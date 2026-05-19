İGDAŞ'ta kötü kokular! Milyonluk skandala karşı çıkınca işten çıkarılan çalışan tek tek anlattı: "Zimmetlerine para geçirerek içini boşalttılar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım (İGDAŞ)'daki usulsüzlük iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında İGDAŞ'ta kıdemli network uzmanı olarak işe başlayan F.U., Genel Müdür olarak atanan N.N.'nin döneminde gerek olmadığı halde usulsüz ihaleler düzenlendiğini ve bu yöntemle milyonluk usulsüzlük yapıldığını söyledi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan eski çalışan, konunun savcılık tarafından da incelendiğini belirtti. İşte İGDAŞ'daki usulsüzlük iddiasının tüm detayları...

İBB iştiraki İGDAŞ'ta 2021 Nisan ayında Network Uzmanı olarak göreve başlayan F.U. kısa süre sonra terfi ettirilerek IT Network sorumlusu olarak tüm abonelerin verilerinin saklandığı datacenter güvenlik ve ağ cihazlarının yönetimi görevini yürüttü. Bu dönemde kendisine, gerek olmadığı halde ağ ve güvenlik alt yapısının değişimi için ihaleye çıkılması suretiyle baskı uygulandığını iddia etti.

Böyle bir alıma gerek duymadığını, milyonlarca abonenin verilerinin saklandığı bu cihazlarda herhangi bir problem olmadığını ve bunun kamu zararına yol açacağını söyleyen F. U. uygulanan mobing sonucu performans eksikliği nedeniyle 2025 yılı Kasım ayında işten çıkarıldığını öne sürdü.

F.U. şu ifadeleri kullandı: "Zimmetlerine para geçirerek İGDAŞ'ın içini boşaltan bu şebeke kurum ihtiyacı olmayan hayali milyonluk ihaleler düzenleyip buna karşı çıkan yeni ya da eski personel fark etmeksizin önce istifaya zorlayıp sonrasında işten çıkardılar. Konu savcılık tarafından da incelenmektedir. Hatta söz konusu bu kişilerin savcılık tarafından ifadeleri alınarak iddianame düzenlenmeye başlanmıştır."

"SAHTE RAPOR DÜZENLEMEMİ İSTEDİLER"

Sabah Gazetesi'nden Hande Erdem'in haberine göre F.U., gerek olmadığı halde usulsüz şekilde yapıldığını öne sürdüğü 40 milyonluk ihaleyle uğratılan kamu zararını anlatarak şöyle konuştu:

"Genel Müdür olarak N.N. ve onun getirdiği IT müdürü İ.H. tarafından milyonluk ağ ve güvenlik altyapısının değişimi için ihaleye çıkılması istenerek tarafıma baskı yapılmaya başlandı. Kendilerine İGDAŞ kurumunun böyle yüklü bir alıma ihtiyacı olmadığını kullanılan ağ cihazlarının hala garanti kapsamında olduğunu depomuzda sıfır kutulu yedek cihazların bulunduğunu Amerikan menşeili bu markanın gayet stabil çalıştıklarını iletmeme rağmen ihaleye çıkabilmek adına benden tüm network altyapısının ömürlerini tamamladığı yönünde rapor düzenlememi sert bir dille odasına çağırarak istedi."

"Sonrasında düzenlenen yalan raporun altına imza atmadığım ve ihale şartnamesini yazmadığım için savunmam alınarak sahada kullandığımız şirket aracı tahsisi kaldırıldı. Benim yapmayı reddettiğim tüm usulsüz işler ekipteki T.T., şef ve tekniker Y.E.'nin uzman kadrosuna geçirilerek yaptırıldı. İlerleyen süreçte mobbing seviyesi arttırılarak tüm görev yetkilerim ile birlikte güvenlik duvarı yönetim yetkilerim sonlandırıldı."

"Anahtarlama ve Kablosuz Ağ Cihazları Mal Alımı olarak yandaş firmaya 40 milyon tutar ile teknik ve idari şartnamelerde kamu ihale kurumu kuralları çiğnenerek usulsüzce verildi. Çin menşeili marka cihazların kuruma sokulduğu ihaleden 1 gün sonra iş akdim sonlandırıldı."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2 ay önce CİMER'e suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren F.U. konunun savcılık tarafından incelendiğini söyledi. Ayrıca iş mahkemesinin de devam ettiğini dile getirdi.

