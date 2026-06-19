YKS günü ulaşım bedava mı: Metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir

2026 YKS öncesinde milyonlarca adayın gündeminde sınav merkezlerine ulaşım yer alıyor. Sınava girecek öğrenciler, veliler ve görevli personeller toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. ÖSYM sınav giriş belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS öncesinde büyükşehir belediyeleri ulaşım planlarını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyelerinde sınav adayları ve görevliler toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Ankara ve İzmir'de yoğunluk beklenen hatlarda ek seferler uygulanacak.

İstanbul'da YKS'ye girecek adaylar ve sınav görevlileri, belirlenen saat aralığında toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. (Foto: A Haber)

İSTANBUL'DA YKS GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul'da YKS'ye katılacak adaylar ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görev belgelerini göstermeleri halinde toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.

İBB tarafından yapılan duyuruya göre, uygulama kapsamında ücretsiz ulaşım hakkı, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar devam edecek. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları bu kapsamda hizmet verecek.

Ankara'da YKS nedeniyle 60 güzergahta 239 ek servis planlandı. (Foto: A Haber)

ANKARA VE İZMİR'DE ULAŞIM BEDAVA MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, sınav giriş belgesini ibraz eden adaylar ile velileri ve görevli öğretmenler, 20-21 Haziran tarihlerinde EGO otobüsleri ve raylı sistemleri ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca kent genelinde mevcut çalışma programına ilave olarak 60 farklı güzergahta toplam 239 ek servis planlandı.

İzmir'de yoğunluk beklenen hatlarda ek sefer uygulanacak. (Görsel: Eshot)

ESHOT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"20 - 21 Haziran 2026 Tarihlerinde Yapılacak Olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT - AYT - YDT) Kapsamında Hemşehrilerimizin ikametgâhlarından sınav merkezlerine ulaşımlarını daha rahat sağlamaları amacıyla sınav yoğunluğu yaşanacak hatlara gerekli takviyeler yapılmış olup, 290 Bostanlı İskele - Tınaztepe 390 Tınaztepe - Bornova Metro 412 Tınaztepe - Yerleşke 596 Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi 690 Tınaztepe - F.Altay Aktarma Hatlarımız sınav saatlerine uygun olarak siz Hemşehrilerimize ulaşım hizmeti verecektir."