CHP kurultay yapılmazsa seçimlere giremeyecek mi?

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez" iddiası gündemde tartışmaları beraberinde getirdi. Siyaset gündemini hareketlendiren bu gelişmeye yönelik CHP'nin kurultay yapılmazsa 2028 seçimlerine katılmaması durumu A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş ise bu söylemin hukuki bir dayanağı bulunmadığını belirterek, Siyasi Partiler Kanunu'nda CHP'nin seçime katılamayacağına ilişkin açık bir hüküm olmadığını vurguladı. Maviş, söz konusu çıkışın kurultay sürecini hızlandırmaya yönelik bir taktik olduğunu ifade ederken, CHP'nin yönetim krizinin her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi.