Çelik Kubbe için 780 milyon euroluk sözleşme! ASELSAN ile SSB arasında imzalar atıldı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunma ile ilgili tüm unsurları kapsayan Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli "sistemler sistemi" bir proje olarak öne çıkıyor.

Gök Vatan'ın karşı konulmaz yapısı olan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.