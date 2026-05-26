Katil İsrail ordusunda skandal büyüyor: Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran savcı ihraç edildi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’den alıkonulan Filistinli bir esire Sde Teiman askeri üssünde tecavüz edildiğini ortaya çıkaran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’yi ordudan ihraç etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise kararı destekleyerek Yerushalmi’nin hapis cezası alması gerektiğini savundu.
Katil İsrail ordusunda Gazze'den alıkonulan Filistinli esire yönelik tecavüz görüntüleriyle gündeme gelen Sde Teiman skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024 yılında Sde Teiman askeri üssünde Filistinli bir esire tecavüz edildiğini ortaya çıkaran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'yi resmen görevden alarak ordudan ihraç etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın Yerushalmi'nin olaya dahli olduğu yönündeki "şüphelerin güçlenmesi" nedeniyle alındığı belirtildi. Hakkında süren ceza davası nedeniyle daha önce görevden uzaklaştırılan Yerushalmi'nin ordudan kesin olarak ihraç edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Yerushalmi'nin İsrail ordusundaki hizmet süresini tamamlama hakkını kaybettiği belirtilirken, rütbesinin sökülmesine ilişkin kararın ise devam eden davanın sonucuna göre verileceği ifade edildi.
SAVUNMA BAKANI KATZ'TAN DESTEK
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da karar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Zamir'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, yayınlanan görüntülere rağmen Gazze'den alıkonulan Filistinli esire yönelik tecavüz olayının "iftira" olduğunu ileri sürdü.
Katz, İsrail Başsavcısı'ndan Yerushalmi'nin uzun süreli hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiğini açıkladı.
TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Sde Teiman askeri üssünde Gazze'den alıkonulan bir Filistinli esire tecavüz edildiğini gösteren görüntüleri yayımlamıştı.
Görüntülerin ardından askerler hakkında "işkence", "sapkınlık" ve "vücut bütünlüğünü bozma girişimi" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Temmuz 2024'te aşırı sağcı gruplar gözaltı merkezinin önünde gösteri düzenlerken, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı aşırı sağcı gruplar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.
DAVA İRAN SALDIRILARININ GÖLGESİNDE KAPATILDI
İsrailli askerlerin yargılandığı dava devam ederken, tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla suçlanan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi Kasım 2025'te gözaltına alınmıştı.
Yerushalmi daha sonra aşırı sağcı siyasetçiler ve grupların baskısı sonucu görevinden istifa etmişti.
Sde Teiman davası ise İran'a yönelik saldırıların gölgesinde 12 Mart'ta kapatılmış, nisan ayında tecavüz olayına karışan yedek askerlerin yeniden orduya dönüşü onaylanmıştı.