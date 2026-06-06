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Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Sapan'dan A Haber'de Özgür Özel'e tepki: Yeniden Genel Başkan olamaz

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Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Sapan'dan A Haber'de Özgür Özel'e tepki: Yeniden Genel Başkan olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, her geçen dakika tansiyon daha da yükseliyor. Gözler Salı günü Meclis’te yaşanacak kritik saatlere kilitlenmişken, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber Satır Arası programında siyaset gündemini sarsacak analiz yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapmasının önünde hiçbir hukuki engel olmadığını savunan Sapan, Özgür Özel ve ekibini adeta topa tuttu. “Tansiyondan besleniyorlar” diyen Sapan, "Özgür Özel yeniden Genel Başkan olamaz"diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte CHP koridorlarını yangın yerine çeviren tüm detaylar...

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ SAPAN A HABER'DE: ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN OLAMAZ

CHP'de Salı günü Meclis çatısı altında yaşanması muhtemel "çift başlılık" krizi, partiyi bir kez daha ateş hattına sürükledi.

Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber'de (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber'de (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Merve Tepe'nin sunduğu A Haber Satır Arası programında siyaset gündemini sarsacak 'sıcak bölge' analizi yaptı.

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Süreci değerlendiren Yıldıray Sapan, mevcut yönetimin gerginlikten medet umduğunu belirterek, "Anlaşılıyor ki Özgür Özel ve ekibi biraz daha gerilimden yana, gerilimden beslenmek istiyor" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür gerilimlere "antrenmanlı" olduğunu hatırlatan Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkma kararlılığını ise, "Hukuki olarak zaten önünde engel yok Kemal Bey'in orada grup toplantısı yapmasıyla ilgili" sözleriyle aktardı. Sapan, tüm tarafları itidalli davranmaya çağırırken, bu gerginliğin kimseye yarar sağlamayacağını savundu.

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan: Özgür Özel yeniden Genel Başkan olamaz (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan: Özgür Özel yeniden Genel Başkan olamaz (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


ÖZGÜR ÖZEL'E SERT UYARI: "BURADAN BAŞKANLIK ÇIKMAZ!"
Siyaset arenasındaki bu sıcak temasta Özgür Özel'in liderlik hesabının tutmayacağını öne süren Yıldıray Sapan, "Özgür Özel buradan yeniden bir başkanlık çıkaramaz" şeklinde konuştu. Özel'e destek veren isimlerin de büyük bir risk altında olduğunu iddia eden Sapan, "O bu gerilime de yaslanıp ona destek vermek isteyen arkadaşlara da şunu söylemek isterim; bu işleri, bu gerilimleri, partide olan bitenleri... Biz geçmişte de böyle kavgalı canlı kurultaylar yaşadık ama hep abi kardeş gibi ayrıldık oradan" ifadelerini kullanarak partideki kardeşlik hukukunun zedelendiğine dikkat çekti.


"NESNE OLMAYIN!"
Yıldıray Sapan, Özgür Özel'in etrafında kümelenen isimlere yönelik dehşet anları yaşatacak bir uyarıda bulunarak, aidiyet duygusunun kaybına dair çarpıcı bir tasvir yaptı. Sapan, "Özgür Özel'in nesnesi olmaya da çok yakınsınız. Tavsiyem o ki nesne olmasınlar. Çünkü bunun sonucunda çok büyük pişmanlıklar olacaktır" dedi. Kendisinin de partiden ihraç edildiğini hatırlatan Sapan, "Partiden ihraç edilmiş, aidiyet duygusunu yitirmiş bir insan olarak söylüyorum, çok üzülürsünüz. Bu aidiyet duygusu öyle anne baba ilişkisi gibi değildir, abi kardeş ilişkisi falan değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi yüzyılın üzerindeki bir çınarın aidiyetinden ayrılmak... İnanın bana geceler boyu uyuyamazlar" sözleriyle aktardı.

