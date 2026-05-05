İzmir'de belediyeye çöp tepkisi: 'Yasak' dediler kendileri çiğnedi

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 12:55 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 13:27 ahaber.com.tr - Özel Haber

İzmir'in turizm cenneti Gümüldür'de, Menderes Belediyesi eliyle gerçekleştirilen devasa bir çevre felaketi gün yüzüne çıktı. Belediyenin, üzerine "Çöp ve moloz dökmek yasaktır" tabelası astığı hazine arazisini, yıllardır sistematik bir şekilde vahşi depolama alanına çevirdiği iddiaları bölgede tepki çekti. A Haber ekibinin sıcak bölgeden aktardığı görüntülerde, turizm sezonunun kalbinde tonlarca atık, asbest tehlikesi ve haşere istilasıyla karşı karşıya kaldığı gözler önüne serildi.

İzmir'de çevre katliamının adresi bu kez Menderes Belediyesi oldu. Gümüldür bölgesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti hazineye ait olan geniş arazi, Menderes Belediyesi tarafından adeta bir çöplüğe dönüştürüldü. İZMİR'DE BELEDİYEYE ÇÖP TEPKİSİ Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre yaklaşık 10 yıldır devam eden ancak son 3 yılda tamamen kontrolden çıkan bu durum, bölgeyi yaşanmaz bir hale getirdi.

A Haber muhabiri Tayfun Er, "Konumuz aslında çevre, hem de bir çevre felaketi. Şu an bulunduğumuz alan hazine arazisi ve Menderes Belediyesi tarafından son 3 yılda bir vahşi depolama alanına dönüştürülmüş durumda" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

KENDİ KOYDUĞU YASAĞI KENDİ DELDİ: TRAJİKOMİK TABELA

Skandalın en çarpıcı noktası ise çöplerin döküldüğü alanın girişinde belediyeye ait bir uyarı tabelasının bulunması oldu. Tabelada net bir dille çöp dökmenin yasak olduğu ve uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilmesine rağmen, tabelanın hemen arkasında yükselen çöp dağları belediyenin çelişkisini gözler önüne serdi. Tayfun Er, "Menderes Belediyesi buraya bir tabela koymuş; 'çöp ve moloz dökmek yasaktır, uymayanlara ceza uygulanacaktır' diyor. Ancak arka taraftaki olay bu tabelayla tamamen çelişiyor. Belediye bu yasağı kendi elleriyle deliyor" ifadelerini kullandı.

BEYAZ EŞYA ATIKLARI VE ASBEST TEHLİKESİ

Alana dökülen atıkların sadece evsel atıklarla sınırlı kalmadığı, doğaya ve insan sağlığına ciddi zararları olan materyallerin de bölgeye istiflendiği görüldü. Bahçe atıklarının yanı sıra plastik malzemeler ve en tehlikelisi olan beyaz eşya atıklarının alanda tonlarca biriktiği tespit edildi. Bu atıkların içinde yer alan asbest maddesinin çevreye yayılma riskine dikkat çeken Tayfun Er, "Alanda evsel atıklarla birlikte bahçe atıkları, plastik malzemeler ve en önemlisi geri dönüşüme gitmesi gereken beyaz eşya atıkları var. Bunlarda aynı zamanda asbest sıkıntısı da mevcut" şeklinde konuştu.

A HABER EKİBİNİ GÖREN BELEDİYE KAMYONU OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın sıcak takibi sırasında Menderes Belediyesi'ne ait bir kamyonun alana çöp boşaltırken A Haber kameralarına yakalandığı, ancak ekibi fark edince hızla bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Muhabir Tayfun Er, "Sabah saatlerinde alandaydık. Menderes Belediyesi'ne ait bir kamyon, bizim geleceğimizi öğrenince çöpleri alelacele taşıyıp buradan uzaklaşmaya başladı. Ancak buradaki çöpün 1-2 ayda kalkması bile mümkün görünmüyor" sözleriyle bölgedeki atık miktarının devasa boyutlara ulaştığını aktardı.