YKS'de kalem, silgi ve peçete veriliyor mu: 2026 yasak listesinde neler var?

YKS 2026 öncesinde adayların en çok araştırdığı konuların başında sınavda kullanılacak kırtasiye malzemeleri ve sınav binasına getirilebilecek eşyalar geliyor. ÖSYM, adaylara verilecek sınav paketinin içeriğini açıklarken, sınav güvenliği kapsamında yasaklı eşya listesini de duyurdu.

20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS 2026 oturumlarında adayların ihtiyaç duyacağı kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi temel malzemeler ÖSYM tarafından karşılanacak. Bu nedenle adayların sınav salonuna kendi kırtasiye ürünlerini getirmelerine izin verilmiyor. Ayrıca cep telefonundan saate, çantadan elektronik cihazlara kadar çok sayıda eşyanın sınav binalarına sokulması yasak.

ÖSYM tarafından YKS adaylarına kırtasiye seti verilecek. (Foto: A Haber)

YKS'DE KALEM, SİLGİ, PEÇETE VERİLECEK

YKS adaylarının sınav binasına kalem, silgi, kalemtıraş veya herhangi bir kırtasiye ürünüyle giriş yapmasına izin verilmiyor. Dışarıdan getirilen kırtasiye ürünleri güvenlik kontrollerinde sınav salonuna alınmıyor.

ÖSYM, YKS'ye katılan her aday için özel olarak hazırlanan tek kullanımlık sınav paketlerini sıralarda hazır bulunduracak. Böylece adayların sınav sırasında ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye malzemeleri kurum tarafından karşılanmış olacak.

Sınav paketinde yer alan malzemeler şunlar:

2 adet kurşun kalem

1 adet silgi

1 adet kalemtıraş

Özel ambalajlı peçete

Şekerleme

Su Şeffaf Pet Şişede Olması Gerekiyor

YKS uygulama kuralları kapsamında adayların sınav binasına yalnızca etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisindeki suyla giriş yapmasına izin veriliyor. Su dışında herhangi bir içecek, yiyecek veya tüketim maddesi sınav alanına alınmıyor. Kutu ya da şişe içerisinde ilaç bulundurulması da yasaklar arasında yer alıyor.

YKS yasak listesi (Görsel: A Haber)

YASAKLI EŞYA LİSTESİNDE NELER VAR?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav uygulama kurallarına göre sınav binalarında hiçbir eşya emanet olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle adayların yalnızca gerekli belgelerle sınav merkezine gitmeleri gerekiyor. YKS'de yasak olan başlıca eşyalar ise şöyle: