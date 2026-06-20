CANLI YAYIN

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde

Türkiye’nin kilitlendiği dev sınav maratonu bugün resmen başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için milyonlarca aday salonlarda ter dökerken, okul bahçelerinde ise adeta bir hayat mücadelesi yaşandı. Sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yetişti. Sahada profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü belirten AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Nevzat Yüce A Haber’e yaptığı açıklamada, "Sınava giriş belgesini olabilir heyecandan unutabiliyorlar. AK Parti ailesi olarak bizde yardımlarına koşuyoruz” dedi.

YKS maratonu başladı. Milyonlarda aday sınav merkezlerinde yerini alırken kimi adaylar saniyelerle yarıştı. Kimliklerini unutanlar, son saniyede polisin yardımıyla yetişenler ve kapılar kapandıktan sonra demir parmaklıklardan atlayan adaylarla sınav merkezleri, tarihinin en hareketli ve dramatik günlerinden birine sahne oldu. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri sahada çalışma yürüterek sorun yaşayan öğrencilerin yardımına koştu.

YKS MARATONUNDA HEYECAN VE MÜCADELE! AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA KOŞTU

YIL BOYUNCA SÜREN BÜYÜK HAZIRLIK VE ZORLU SÜREÇ
Milyonlarca gencin hayallerini süsleyen üniversite kapılarını aralamak için beklediği o büyük gün nihayet geldi çattı. Tüm bir yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Yaşanan bu büyük heyecanı dile getiren bir öğrenci, "Kaç defa gireceğim sınava. Hem 12. sınıf, hem dershane, hem deneme biraz zorlandık" sözleriyle sürecin ne kadar yıpratıcı geçtiğini vurguladı. Evlatlarını bu zorlu yolda bir an olsun yalnız bırakmayan aileler de aynı heyecanı okul kapılarında yaşarken, bir veli, "Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz bugün için" ifadeleriyle tüm adaylara iyi dileklerini gönderdi.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 1

MARATONUN İLK ETABI TAMAMLANDI: ADAYLAR SALONLARDAN ÇIKIYOR
Sınavın sona ermesiyle birlikte okul bahçelerinde bekleyen kalabalık yerini büyük bir merak ve duygu seline bıraktı. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, sıcak bölgedeki son durumu, "Milyonlarca aday için maratonun artık sonuna gelindi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı artık sona erdi. İşte öğrenciler bu alandan çıkışlarına devam ediyor" diyerek aktardı. Sınavdan çıkan bir öğrenci ise verdiği emeğin karşılığını alma ümidiyle, "Çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız" şeklinde konuştu.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 2

HAYALLER VE HEDEFLER OKUL BAHÇELERİNDE YANKILANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşamasında sadece bilgi değil, sabır ve irade de ölçüldü. Okul bahçelerindeki bekleyiş, her saniyesi umut dolu anlara sahne olurken, bir öğrenci hedeflerini, "Yani hedefim mühendislik dediğim gibi. Şu an çok bir şey düşünmüyorum o kadar çok. Sınava girmeyi bekliyorum" cümleleriyle ifade etti. Çocuklarının geleceği için en az onlar kadar heyecanlı olan ebeveynler de bu tarihi tanıklıkta yerlerini aldı. Bir veli, hislerini, "Kızım için geldim. Çok heyecanlıyım. Ondan daha çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 3

ADANA'DA ZAMANA KARŞI YARIŞ VE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Sınav öncesinde yaşanan stres, bazı noktalarda yerini ne yazık ki üzücü manzaralara bıraktı. Adana'da tam bir dram yaşandı; bir öğrenci sınava yetişebilmek için adeta canını dişine taksa da başarılı olamadı. Emniyet güçlerinin seferber olduğu, polisin adeta ateş hattında gibi yardıma koştuğu anlarda bile talihsiz aday kapıların kapanmasına engel olamadı. Bu zor anlarda polisin desteğini unutmayan bir veli, "Yardımcı olmaya elinden çalıştılar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 4

SAMSUN'DA TALİHSİZLİK ZİNCİRİ VE BAYGINLIK GEÇİREN ADAY
Samsun'da yaşananlar ise "bu kadarı da olmaz" dedirten türdendi. Sınava girmek için merkeze gelen bir aday, kimliğini yanında bulamayınca büyük bir panik yaşadı. Telaşla ehliyetine sarılan öğrenci, yolda onu da düşürdüğünü fark edince yaşadığı ağır stresin etkisiyle baygınlık geçirdi. Ailesi, adeta zamanla yarışarak kimliğini son saniyede ulaştırmayı başarsa da talihsiz genç, sağlık durumunun elvermemesi nedeniyle o kapıdan içeri giremedi.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 5

İSTANBUL'DA FİRARİ GİRİŞLER VE POLİSİN ŞEFKAT ELİ
İstanbul'da da manzara farksızdı. Sınava dakikalar kala yetişen ancak kapılar kapandığı için içeri alınmayan bazı öğrenciler, pes etmek yerine çareyi demir parmaklıklardan atlamakta buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın gizli kahramanları polis ekipleriydi. Geç kalan veya ulaşım sorunu yaşayan öğrencilerin imdadına hızır gibi yetişen ekipler, adayları sınav salonlarına ulaştırmak için yoğun mesai harcadı.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 6

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN 'PROFESYONEL' DESTEK
Bu kritik günde adayların tek eksiği sadece zaman değildi. Sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yetişti. Sahada profesyonel bir çalışma yürüten ekip adına konuşan AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Nevzat Yüce, "Sınava giriş belgesini olabilir heyecandan unutabiliyorlar. Hem ulaşım araçlarından unutabiliyorlar, hem evlerinde unutmuş olabiliyorlar. Biz de böyle güzel bir çözüm bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz sene de bunu yapmıştık ama bu sene biraz daha profesyonel ve farklı noktalarda yaptık" diyerek verdikleri desteğin önemini vurguladı.

YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde - 7

YKS yasak listesinde neler var?YKS yasak listesinde neler var? YKS YASAK LİSTESİNDE NELER VAR?
YKS günü ulaşım bedava mı?YKS günü ulaşım bedava mı? YKS GÜNÜ ULAŞIM BEDAVA MI?

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın