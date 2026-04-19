İstanbul durakta kaldı! İETT'de borç arttı hizmet çakıldı

FİLO YAŞLANIYOR, KAZALAR ARTIYOR

İstanbul sokaklarında yanan ve arızalanan İETT otobüsleri, vatandaşlar için artık günlük bir çile haline gelmiş durumda. Duraklarda saatlerce bekleyen bir İstanbullu, "Yeterli değil sayı olarak. Yetersiz kalıyor. Sabahları buradan binemiyorsun yani. Sıra kuyruk çok" sözleriyle sitem ederken; bir başka yolcu, "Bir geliyor, iki saat sonra gelmiyor. Lastiği patlıyor, olmayan sebepler ortaya çıkıyor. Bilmediğimiz şeyler oluyor. Rötarlı oluyor" ifadelerini kullandı. Genç bir öğrenci ise otobüslerin gelmemesinden dert yanarak, "Çok sıklıkla gelmiyorlar. 30-40 dakika aralıklarla geliyorlar. Bu da insanları çok zorluyor ve kalabalık yaratıyor. Saatler uyuşmuyor, gösterilen saatlerde de gelmiyorlar" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

AK PARTİ DÖNEMİ İLE CHP DÖNEMİ ARASINDAKİ UÇURUM

İBB Meclisi'nde gündeme gelen denetim raporu, İETT'deki yatırım eksikliğini rakamlarla kanıtladı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aksu, "13 yaşında, yani yaşlanmış bir otobüsün bakımının çok olması, çok bozulması, yolda kalması ve yanmasının kaçınılmaz olduğunu görmüyor muyuz? 2014-2018 arası AK Partili dönemde İETT'ye 2 bin 250 yeni sıfır otobüs alınmış. Peki, 2019 yılından bugüne CHP'li İBB yönetimi döneminde İstanbul'a kaç otobüs alınabilmiş? Sadece 402 adet" sözleriyle acı tabloyu paylaştı. Rapora göre, sadece 2024 yılı içinde tam 13 bin 809 İETT otobüsü kazaya karışarak kayıtlara geçti.