İsrail basını Netanyahu'nun biletini kesti! BAE skandalı sonu mu olacak?

Maariv yazarı Ben Caspit, Netanyahu'nun artık devlet çıkarlarından çok kendi siyasi geleceğini düşündüğünü savundu. Analizde, İsrail Başbakanı'nın savaş ortamında yaptığı hamlelerin yalnızca İsrail'i değil Körfez ülkelerini de hedef haline getirdiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden saldırılar nedeniyle dünyanın yoğun tepkisini çeken Netanyahu hükümeti, şimdi de Körfez hattında yeni bir diplomatik krizle gündemde. İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar sürerken Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiası, İsrail basınında adeta infial yarattı.

Caspit, Netanyahu destekçilerinin sık sık dile getirdiği "Peki onun yerine kim gelecek?" sorusuna ise oldukça sert yanıt verdi:

"İran'ın eline bölgedeki en önemli stratejik müttefikimizi teslim etmeyecek herkes Netanyahu'nun yerine geçebilir."

Yazıda Netanyahu'nun, İran ile çatışmalar sürerken BAE'ye yaptığı ziyareti kamuoyuna duyurarak Abu Dabi yönetimini doğrudan hedef tahtasına oturttuğu savunuldu.

"KÖRFEZ'İ DE ATEŞ HATTINA SÜRÜKLÜYOR"

İsrail basınındaki değerlendirmelerde en dikkat çeken başlıklardan biri, Netanyahu'nun Körfez dengelerini tehlikeye attığı yönündeki eleştiriler oldu. Maariv, İran'ın hemen yanı başında bulunan BAE'nin askeri ve jeopolitik açıdan kırılgan bir konumda olduğuna dikkat çekti.

Analizde şu ifadeler kullanıldı:

"İran'la savaş sürerken İsrail başbakanının BAE'ye gitmesi ihanete yaklaşan bir harekettir."

Haberde, Netanyahu'nun bu çıkışıyla yalnızca İsrail'i değil, Körfez'deki ortaklarını da büyük risk altına soktuğu vurgulandı.

ABU DABİ'DEN SERT YALANLAMA

Netanyahu'nun ofisi, "Aslanın Kükreyişi Operasyonu" devam ederken İsrail Başbakanı'nın gizlice Abu Dabi'ye giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurmuştu. İsrail yönetimi bunu diplomatik başarı olarak sunarken, Abu Dabi cephesinden kısa süre sonra dikkat çeken bir açıklama geldi.

BAE yönetimi, İsrail ile ilişkilerinin açık olduğunu ancak gizli ziyaret ve askeri koordinasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek haberleri reddetti.

Bu açıklama, Netanyahu'nun Körfez ülkelerini zor durumda bıraktığı ve onları İran'ın hedefi hâline getirdiği yorumlarını daha da güçlendirdi.

İRAN'DAN "AĞIR SONUÇLAR" MESAJI

Bölgedeki tansiyonu yükselten bir diğer gelişme ise İran'dan gelen açıklamalar oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'le iş birliği yapan tarafların "ağır sonuçlarla" karşılaşabileceğini söyledi.

İsrail basınına göre Netanyahu'nun attığı adımlar, yalnızca Tel Aviv yönetimini değil Körfez hattındaki dengeleri de ciddi şekilde sarsıyor.

GAZZE'DEN HÜRMÜZ'E UZANAN KRİZ

Gazze Şeridi'nde binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle ağır eleştiriler alan Netanyahu hükümeti, Lübnan, Suriye ve İran hattındaki operasyonlarla Orta Doğu'daki gerilimi daha da büyütmekle suçlanıyor.

İsrail basınındaki son sert çıkışlar ise dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor: Netanyahu artık yalnızca uluslararası kamuoyunda değil, İsrail içinde de giderek daha büyük bir "yük" olarak görülüyor.

Maariv'de yayımlanan analiz, Tel Aviv'de Netanyahu'ya yönelik güven krizinin derinleştiğinin son işareti olarak değerlendiriliyor.