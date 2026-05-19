İGDAŞ'ta kötü kokular! Milyonluk skandala karşı çıkınca işten çıkarılan çalışan tek tek anlattı: "Zimmetlerine para geçirerek içini boşalttılar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım (İGDAŞ)'daki usulsüzlük iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında İGDAŞ'ta kıdemli network uzmanı olarak işe başlayan F.U., Genel Müdür olarak atanan N.N.'nin döneminde gerek olmadığı halde usulsüz ihaleler düzenlendiğini ve bu yöntemle milyonluk usulsüzlük yapıldığını söyledi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan eski çalışan, konunun savcılık tarafından da incelendiğini belirtti. İşte İGDAŞ'daki usulsüzlük iddiasının tüm detayları...

İBB iştiraki İGDAŞ'ta 2021 Nisan ayında Network Uzmanı olarak göreve başlayan F.U. kısa süre sonra terfi ettirilerek IT Network sorumlusu olarak tüm abonelerin verilerinin saklandığı datacenter güvenlik ve ağ cihazlarının yönetimi görevini yürüttü. Bu dönemde kendisine, gerek olmadığı halde ağ ve güvenlik alt yapısının değişimi için ihaleye çıkılması suretiyle baskı uygulandığını iddia etti.

Böyle bir alıma gerek duymadığını, milyonlarca abonenin verilerinin saklandığı bu cihazlarda herhangi bir problem olmadığını ve bunun kamu zararına yol açacağını söyleyen F. U. uygulanan mobing sonucu performans eksikliği nedeniyle 2025 yılı Kasım ayında işten çıkarıldığını öne sürdü.

F.U. şu ifadeleri kullandı: "Zimmetlerine para geçirerek İGDAŞ'ın içini boşaltan bu şebeke kurum ihtiyacı olmayan hayali milyonluk ihaleler düzenleyip buna karşı çıkan yeni ya da eski personel fark etmeksizin önce istifaya zorlayıp sonrasında işten çıkardılar. Konu savcılık tarafından da incelenmektedir. Hatta söz konusu bu kişilerin savcılık tarafından ifadeleri alınarak iddianame düzenlenmeye başlanmıştır."

"SAHTE RAPOR DÜZENLEMEMİ İSTEDİLER" Sabah Gazetesi'nden Hande Erdem'in haberine göre F.U., gerek olmadığı halde usulsüz şekilde yapıldığını öne sürdüğü 40 milyonluk ihaleyle uğratılan kamu zararını anlatarak şöyle konuştu: