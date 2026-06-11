Altın fiyatlarında şok düşüş! ABD enflasyonu ve Hürmüz krizi sonrası yatırımcıyı ne bekliyor?

Altın piyasasında sert dalgalanma sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri altın fiyatlarını baskılarken, ons altın kritik seviyelerin altını test etti. A Haber yayınında konuşan Faruk Erdem, yatırımcıların merak ettiği yıl sonu beklentilerini ve piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve ABD'den gelen enflasyon verileri altın fiyatlarında deprem etkisi yarattı. A Haber ekranlarında piyasaların son durumunu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın yatırımcısının panik yapmaması gerektiğini vurgularken, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ve Merkez Bankası'nın faiz kararının fiyatlar üzerindeki olası etkilerini analiz etti. ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ: YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM: PETROL VE ALTININ SEYRİ DEĞİŞTİ Hürmüz Boğazı'nda artan askeri hareketliliğin piyasalara etkisine değinen A Haber moderatörü Cansın Helvacı, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran'dan gelen gemi saldırısı açıklamalarıyla birlikte petrol, borsa ve altın piyasaları hareketlendi. Altın fiyatlarında son 200 günün en sert düşüşü kaydedildi" sözleriyle piyasadaki sıcak gelişmeleri aktardı.

ABD ENFLASYONU ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI ABD ekonomisindeki son verilerin ons altın üzerindeki etkisini yorumlayan Faruk Erdem, "Altının onsu 4 bin 100 dolar sınırının altına gerileyerek 4 bin 75 dolarları gördü. ABD'de son üç yılın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşılması, yıl sonuna kadar faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI VE SEÇİM BELİRSİZLİĞİ ABD'deki seçim sürecinin piyasalarda belirsizlik yarattığını belirten Faruk Erdem, "Amerika'daki seçim belirsizliği altını hareketlendirme potansiyeline sahip. Savaşın sona ermesi durumunda fiyatların düşeceği yönündeki açıklamalar piyasalarda karşılık bulsa da mevcut enflasyon baskısı altının yükseliş hızını kesiyor" değerlendirmesinde bulundu.