YKS heyecanı Türkiye'yi sardı! Kapıda dram, sınıflarda umut | AK Parti YKS mesaisinde

Türkiye’nin kilitlendiği dev sınav maratonu bugün resmen başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için milyonlarca aday salonlarda ter dökerken, okul bahçelerinde ise adeta bir hayat mücadelesi yaşandı. Sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına AK Parti Gençlik Kolları üyeleri yetişti. Sahada profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü belirten AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Nevzat Yüce A Haber’e yaptığı açıklamada, "Sınava giriş belgesini olabilir heyecandan unutabiliyorlar. AK Parti ailesi olarak bizde yardımlarına koşuyoruz” dedi.

YKS maratonu başladı. Milyonlarda aday sınav merkezlerinde yerini alırken kimi adaylar saniyelerle yarıştı. Kimliklerini unutanlar, son saniyede polisin yardımıyla yetişenler ve kapılar kapandıktan sonra demir parmaklıklardan atlayan adaylarla sınav merkezleri, tarihinin en hareketli ve dramatik günlerinden birine sahne oldu. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri sahada çalışma yürüterek sorun yaşayan öğrencilerin yardımına koştu. YKS MARATONUNDA HEYECAN VE MÜCADELE! AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÖĞRENCİLERİN YARDIMINA KOŞTU YIL BOYUNCA SÜREN BÜYÜK HAZIRLIK VE ZORLU SÜREÇ

Milyonlarca gencin hayallerini süsleyen üniversite kapılarını aralamak için beklediği o büyük gün nihayet geldi çattı. Tüm bir yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Yaşanan bu büyük heyecanı dile getiren bir öğrenci, "Kaç defa gireceğim sınava. Hem 12. sınıf, hem dershane, hem deneme biraz zorlandık" sözleriyle sürecin ne kadar yıpratıcı geçtiğini vurguladı. Evlatlarını bu zorlu yolda bir an olsun yalnız bırakmayan aileler de aynı heyecanı okul kapılarında yaşarken, bir veli, "Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz bugün için" ifadeleriyle tüm adaylara iyi dileklerini gönderdi.

MARATONUN İLK ETABI TAMAMLANDI: ADAYLAR SALONLARDAN ÇIKIYOR

Sınavın sona ermesiyle birlikte okul bahçelerinde bekleyen kalabalık yerini büyük bir merak ve duygu seline bıraktı. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, sıcak bölgedeki son durumu, "Milyonlarca aday için maratonun artık sonuna gelindi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı artık sona erdi. İşte öğrenciler bu alandan çıkışlarına devam ediyor" diyerek aktardı. Sınavdan çıkan bir öğrenci ise verdiği emeğin karşılığını alma ümidiyle, "Çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız" şeklinde konuştu.