Özel ve ekibini CHP dışında kim yada kimler destekliyor? (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Özel ve ekibini CHP dışında kim yada kimler destekliyor? (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


KILIÇDAROĞLU'NA 'MAĞDUR' KALKANI: "HALK ÇIKAR, GENEL BAŞKANIM KONUŞ DER!"
Parti içindeki hukuk mücadelesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala meşru lider olduğunu savunan Sapan, çarpıcı bir iddiada bulunarak 2023 sonrasının hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü. Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu partinin şu anda Genel Başkanı. 2023 yılından sonraki olan her şey iptal edilmiş durumda hukuki anlamda. O nedenle onun önünde engel yok" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bir mağduriyet sürecinden geçtiğini ve halkın desteğini arkasına alabileceğini belirten Sapan, "Akıllı insan, hayata analitik bakan herkes Kemal Bey'in haklı olduğunu ve mağdur olduğunu biliyor. Orada vekil olmasa ne olacak? Halk çıkar der ki; buyurun Genel Başkanım konuşun, bitti. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ETRAFINDAKİLER MARJİNAL GRUPLAR!"
Yıldıray Sapan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ve tartışma yaratacak nokta ise Özgür Özel'in destekçi profiline yönelik suçlamaları oldu. Sapan, "Özgür Özel grubunda destek aldığı söylenen gruba da bir bakın, ne kadarı partili? Özgür Özel'in etrafındaki insanların tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşmadığı... Özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların destekleri de anlaşılıyor. Çünkü yapılan eylemler, çıkışlar, kullanılan yöntemler bize hep o özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların yöntemlerini andırıyor" diyerek dehşet verici bir iddiada bulundu.


"ANITKABİR'DEKİ TAVIR ÇOCUKÇA!"
Liderlik vasıfları üzerinden Özgür Özel'i eleştirmeyi sürdüren Sapan, Anıtkabir'de yaşanan bir olayı "çocukça" olarak niteledi. Sapan, "Atatürk'ün evindesin. Cebinden çıkarıyorsun Genel Başkan... Liderlik orada bakın, bunu hiçbir lider yapmaz. Bu çok çocukça, kusura bakmasın yani. Yakışır mı? Sen orada kendini Genel Başkan olarak mı dayatmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı. Gerçek bir CHP liderinin nasıl olması gerektiğini ise şu tarihi sözlerle tarif etti: "Lider olmak için bir hikayeniz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele... İnanmış bir insan olacaksınız. Mavi gözlerle bakacaksınız hayata ve dünyaya, bir çift mavi gözle. Ve yanı başınızda Nutuk başucu kitabınız olacak. Cereyanlar mıydı, Mustafa Kemal'i eleştiren satırları taşıyan kitap? O değil. Başucu kitabınız Nutuk'sa lider olduğunuzu düşünebiliriz."

Sapan: Kemal Bey'in arkasında çok güçlü bir yapı var. Mağdur olduğunu herkes biliyor. Orada vekil olmasa ne olur ki, halk ʺBuyurun genel başkanım konuşunʺ der. Özel'in etrafındaki insanların tamamı CHP'den değil. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Sapan: Kemal Bey'in arkasında çok güçlü bir yapı var. Mağdur olduğunu herkes biliyor. Orada vekil olmasa ne olur ki, halk ʺBuyurun genel başkanım konuşunʺ der. Özel'in etrafındaki insanların tamamı CHP'den değil. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


SALI GÜNÜ MECLİS'TE SICAK TEMAS İHTİMALİ: "İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"
Söyleşinin sonunda Salı günkü grup toplantısına dair bir çatışma riskine işaret eden Sapan, Meclis koridorlarında yaşanabilecek olası bir arbedeye dair, "Grubu gittiler sabahleyin kapatıp doldurdular, kalabalık bir şekilde geldiler. İki grup karşı karşıya gelme ihtimali var mı? Teknik ve teorik olarak var elbette ama bu çok yanlış olur. Bunun sonunu hep beraber yaşayıp göreceyiz" diyerek sözlerini noktaladı. Siyaset dünyası şimdi Salı günü yaşanacak o kritik saatlere ve Yıldıray Sapan'ın bu sert uyarılarının sahadaki yansımasına kilitlendi.

"İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"
Salı günkü grup toplantısına dair bir çatışma riskine işaret eden Sapan, Meclis koridorlarında yaşanabilecek olası bir arbedeye dair, Yıldıray Sapan, "Grubu gittiler sabahleyin kapatıp doldurdular, kalabalık bir şekilde geldiler. İki grup karşı karşıya gelme ihtimali var mı? Teknik ve teorik olarak var elbette ama bu çok yanlış olur. Bunun sonunu hep beraber yaşayıp göreceyiz" diyerek sözlerini noktaladı. Sapan ayrıca Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinerek, Yıldıray Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan çok etkilendiğini, çok üzüldüğünü düşünüyorum. Onun tek derdi güzel bir olağanüstü kurultay yapmak ve partiyi dedikodulardan uzak tutup arındırmak" bilgisini paylaştı.

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