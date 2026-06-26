Erhan Karaal'ın aracına GPS takan isim deşifre oldu! A Haber o görüntülere ulaştı: Şüpheli eski İBB çalışanı çıktı!

Maltepe'de evinin önünden kaçırılan Erhan Karaal dosyasının her adımını takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İstanbul polisi, Karaal'ın aracına takılan GPS cihazının kim tarafından yerleştirildiğini belirlemek için tam 4 gün boyunca yüzlerce saatlik kamera kaydını saniye saniye inceledi" sözleriyle operasyonun perde arkasını aktardı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, Karaal'ın aracının arka tamponuna takip cihazının kaçırılma olayından tam 4 gün önce yerleştirildiği saptandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarılan Karaal'ın aracında gizli bir GPS takip cihazı bulunurken, A Haber o cihazın yerleştirildiği anlara ait özel görüntülere ulaştı. Skandalın merkezindeki ismin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi.

Görüntülerde Ulusoğlu'nun, kuzeni Sadık İnci ile birlikte olaydan önce bir mekanda yemek yedikleri, ardından keşif yaparak cihazı yerleştirdikleri görülüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Erhan Karaal'ın aracına yaklaşarak telefonla konuşuyormuş gibi yapan ve o sırada GPS cihazını yerleştiren şüphelinin kimliği polisi bile şaşırttı. Mehmet Karataş, " Cihazı takan kişinin, kısa bir süre öncesine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Serdar Ulusoğlu olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)

OLAYIN ARKASINDAKİ İDDİA: RÜŞVET KAVGASI MI?

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ortaya atılan iddialar ise gündemi sarsacak nitelikte. Emniyetteki sorgusunda cihazı taktığını kabul eden Serdar Ulusoğlu, "Rüşveti kanıtlamak için GPS taktım" savunmasını yaparken, olayın temelinde büyük bir rüşvet kavgası olduğu öne sürülüyor.

Mehmet Karataş, "İddialara göre rüşvetten sağlanan ve İmamoğlu'na ait olduğu öne sürülen 300-500 kilogram altın olduğu, Erhan Karaal'ın bu altınların yerini bildiği gerekçesiyle kaçırıldığı söyleniyor" sözleriyle soruşturma dosyasındaki çarpıcı detayları paylaştı.

21 GÖZALTI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği seri operasyonlarda bugüne kadar toplam 21 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet Karataş, "Şu dakikalarda şüpheliler emniyetten çıkarılarak Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi" bilgisini verirken, firari olan son bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. A Haber, bu kirli ağın tüm detaylarını takip etmeye devam ediyor.