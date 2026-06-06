Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Sapan'dan A Haber'de Özgür Özel'e tepki: Yeniden Genel Başkan olamaz
Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, her geçen dakika tansiyon daha da yükseliyor. Gözler Salı günü Meclis’te yaşanacak kritik saatlere kilitlenmişken, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber Satır Arası programında siyaset gündemini sarsacak analiz yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapmasının önünde hiçbir hukuki engel olmadığını savunan Sapan, Özgür Özel ve ekibini adeta topa tuttu. “Tansiyondan besleniyorlar” diyen Sapan, "Özgür Özel yeniden Genel Başkan olamaz"diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte CHP koridorlarını yangın yerine çeviren tüm detaylar...
CHP'de Salı günü Meclis çatısı altında yaşanması muhtemel "çift başlılık" krizi, partiyi bir kez daha ateş hattına sürükledi.
Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Merve Tepe'nin sunduğu A Haber Satır Arası programında siyaset gündemini sarsacak 'sıcak bölge' analizi yaptı.
Süreci değerlendiren Yıldıray Sapan, mevcut yönetimin gerginlikten medet umduğunu belirterek, "Anlaşılıyor ki Özgür Özel ve ekibi biraz daha gerilimden yana, gerilimden beslenmek istiyor" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür gerilimlere "antrenmanlı" olduğunu hatırlatan Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkma kararlılığını ise, "Hukuki olarak zaten önünde engel yok Kemal Bey'in orada grup toplantısı yapmasıyla ilgili" sözleriyle aktardı. Sapan, tüm tarafları itidalli davranmaya çağırırken, bu gerginliğin kimseye yarar sağlamayacağını savundu.
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT UYARI: "BURADAN BAŞKANLIK ÇIKMAZ!"
Siyaset arenasındaki bu sıcak temasta Özgür Özel'in liderlik hesabının tutmayacağını öne süren Yıldıray Sapan, "Özgür Özel buradan yeniden bir başkanlık çıkaramaz" şeklinde konuştu. Özel'e destek veren isimlerin de büyük bir risk altında olduğunu iddia eden Sapan, "O bu gerilime de yaslanıp ona destek vermek isteyen arkadaşlara da şunu söylemek isterim; bu işleri, bu gerilimleri, partide olan bitenleri... Biz geçmişte de böyle kavgalı canlı kurultaylar yaşadık ama hep abi kardeş gibi ayrıldık oradan" ifadelerini kullanarak partideki kardeşlik hukukunun zedelendiğine dikkat çekti.
"NESNE OLMAYIN!"
Yıldıray Sapan, Özgür Özel'in etrafında kümelenen isimlere yönelik dehşet anları yaşatacak bir uyarıda bulunarak, aidiyet duygusunun kaybına dair çarpıcı bir tasvir yaptı. Sapan, "Özgür Özel'in nesnesi olmaya da çok yakınsınız. Tavsiyem o ki nesne olmasınlar. Çünkü bunun sonucunda çok büyük pişmanlıklar olacaktır" dedi. Kendisinin de partiden ihraç edildiğini hatırlatan Sapan, "Partiden ihraç edilmiş, aidiyet duygusunu yitirmiş bir insan olarak söylüyorum, çok üzülürsünüz. Bu aidiyet duygusu öyle anne baba ilişkisi gibi değildir, abi kardeş ilişkisi falan değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi yüzyılın üzerindeki bir çınarın aidiyetinden ayrılmak... İnanın bana geceler boyu uyuyamazlar" sözleriyle aktardı.