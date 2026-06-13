Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun"

Geçen haftaya kadar petrol ile altın arasında ters korelasyon bulunduğunu hatırlatan Memiş, ABD-İran gerilimine ve bölgede devam eden çatışma riskine rağmen petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığını vurgulayarak, "Bu hafta ise İsrail'in saldırılarına rağmen gerileyen bir petrol piyasası görüyoruz. Eğer anlaşma haberi gelirse 80 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede buradan aşağı yönlü hızlı bir gerileme yaşanabilir. Ancak kalıcı bir anlaşma olup olmayacağı ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam edip etmeyeceği belirleyici olacak. Eğer bölgede tansiyon yeniden yükselirse petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesini zorlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"YIL SONUNA KADAR MANİPÜLASYON DEVAM EDEBİLİR" ABD-İran gerilimi, İsrail'in bölgedeki askeri hamleleri ve diplomatik görüşmelere ilişkin haber akışlarının piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olduğunu belirten Memiş, "Bugüne kadar gelen haber akışları hep bir manipülasyon fiyatlamasını gündeme getirdi. Ben şahsen yıl sonuna kadar bilerek ve isteyerek bu manipülasyon piyasasının devam ettirileceğini düşünüyorum. Bu nedenle yatırımcıların rehavete kapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altın, gümüş ve diğer yatırım araçlarında kısa vadeli yüksek kazanç beklentilerinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Memiş, "Bu yıl manipülasyon yılı. Bütün yatırım araçlarında ciddi bir manipülasyona hazır olmak lazım. Elbette tepki alımları ve yükselişler olacaktır. ABD-İran hattında yaşanabilecek olası bir anlaşma piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlayabilir. Altın ve gümüşü destekleyen birçok faktör hâlâ masada. Ancak yatırımcıların bir anda piyasaya saldırarak alım yapması doğru değil" dedi.

ALTIN BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI Olası anlaşma haberinin ardından altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların görülebileceğini belirten Memiş, mevcut seviyelerin bazı kesimler için fırsat sunduğunu ifade etti. Memiş, "Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu fiyatlar fırsat niteliğinde. Bu hafta boyunca da sürekli olarak hazır fiyatlar bu kadar gerilemişken değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Aynı düşüncem geçerliliğini koruyor" diye konuştu.