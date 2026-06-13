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Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD-İran arasındaki anlaşmanın piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamalarının sürebileceği uyarısında bulundu. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için mevcut seviyelerin fırsat sunduğunu ifade eden uzman isim, kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 1

ABD ile İran arasında gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik temaslar küresel piyasalarda yakından takip edilirken, gözler olası bir uzlaşıdan çıkacak sonuçlara çevrildi.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE KRİTİK SÜREÇ
Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 2

Petrol fiyatlarından altına, borsalardan döviz piyasalarına kadar birçok yatırım aracının seyrini etkileyebilecek gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, anlaşma beklentisinin piyasalara kısa vadeli iyimserlik getirebileceğini ancak yatırımcıların yıl sonuna kadar sürebilecek dalgalı ve manipülasyona açık fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 3

ANLAŞMA BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ardından gündeme gelen diplomatik temaslar ve olası anlaşma senaryolarını değerlendiren İslam Memiş, sürecin piyasalarda iyimserliği artırdığını belirtti.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 4

. Memiş, "Anlaşma oldukça yakın gibi duruyor. Gelen haber akışları görüşlerimizi destekliyor. Ancak belirsizlik devam ediyor. Tamamen masaya oturulmadan ve imzalar atılmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Buna rağmen gelen haberler sürecin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 5

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

ABD-İran hattındaki gerilimin küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirten Memiş, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın dünya ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Memiş, "Petrol fiyatlarının yükselmesi sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, Amerika ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı nedeniyle hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar üzerindeki riskler artıyor. Bu nedenle tarafların tansiyonu düşürecek bir uzlaşıya yönelmesi sürpriz olmayacaktır." dedi.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 6

Geçen haftaya kadar petrol ile altın arasında ters korelasyon bulunduğunu hatırlatan Memiş, ABD-İran gerilimine ve bölgede devam eden çatışma riskine rağmen petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığını vurgulayarak, "Bu hafta ise İsrail'in saldırılarına rağmen gerileyen bir petrol piyasası görüyoruz. Eğer anlaşma haberi gelirse 80 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede buradan aşağı yönlü hızlı bir gerileme yaşanabilir. Ancak kalıcı bir anlaşma olup olmayacağı ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam edip etmeyeceği belirleyici olacak. Eğer bölgede tansiyon yeniden yükselirse petrol fiyatları tekrar 100 dolar seviyesini zorlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 7

"YIL SONUNA KADAR MANİPÜLASYON DEVAM EDEBİLİR"

ABD-İran gerilimi, İsrail'in bölgedeki askeri hamleleri ve diplomatik görüşmelere ilişkin haber akışlarının piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olduğunu belirten Memiş, "Bugüne kadar gelen haber akışları hep bir manipülasyon fiyatlamasını gündeme getirdi. Ben şahsen yıl sonuna kadar bilerek ve isteyerek bu manipülasyon piyasasının devam ettirileceğini düşünüyorum. Bu nedenle yatırımcıların rehavete kapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 8

Altın, gümüş ve diğer yatırım araçlarında kısa vadeli yüksek kazanç beklentilerinin gerçekçi olmadığını vurgulayan Memiş, "Bu yıl manipülasyon yılı. Bütün yatırım araçlarında ciddi bir manipülasyona hazır olmak lazım. Elbette tepki alımları ve yükselişler olacaktır. ABD-İran hattında yaşanabilecek olası bir anlaşma piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlayabilir. Altın ve gümüşü destekleyen birçok faktör hâlâ masada. Ancak yatırımcıların bir anda piyasaya saldırarak alım yapması doğru değil" dedi.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 9

ALTIN BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Olası anlaşma haberinin ardından altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların görülebileceğini belirten Memiş, mevcut seviyelerin bazı kesimler için fırsat sunduğunu ifade etti. Memiş, "Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu fiyatlar fırsat niteliğinde. Bu hafta boyunca da sürekli olarak hazır fiyatlar bu kadar gerilemişken değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Aynı düşüncem geçerliliğini koruyor" diye konuştu.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 10

Buna karşın yatırım amacıyla kısa vadeli kazanç peşinde koşanları uyaran Memiş, "Bugün gram altın fiziki piyasada 6 bin 367 lira seviyesinde. Ancak kenarda parası olan ve kısa sürede zengin olmayı hedefleyen yatırımcılar için cevabım hayır. ABD-İran hattından gelecek olumlu haberlerle birlikte pazartesi günü piyasalarda pozitif açılış görebiliriz. Borsalarda yükseliş, petrol fiyatlarında düşüş ve emtia tarafında toparlanma yaşanabilir. Ancak çok güçlü ve kalıcı bir yükseliş beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 11

"YENİ NORMALE ALIŞMAK GEREKİYOR"

Yatırımcıların küresel jeopolitik risklerin belirlediği yeni piyasa düzenine uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Bundan sonra yeni normal bu. Vatandaşlarımızın artık buna alışması gerekiyor. Altın, gümüş, döviz ya da borsa yatırımı yaparak kısa sürede zengin olunacağı düşüncesi geride kaldı" dedi

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 12

Merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya devam edeceğini belirten Memiş, "Bu yıl altın ve gümüş devletlere ve merkez bankalarına lazım. Dijital paralara geçiş döneminin yaklaştığını düşünüyorum. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar kazanç sağlayabilecek. Altın güvenli limandır ve bu özelliğini korumaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın borcu olanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: "Manipülasyonlara hazır olun" 13

2027 yılına dikkat çeken Memiş, "2027 yılı değişim yılıdır. Bu değişim yılının ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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