Netanyahu için yolun sonu mu? Muhalefetten karşıt ittifak

Ancak ittifakın açıklanmasının ardından gelen ilk anket sonuçları, sahadaki tablonun beklenenden daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

İki lider daha önce kurulan koalisyon hükümetinde dönüşümlü olarak başbakanlık yapmıştı. Yeni ittifakın, Netanyahu'ya karşı güçlü bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

Ortak basın toplantısında iki lider, bu yıl yapılması planlanan seçimlerde birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Açıklamaya göre Lapid liderliğindeki "Yeş Atid" ile Bennett'in "Bennett 2026" partisi, Bennett liderliğinde tek çatı altında birleşecek.

İsrail siyasetinde dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı güçlerini birleştirme kararı aldı.

İsrail merkezli "Walla" haber platformunun yayımladığı ankete göre, Bennett-Lapid ittifakı oy kaybı yaşarken, eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot dikkat çekici bir yükseliş yakaladı.

Anket sonuçlarına göre bugün seçim yapılması halinde Bennett-Lapid ittifakı 27 sandalyede kalırken, Eisenkot'un partisi sandalye sayısını 15'e çıkarıyor. Mevcut tabloda muhalefet blokunun toplamda 59 sandalyeye ulaştığı, Netanyahu liderliğindeki hükümet blokunun ise 51 sandalyede kaldığı görülüyor. Arap partileri ise 10 sandalyeyle kilit konumunu koruyor.

NETANYAHU HÜKÜMETİ GEREKLİ SAYININ ALTINDA KALDI

Bu sonuçlar, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hiçbir blokun tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor.

Netanyahu liderliğindeki blok koalisyon için gerekli sayının altında kalırken, Bennett-Lapid ittif akının da hükümet kurabilmesi için Arap partilerinin desteğine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Söz konusu anket, iki parti arasındaki ittifakın açıklanmasının hemen ardından yapılan ilk ölçüm olması açısından dikkat çekerken, İsrail'de siyasi dengelerin önümüzdeki süreçte daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Ülkede seçimlerin mevcut takvime göre Ekim 2026'da yapılması planlanıyor.

NETANYAHU'YU DEVRE DIŞI BIRAKMA FIRSATI

Haaretz gazetesi, yeni ittifakın muhalefetin "sihirli sayı" olarak nitelendirilen (120 sandalyeli mecliste 61 sandalye ile) çoğunluğa ulaşarak, Netanyahu'ya ya da aşırıcı partilere (Harediler) ihtiyaç duymadan hükümet kurabilme fırsatını artıracağını yazdı.

Sol eğilimli "Haaretz" gazetesinde yer alan haberde birleşme kararına destek verilerek, Lapid'in liderliği Bennett'e bırakma kararı "ulusal bir karar" olarak değerlendirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise en büyük zorluğun Bennett'in sağ seçmen tabanını, Lapid gibi "seküler" bir isimle yeniden ittifak kurmaya ikna edip edemeyeceği olduğunu belirtti.

Likud'un söz konusu ittifakı "solcu" olarak nitelendirip devletin kimliğini tehdit ettiği yönünde kampanya yürüttüğü aktarıldı.