GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru ilk kez sergilendi! Türkiye'nin en güçlü motoru olacak
Türkiye savunma sanayiinde ezber bozan adımlarına bir yenisini daha eklerken, GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru sistemi ilk kez SAHA 2026'da görücüye çıktı. 42 bin itki gücüyle havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan GÜÇHAN Turbofan motoru, yalnızca KAAN’ın yerli güç ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; ülkemizin en güçlü motoru olacak. A Haber'de GÜÇHAN'ın özellikleri masaya yatırılırken Doç. Dr. Kemal Olçar’ın "Neredeyse F-35’i uçuracak seviyede" sözleriyle dışa bağımlıkta sorun olarak ortaya çıkan motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti.
Türkiye savunma sanayiinde yerli ve milli teknoloji hamleleri hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken projelerden biri de GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru oldu. Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen yerli motor projesi, Türkiye'nin hava platformlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefinde kritik rol oynayacak.
Yüksek itki gücü ve gelişmiş mühendislik altyapısıyla öne çıkan GÜÇHAN'ın; milli seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve geleceğin hava platformlarında kullanılması hedefleniyor. Uzmanlar, turbofan mimarisine sahip motorun düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimlilik avantajı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'NİN MOTOR GÜCÜNDE YENİ EŞİK
Savunma sanayiinde motor teknolojileri stratejik alanların başında gelirken, GÜÇHAN projesi Türkiye'nin kritik motor teknolojilerindeki yetkinliğini artıran önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru ilerleyen süreçte milli hava platformlarına entegre edilmesi planlanırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedeflerine önemli katkı sunacağı belirtiliyor.
"F-35'İ UÇURACAK KUVVETLİ MOTOR ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"
Türkiye'nin jet motoru teknolojisindeki sıçramasını "sürpriz ve sarsıcı" olarak nitelendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Motor meselesi gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. En son 6 binlik güçlerden bahsederken, şu an tam 42 bin itkilik bir güçten söz ediyoruz. Bu rakamın ne anlama geldiğini şöyle özetleyeyim; dünyanın en gelişmiş uçağı olarak pazarlanan F-35'in itki gücü 43 bindir. Bizim yaptığımız jet motoru şu an 42 bin bandına çıktı. Yani neredeyse bir F-35'i uçuracak kadar kuvvetli bir motor artık Türkiye'de üretiliyor" ifadelerini kullandı.
KAAN İLE MOTOR SORUNU TARİHE KARIŞIYOR: 5. VE 6. NESİL HEDEFİ
Milli Muharip Uçak KAAN'ın motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirten Olçar, "KAAN projesiyle birlikte motor sorunu artık tamamen çözülmüş oluyor. 5. ve 6. nesil uçaklar için 40 bin itki gücünün üzerindeki motorlar hayati önem taşıyor. 4. nesil uçaklar için 30-32 binlik güçler yeterliydi ancak biz 42 bin itkiyi yakaladığımız andan itibaren artık KAAN için dışarıda motor aramayacağız. Bu, havacılık tarihimiz için bir dönüm noktasıdır" sözleriyle ateş hattındaki yeni gücümüzü tarif etti.
YAZILIM AMBARGOSU ÇÖKTÜ: KAAN'IN TÜM SİSTEMLERİ TAMAMEN MİLLİ
Türkiye'yi yazılım üzerinden tehdit edenlerin yanıldığını dile getiren Kemal Olçar, "Bizi yıllarca yazılım üzerinden korkutmaya, ambargolarla sindirmeye çalıştılar. Şimdi hepsi kafalarını duvarlara vuruyordur. Çünkü KAAN'ın bütün aviyonik sistemleri tamamen milli olarak geliştirildi. Yazılımdan gövdeye, sensör sistemlerinden AESA radarlara kadar her şey Türk mühendislerinin eseri" dedi.
İSPANYA VE ENDONEZYA KAAN İÇİN TÜRKİYE'NİN KAPISINDA
Savunma sanayiindeki başarının uluslararası diplomatik arenada büyük bir karşılık bulduğunu aktaran Olçar, "İspanya ve Endonezya şu an bizimle masada. Özellikle İspanya, KAAN projesine girmek için büyük bir istekle geldi. Ellerinde Eurofighter ve F-35 gibi seçenekler varken, İspanya'nın F-35'i reddedip Türkiye ile KAAN için masaya oturması, Türk savunma sanayiinin geldiği noktanın en somut kanıtıdır. KAAN'ın çalışmalarına bizzat katılmak ve uçağı satın almak istiyorlar" şeklinde konuştu.
TARİH VERİLDİ: YÜZDE 95 YERLİLİKLE GÖKLERİN YENİ HAKİMİ GELİYOR
Yerli motorun envantere giriş süreci ve millilik oranları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Milli motorun 2030, 2031 veya 2032 yıllarında, tıpkı KAAN'ın envantere giriş süreci gibi hazır olması bekleniyor. KAAN 2028-2029 gibi envanterde olacak, birkaç sene sonra da kendi milli motorumuzla uçmaya başlayacağız. Yazılım, gövde, aviyonik sistemler, sensörler ve motoru topladığınızda, karşımızda yüzde 95'in üzerinde millilik oranına sahip devasa bir güç olacak" sözleriyle konuşmasını tamamladı.