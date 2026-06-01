Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK hazırlıklarına değinen Özüduru, "Kılıçdaroğlu'nun 12. kattaki odasında çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Açıklanması beklenen MYK'nın 6-7 kişilik bir kadrodan oluşacağı ve bu isimlerden beşinin mevcut milletvekillerinden seçileceği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. PM toplantısının ertelenmesine de değinen muhabirimiz, "Kılıçdaroğlu normalde bugün toplanacak olan PM'yi iptal etti. Gerekçe olarak mahkeme tebligatının vekillere tam olarak ulaşmaması gösterildi; Kılıçdaroğlu, 'ne zaman ve nerede olacağına ben karar veririm' diyerek otoritesini vurguladı" dedi.

CHP koridorlarındaki hareketli saatleri değerlendiren Burcu Özüduru, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Tarafını seçen milletvekilleri ve belediye başkanları var. Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında 14 milletvekili yanındayken, Özgür Özel cephesinde ise 48 milletvekilinin desteği yer alıyor" sözleriyle partideki parçalanmış tabloyu gözler önüne serdi.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE KURULTAY İÇİN İMZA SEFERBERLİĞİ

Değişimcilerin yeni hamlesini aktaran Burcu Özüduru, "Özgür Özel ve kurmayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin açıklamasına göre, artık delegelerden imza toplanarak kurultaya gidilecek" şeklinde konuştu. Özel'in iddiasına da yer veren muhabirimiz, "Yapılan toplantı sonrası Özgür Özel cephesinden kurultayda yaklaşık 800 oy alabilecekleri yönünde bir özgüven yükseliyor" sözleriyle aktardı.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?

Gözlerin yarınki olası grup toplantısında olduğunu belirten Özüduru, "Özgür Özel ve kurmaylarının yaptığı toplantıda grup toplantısı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı ve Salı günü bu toplantının gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Bizler hem Kılıçdaroğlu hem de Özel cephesindeki detayları takip etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle son durumu özetledi.

"DİĞER SALILARDAN BİR FARKI YOK"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanan MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul Toplantısı'nın saatini, gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ve bu yasal zemin yüzyıllık partide ben kendimi bildim bileli var. Öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok" dedi.