparişte ise esnafa kalan 100 TL

650 liralık bir siparişte ise esnafa sadece 128 TL kalıyor



Tüketicinin ödediği yemek tutarı aslında esnafa gittiği zannedilirken kazanan sadece yemek platformları oluyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, paranın esnafa gitmediğini örnek sipariş tutarları üzerinden ele alarak; "Şu anda işlevde olan ve esnafın sırtına bindirilmiş olan kampanyalar, komisyonlar... Rakam yalan söylemez. Siz sanıyorsunuz ki 650 liralık bir sipariş verdiğinizde bunun büyük çoğunluğu esnafa gidiyor. Hayır! Sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Ve bu 128 liranın içerisinde de ürün ve hammadde maliyeti, faaliyet giderleri, personel maliyetleri, kira giderleri, reklam ve daha fazlası var. Hepsi bu paranın içinde." şeklinde konuştu.