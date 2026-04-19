İstanbul durakta kaldı! İETT'de borç arttı hizmet çakıldı
İETT otobüsleri son yıllarda arıza ve yangınlarla gündemde. Bakımsızlık artarken, raporlar yatırımların durduğunu borçların ise hızla yükseldiğini ortaya koyuyor. Filonun yaşlanmasıyla birlikte arıza ve kazalar artarken, vatandaşlar uzun bekleme süreleri ve düzensiz seferlerden şikayetçi. Raporlara göre 2014–2018 döneminde 2.250 otobüs alınırken, 2019 sonrası sadece 402 araç filoya katıldı.
İstanbul'da her gün milyonlarca kişiyi taşıyan İETT otobüsleri, son yıllarda yanmalarıyla ve verdiği arızalarla dikkat çekiyor.
BORÇLAR KATLANIYOR İSTANBULLU OTOBÜS BEKLİYOR
Bakımsızlık nedeniyle yanan, arızalanan ve kaza yapan araçlar İstanbulluları canından bezdirirken; İBB Meclisi 2025 yılı denetim raporu, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Yatırımların durduğu, borçların ise katlandığı İETT'de İstanbullu artık duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. CHP'li İBB yönetiminin 7 yılda filoya kattığı araç sayısı, AK Parti döneminin sadece 4 yıllık performansının yanına bile yaklaşamadı.
FİLO YAŞLANIYOR, KAZALAR ARTIYOR
İstanbul sokaklarında yanan ve arızalanan İETT otobüsleri, vatandaşlar için artık günlük bir çile haline gelmiş durumda. Duraklarda saatlerce bekleyen bir İstanbullu, "Yeterli değil sayı olarak. Yetersiz kalıyor. Sabahları buradan binemiyorsun yani. Sıra kuyruk çok" sözleriyle sitem ederken; bir başka yolcu, "Bir geliyor, iki saat sonra gelmiyor. Lastiği patlıyor, olmayan sebepler ortaya çıkıyor. Bilmediğimiz şeyler oluyor. Rötarlı oluyor" ifadelerini kullandı. Genç bir öğrenci ise otobüslerin gelmemesinden dert yanarak, "Çok sıklıkla gelmiyorlar. 30-40 dakika aralıklarla geliyorlar. Bu da insanları çok zorluyor ve kalabalık yaratıyor. Saatler uyuşmuyor, gösterilen saatlerde de gelmiyorlar" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
AK PARTİ DÖNEMİ İLE CHP DÖNEMİ ARASINDAKİ UÇURUM
İBB Meclisi'nde gündeme gelen denetim raporu, İETT'deki yatırım eksikliğini rakamlarla kanıtladı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aksu, "13 yaşında, yani yaşlanmış bir otobüsün bakımının çok olması, çok bozulması, yolda kalması ve yanmasının kaçınılmaz olduğunu görmüyor muyuz? 2014-2018 arası AK Partili dönemde İETT'ye 2 bin 250 yeni sıfır otobüs alınmış. Peki, 2019 yılından bugüne CHP'li İBB yönetimi döneminde İstanbul'a kaç otobüs alınabilmiş? Sadece 402 adet" sözleriyle acı tabloyu paylaştı. Rapora göre, sadece 2024 yılı içinde tam 13 bin 809 İETT otobüsü kazaya karışarak kayıtlara geçti.
İETT'NİN BORÇ YÜKÜ 34 MİLYAR LİRAYI AŞTI
İETT'nin sadece fiziksel değil, mali olarak da iflasın eşiğine geldiği görülüyor. 2025 yılında 31 milyar 308 milyon lira gelir elde eden kurum, 40 milyar 291 milyon liralık giderle 9 milyar lira zarar etti. Kurumun borç yükündeki devasa artışa dikkat çeken Abdullah Aksu, "2019 yılı sonunda 725 milyon lira olan toplam borç, 2025'te 34 milyar 504 milyon liraya yükseldi. Bakım ihalelerini öyle bir yükselttiler ki, bakım maliyetleri nedeniyle bugün İstanbul'a otobüs alınamıyor. İETT bütçesi verimli ve düzgün kullanılmıyor" ifadelerini kullandı. Artan borç yükü ve aksayan bakımlar, İstanbul'un ulaşım krizini her geçen gün daha da derinleştiriyor.