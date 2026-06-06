Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Sapan'dan A Haber'de Özgür Özel'e tepki: Yeniden Genel Başkan olamaz

Özel ve ekibini CHP dışında kim yada kimler destekliyor? (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



KILIÇDAROĞLU'NA 'MAĞDUR' KALKANI: "HALK ÇIKAR, GENEL BAŞKANIM KONUŞ DER!"

Parti içindeki hukuk mücadelesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala meşru lider olduğunu savunan Sapan, çarpıcı bir iddiada bulunarak 2023 sonrasının hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü. Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu partinin şu anda Genel Başkanı. 2023 yılından sonraki olan her şey iptal edilmiş durumda hukuki anlamda. O nedenle onun önünde engel yok" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bir mağduriyet sürecinden geçtiğini ve halkın desteğini arkasına alabileceğini belirten Sapan, "Akıllı insan, hayata analitik bakan herkes Kemal Bey'in haklı olduğunu ve mağdur olduğunu biliyor. Orada vekil olmasa ne olacak? Halk çıkar der ki; buyurun Genel Başkanım konuşun, bitti. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ETRAFINDAKİLER MARJİNAL GRUPLAR!"

Yıldıray Sapan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ve tartışma yaratacak nokta ise Özgür Özel'in destekçi profiline yönelik suçlamaları oldu. Sapan, "Özgür Özel grubunda destek aldığı söylenen gruba da bir bakın, ne kadarı partili? Özgür Özel'in etrafındaki insanların tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşmadığı... Özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların destekleri de anlaşılıyor. Çünkü yapılan eylemler, çıkışlar, kullanılan yöntemler bize hep o özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların yöntemlerini andırıyor" diyerek dehşet verici bir iddiada bulundu.



"ANITKABİR'DEKİ TAVIR ÇOCUKÇA!"

Liderlik vasıfları üzerinden Özgür Özel'i eleştirmeyi sürdüren Sapan, Anıtkabir'de yaşanan bir olayı "çocukça" olarak niteledi. Sapan, "Atatürk'ün evindesin. Cebinden çıkarıyorsun Genel Başkan... Liderlik orada bakın, bunu hiçbir lider yapmaz. Bu çok çocukça, kusura bakmasın yani. Yakışır mı? Sen orada kendini Genel Başkan olarak mı dayatmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı. Gerçek bir CHP liderinin nasıl olması gerektiğini ise şu tarihi sözlerle tarif etti: "Lider olmak için bir hikayeniz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele... İnanmış bir insan olacaksınız. Mavi gözlerle bakacaksınız hayata ve dünyaya, bir çift mavi gözle. Ve yanı başınızda Nutuk başucu kitabınız olacak. Cereyanlar mıydı, Mustafa Kemal'i eleştiren satırları taşıyan kitap? O değil. Başucu kitabınız Nutuk'sa lider olduğunuzu düşünebiliriz."