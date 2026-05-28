ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi hedef alan yaptırımları tekrardan yürürlüğe koyduğu bildirildi.

ABD Bölge Yargıcı Richard Leon'un, 13 Mayıs'ta, Albanese'ye yönelik yaptırımların geçici olarak durdurulmasına yönelik karar vermesinin ardından, ABD Temyiz Mahkemesinin üç yargıçtan oluşan heyeti, söz konusu kararı idari olarak askıya aldı.



Bu karar, federal hükümetin Albanese'ye yönelik yaptırımları tekrardan uygulamasının önünü açtı.



ABD Hazine Bakanlığının internet sitesindeki güncellemeye göre, Albanese'nin adı yeniden yaptırım listesine eklendi.

NE OLMUŞTU?



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'nin, UCM'nin ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtmişti.



Öte yandan, Albanese, 14 Mayıs'taki açıklamasında, Washington yönetiminin kendisine uyguladığı yaptırımın ABD'de mahkeme kararıyla askıya alındığını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı da 21 Mayıs'ta Albanese'yi yaptırım listesinden çıkardığını bildirmişti.