Katil İsrail ordusunda skandal büyüyor: Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran savcı ihraç edildi

Katil İsrail ordusunda Gazze'den alıkonulan Filistinli esire yönelik tecavüz görüntüleriyle gündeme gelen Sde Teiman skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024 yılında Sde Teiman askeri üssünde Filistinli bir esire tecavüz edildiğini ortaya çıkaran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'yi resmen görevden alarak ordudan ihraç etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın Yerushalmi'nin olaya dahli olduğu yönündeki "şüphelerin güçlenmesi" nedeniyle alındığı belirtildi. Hakkında süren ceza davası nedeniyle daha önce görevden uzaklaştırılan Yerushalmi'nin ordudan kesin olarak ihraç edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Yerushalmi'nin İsrail ordusundaki hizmet süresini tamamlama hakkını kaybettiği belirtilirken, rütbesinin sökülmesine ilişkin kararın ise devam eden davanın sonucuna göre verileceği ifade edildi.