CHP'de milyonluk para trafiği! Rüşvet zinciri Özgür Özel'e nasıl uzandı?

Şaibeli kurultay krizini üzerinden atamayan CHP, bir yandan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e aracılar yoluyla verdiği euro itirafları ile çalkalanırken, parti içinde büyük bir bölünme yaşanıyor. Muhalefet cephesinde Özel yönetimine karşı kılıçlar çekilirken gözler 1 Temmuz'da görülecek kurultay davasına çevrildi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat ve Hukukçu Hadi Dündar, CHP'de milyonlarca liralık itirafların mutlak butlan kararını kuvvetlendirebileceğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.

"YALIM'IN TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALAR BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESCİLLENDİ"

CHP içerisindeki koltuk savaşlarının ne denli kirli bir zeminde yürütüldüğü, yargıya intikal eden telefon kayıtlarıyla resmen tescillendi. Skandalın merkezindeki tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın telefonunun savcılık tarafından incelendiğini belirten Hadi Dündar, sürecin ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Burada en kritik nokta Özkan Yalım'ın kendi telefonu içerisindeki yazışmalar; ifade tek başına yeterli mi diye soranlara karşı savcılık tüm şaibeleri bitirmek için bilirkişi raporu hazırlattı ve bu raporda Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba arasındaki o karanlık trafik tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bu belgelerin, sadece birer iddiadan ibaret olmadığı, bilirkişi raporuyla adli bir kanıta dönüştüğü vurgulandı.

"KARDEŞİM" DEDİĞİ ÖZEL İLE GİZLİ PAZARLIK: "PAKET ARACIN İÇİNDE" ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ!

Kurultay sürecinde Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden biri olan Özkan Yalım ile Özel arasındaki samimiyetin perde arkasında lüks ve para trafiği olduğu vurgulayan Hadi Dündar, "Özkan Yalım'ın o dönem Grup Başkanı olan Özgür Özel ile 'kardeşim' hitabıyla süren çok yakın bir ilişkisi olduğu, aralarında ciddi para alışverişlerinin yapıldığı bilirkişi raporunda detaylandırılıyor" şeklinde konuştu.

Kirli trafiğin şifrelerini de çözen Dündar, 'Mesajlarda doğrudan para denilmiyor ancak 'paket aracın içinde' denilerek Özgür Özel'in eşine ve partide etkili olduğu belirtilen bir başka kadına çok pahalı çantalar alındığı, paranın bu şekilde transfer edildiği görülüyor' sözleriyle dehşet anlarını aktardı.