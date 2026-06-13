Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD-İran arasındaki anlaşmanın piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamalarının sürebileceği uyarısında bulundu. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için mevcut seviyelerin fırsat sunduğunu ifade eden uzman isim, kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.
ABD ile İran arasında gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik temaslar küresel piyasalarda yakından takip edilirken, gözler olası bir uzlaşıdan çıkacak sonuçlara çevrildi.
Petrol fiyatlarından altına, borsalardan döviz piyasalarına kadar birçok yatırım aracının seyrini etkileyebilecek gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, anlaşma beklentisinin piyasalara kısa vadeli iyimserlik getirebileceğini ancak yatırımcıların yıl sonuna kadar sürebilecek dalgalı ve manipülasyona açık fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.
ANLAŞMA BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLİYOR
ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından gündeme gelen diplomatik temaslar ve olası anlaşma senaryolarını değerlendiren İslam Memiş, sürecin piyasalarda iyimserliği artırdığını belirtti.
. Memiş, "Anlaşma oldukça yakın gibi duruyor. Gelen haber akışları görüşlerimizi destekliyor. Ancak belirsizlik devam ediyor. Tamamen masaya oturulmadan ve imzalar atılmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Buna rağmen gelen haberler sürecin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK
ABD-İran hattındaki gerilimin küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirten Memiş, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın dünya ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Memiş, "Petrol fiyatlarının yükselmesi sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, Amerika ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı nedeniyle hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar üzerindeki riskler artıyor. Bu nedenle tarafların tansiyonu düşürecek bir uzlaşıya yönelmesi sürpriz olmayacaktır." dedi.