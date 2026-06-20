Manisa'da kirli propagandaya geçit yok! Terör medyasının "işkence" yalanı elinde patladı!
Terör örgütünün güdümünde yayın yapan Yeni Yaşam isimli internet sitesinin, Manisa Akhisar Cezaevinde "işkence" yapıldığı yönündeki algı operasyonu resmi belgelerle çökertildi. Koğuşta asma kilitten bozma silahla arkadaşına saldıran zehir taciri ve yağmacı Volkan Ayvazlı’yı "mağdur" gibi göstermeye çalışan Yeni Yaşam'ın alçak oyunu, adli makamların takipsizlik kararı ve eksiksiz kamera kayıtlarıyla bir kez daha yüzlerine vuruldu.
Hain terör örgütlerinin cezaevlerini ve infaz koruma memurlarını hedef alan kirli dezenformasyon ağları bir kez daha suçüstü yakalandı. Bölücü terör örgütünün propaganda bülteni gibi çalışan Yeni Yaşam isimli internet sitesi, 20.06.2026 tarihinde "işte işkence görüntüsü" başlığı altında büyük bir yalana ve provokasyona imza attı. Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü Volkan Ayvazlı'nın "işkenceye uğradığı" hezeyanını ortaya atan terör sevicilerin, "kameralar kapatıldı, görüntüler gizlendi" yaygarasının tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı.
Adli kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yeni Yaşam sitesinin "mazlum" gibi pazarlamaya çalıştığı Volkan Ayvazlı'nın; uyuşturucu madde ticareti, silahla yağma, kamu görevlisine direnme, silahla tehdit ve çok sayıda kasten yaralama gibi kabarık bir suç siciline sahip azılı bir suçlu olduğu öğrenildi.
SİNSİ PLANI KAHRAMAN MEMURLAR BOZDU! KOĞUŞTA "EMANET"LE SALDIRDI
07 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayın gerçek yüzü, terör medyasının koparmaya çalıştığı yaygaranın tam aksini gösteriyor. A-23 koğuşunda kalan hükümlü Volkan Ayvazlı, asma kilidi eritip bileyerek kendi ifadesiyle bir "emanet" (delici/kesici alet) hazırladı. Bu ölümcül aletle koğuş arkadaşı Kenan Paçincioğlu'na hunharca saldıran gözü dönmüş suçluya karşı, mağdur hükümlü feryat ederek devletin memurlarından yardım istedi.