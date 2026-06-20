Manisa'da kirli propagandaya geçit yok! Terör medyasının "işkence" yalanı elinde patladı!

Can güvenliğini sağlamak için derhal koğuşa giren kahraman infaz koruma memurları, saldırgan tavırlarını sürdüren ve kendilerine de saldırmaya yeltenen Volkan Ayvazlı'yı yasal yetkileri çerçevesinde profesyonel bir hamleyle etkisiz hale getirdi. Kimsenin burnu bile kanamadan koridor dışına çıkarılan şahısların tüm tıbbi kontrolleri ve darp cebir raporları, revir ve hastane sevkleriyle eksiksiz ve şeffaf şekilde kayıt altına alındı.

Görüntüleri ve delilleri inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin şerefli personelinin hiçbir kötü muamele ve yaralama eyleminin bulunmadığını tescilledi. 20.03.2025 tarihli ve 2025/1631 karar numaralı hukuki tokatla, görevli memurlar hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına (Takipsizlik) karar verildi. Kurum Disiplin Amirliği de personelin hiçbir kasıt veya ihmalinin olmadığını raporladı.

İŞTE DEVLETİN KARARLILIĞI: İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS!

Cezaevinde terör estiren ve koğuş arkadaşının canına kasteden hükümlülere disiplin cezaları yağarken, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturması da kararlılıkla devam ediyor. Terörün tetikçiliğini yapan Yeni Yaşam gibi karanlık odakların sistematik yalanlarına geçit vermeyen yetkililer, ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı "sıfır tolerans" politikasının tavizsiz şekilde uygulandığını ve tüm işlemlerin hukuka uygun yürütüldüğünü bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

İŞTE İFADE TUTANAĞI:

T.C. ADALET BAKANLIĞI Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İFADE TUTANAĞI

İFADE SAHİBİ : VOLKAN AYVAZLI, ORHAN ve FATMA'dan olma KÜÇÜKÇEKMECE 10/08/1996 doğumlu, ---------- kimlik numaralı İSTANBUL ili, KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, CUMHURİYET mah/köy nüfusuna kayıtlı olup Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Basit Yaralama, Basit Yaralama, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konutta Silahla Yağma, Silahla Yağma, Basit Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçundan Hükümlü olarak B BLOK kısmı/bloğu 3 koridoru B-T-48 ÜST koğuşu/odası 'da yatmaktadır.

SORULDU : 07/02/2025 tarihli tutanağa istinaden soruldu.

CEVABEN : Yukarıda yazılı kimlik bilgileri bana aittir. Olaydan bir gün önce Kenan PAÇİNCİOĞLU benim yatağımın önünde yatarken ayakkabılarını uygunsuz bir şekilde itekledi. Bende neden öyle yapıyorsun diyerek kızdım. O da söylenerek aşağı indi. Bende ne diye söyleniyorsun dedim. Ertesi gün koğuşta yine insanlara beni şikayet edeceğini söylemiş. Gün içerisinde kursa çıktı. Geri geldiğinde ben ne oldu şikayet ettin mi dedim. Akabinde sinirle vurmaya başladım. Bir defa da emanetle vurdum Kenan PAÇİNCİOĞLU'da alt kata kaçarak kapıya vurdu. Daha sonra memurlar geldiler ve koğuştan aldılar. Ben o sırada sinirden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Memurlara karşı yanlış hareket yapmışım. Pişmanım. Emaneti kendim yaptım. Asma kilidin demirinden yaptım. Amacım kesinlikle memurlara zarar vermek değildir. Kimseden şikayetçi değilim. Dedi.

Başka bir diyeceği olup olmadığı soruldu. Başka bir diyeceğinin olmadığına beyan ederek ifadesini bir kez de okuduktan sonra doğruluğunu imzası ile tasdik etti. 17.02.2025

İfadeyi Alan 36536 Kurum 2.Müdürü

İfadeyi Yazan 249756 İnfaz Bürosu Görevlisi

İfadeyi Veren VOLKAN AYVAZLI Hükümlü (İmza)