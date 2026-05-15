İran savaşının yeniden başlayacağı söylentileri Orta Doğu'daki gerilimi üst seviyeye çıkarırken, Netanyahu'nun gizlice BAE'ye gittiği ortaya çıktı. Soykırımcı Bibi'nin Al Nahyan ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nı bypass etmeyi amaçlayan Ben Gurion Kanal projesinin ortak inşaası için görüştükleri iddia edildi. A Haber'de kanal projesi ve Tahran'a olası etkileri masaya yatırılırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer İran'ın asla izin vermeyeceğini ve anında müdahale ile çıkarma yapabileceğini savundu.

Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında terör devleti İsrail'in BAE ile gizli görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tel Aviv basınında yer alan habere göre, Gazze kasabı Netanyahu ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin BAE'ye konuşlandırılması, bölgeye askeri personel gönderilmesi ve Ben Gurion Kanalı projesinin ortak şekilde inşa edilmesi konularının ele alındığı ve buna karşılık Netanyahu'nun, BAE'ye Basra Körfezi çıkışını kapsayan yeni bir kanal projesi önerdiği öne sürüldü. NETANYAHU'NUN GİZLİ ZİYARETİNDE HÜRMÜZ'E KARŞI KANAL PROJESİ GÖRÜŞMESİ A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman Netanyahu-Nahyan görüşmesini ve Hürmüz Boğazı'nı yok etmeyi amaçlayan alternatif kanal projesini değerlendirdi.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, İran'da yaşanan savaşın bir ʺsistem savaşıʺ olduğunu ifade etti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) TEL AVİV'DEN SIZAN İTİRAF: GİZLİ DİPLOMASİ DEŞİFRE OLDU Gazeteci Güngör Yavuzaslan, katil Netanyahu'nun BAE ziyaretinin nasıl ortaya çıktığına dair bilgileri paylaşarak, "Netanyahu'nun gizli olduğu söylenen bu ziyaretini bizzat Tel Aviv'deki Başbakanlık ofisi ifşa etti. BAE yönetimi ne kadar inkar ederse etsin, savaş şartlarında gerçekleşen bu ziyaret artık bir gerçek olarak kabul ediliyor" şeklinde konuştu. Yavuzaslan, bölgede yaşananları "sistemler savaşı" olarak tanımlarken, Demir Kubbe sevkıyatı ve istihbarat desteği konusundaki tartışmaların ateş hattını daha da ısıttığını vurguladı. MOSSADtan Netanyahuya rapor: İran savaşı sürmeli MOSSAD'TAN NETANYAHU'YA RAPOR: İRAN SAVAŞI SÜRMELİ BEN GURİON KANALI İSRAİL'İN HAYALİ Süveyş Kanalı'na rakip olarak sunulan Ben Gurion Kanalı projesinin gayrimeşru olduğunu ve karanlık detaylarına dikkat çeken Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "İsrail, Süveyş Kanalı'na alternatif olacak projeyi Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte inşa etmek istiyor. Ancak burada çok kritik bir nokta var; bu kanalın ucu tam olarak Gazze'ye çıkıyor. Bu proje aynı zamanda Süveyş Kanalı'nı baypas etmeye çalışıyor. Yani hiçbir şey nedensiz değildir" sözleriyle Filistin topraklarındaki soykırımın, katil İsrail'in Orta Doğu'daki hegemonya amacı uğruna yok edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Askeri Stratejist Eray Güçlüer, İsrail'in söz konusu kanal projesinin BAE'den Basra'nın çıkışına ve Umman Denizi'ne uzanan bir kanal projesinin öngörüldüğünü belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) HÜRMÜZ VE BASRA'YI baypas ETMEYİ AMAÇLAYAN KANAL PROJESİ İsrail'in İran baskısından kurtulmak için BAE'ye sunduğu karşı teklifi anlatan Dr. Eray Güçlüer, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini kırabilmek için BAE topraklarından kuzeyden güneye, Basra'nın çıkışından Umman Denizi'ne uzanan yeni bir kanal öneriyorlar. Ben Gurion'a karşı adı belki 'BAE-Gurion' olabilir" ifadelerini kullandı. Güngör Yavuzaslan ise Ben Gurion ve Hürmüz'e karşı planlanan bu iki kanalın yapımına ilişkin yapılamayacağı söylentilerine ise Orta Doğu'da "olmaz" denilen her şeyin gerçekleşebileceği bir döneme girildiğinin altını çizdi. SUUDİ ARABİSTAN VE BAE KARŞI KARŞIYA Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Ben Gurion projesinin yeni bir süreç olmadığına değinerek, "Bu proje yeni değil, yaklaşık 5 yıl önce yeniden ısıtıldı, durduruldu ve yeniden ortaya çıktı. Demek ki böyle bir niyet var. Zaman ve mekan kolluyorlar." dedi. Yavuzaslan, bölgedeki güç savaşlarını şu sözlerle aktardı: "BAE'nin İsrail ile bu denli yakınlaşması Suudi Arabistan'ı rahatsız ediyor. BAE şu anda OPEC'ten ve Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan ayrılmayı tartışıyor. Suudi Arabistan, BAE'nin Siyonizm'in kontrolüne girmesini kendisine yönelik bir risk olarak görüyor. Bu iki ülke Yemen'de ve Sudan'da da karşı karşıya geldi." dedi.