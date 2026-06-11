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Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor?

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında sert dalgalanma sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri altın fiyatlarını baskılarken, ons altın kritik seviyelerin altını test etti. A Haber yayınında konuşan Faruk Erdem, yatırımcıların merak ettiği yıl sonu beklentilerini ve piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 1

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ABD'den gelen enflasyon verileri altın fiyatlarında deprem etkisi yarattı. A Haber ekranlarında piyasaların son durumunu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın yatırımcısının panik yapmaması gerektiğini vurgularken, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Merkez Bankası'nın faiz kararının fiyatlar üzerindeki olası etkilerini analiz etti.

ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ: YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?
Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 2

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM: PETROL VE ALTININ SEYRİ DEĞİŞTİ

Hürmüz Boğazı'nda artan askeri hareketliliğin piyasalara etkisine değinen A Haber moderatörü Cansın Helvacı, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran'dan gelen gemi saldırısı açıklamalarıyla birlikte petrol, borsa ve altın piyasaları hareketlendi. Altın fiyatlarında son 200 günün en sert düşüşü kaydedildi" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeleri aktardı.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 3

ABD ENFLASYONU ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

ABD ekonomisindeki son verilerin ons altın üzerindeki etkisini yorumlayan Faruk Erdem, "Altının onsu 4 bin 100 dolar sınırının altına gerileyerek 4 bin 75 dolarları gördü. ABD'de son üç yılın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşılması, yıl sonuna kadar faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 4

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

ABD'deki seçim sürecinin piyasalarda belirsizlik yarattığını belirten Faruk Erdem, "Amerika'daki seçim belirsizliği altını hareketlendirme potansiyeline sahip. Savaşın sona ermesi durumunda fiyatların düşeceği yönündeki açıklamalar piyasalarda karşılık bulsa da mevcut enflasyon baskısı altının yükseliş hızını kesiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 5

İÇ PİYASADA YATIRIMCI SAKİNLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye'deki altın yatırımcısının satış yerine alım fırsatlarını değerlendirdiğini ifade eden Faruk Erdem, "Vatandaşta 'fiyatlar daha da düşecek' korkusuyla yapılan bir panik satışı gözlemlenmiyor. Aksine, fiyatlardaki geri çekilmeyi fırsat bilen yatırımcılar Kapalıçarşı'da alım yönünde hareket ediyor. Piyasadaki bu psikoloji, altının iç piyasada güçlü durduğunu gösteriyor" sözleriyle piyasa dinamiklerini özetledi.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 6

YIL SONU BEKLENTİSİ: YUKARI YÖNLÜ İVME SÜREBİLİR

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli projeksiyonların değişmediğini vurgulayan Faruk Erdem, "Günlük ve saatlik bazda iniş çıkışlar yaşansa da yıl sonu beklentilerinde altın yukarı yönlü ivmesini koruyor. Gram altın için 7 bin liradan 10 bin liraya kadar uzanan tahminler piyasada konuşulmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 7

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI TAKİBİMİZDE

Yurt içi piyasaların gözünün Merkez Bankası'nın faiz kararında olduğunu hatırlatan Faruk Erdem, "Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması, indirim sürecinin durdurulması anlamına geleceği için piyasalar tarafından bir yükseliş sinyali olarak algılanabilir. Faiz baskısı piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor? 8
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