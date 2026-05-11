Türkiye savunma sanayiinde yerli ve milli teknoloji hamleleri hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken projelerden biri de GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru oldu. Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen yerli motor projesi, Türkiye'nin hava platformlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefinde kritik rol oynayacak.

Yüksek itki gücü ve gelişmiş mühendislik altyapısıyla öne çıkan GÜÇHAN'ın; milli seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve geleceğin hava platformlarında kullanılması hedefleniyor. Uzmanlar, turbofan mimarisine sahip motorun düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimlilik avantajı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN MOTOR GÜCÜNDE YENİ EŞİK

Savunma sanayiinde motor teknolojileri stratejik alanların başında gelirken, GÜÇHAN projesi Türkiye'nin kritik motor teknolojilerindeki yetkinliğini artıran önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru ilerleyen süreçte milli hava platformlarına entegre edilmesi planlanırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedeflerine önemli katkı sunacağı belirtiliyor.

"F-35'İ UÇURACAK KUVVETLİ MOTOR ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

Türkiye'nin jet motoru teknolojisindeki sıçramasını "sürpriz ve sarsıcı" olarak nitelendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Motor meselesi gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. En son 6 binlik güçlerden bahsederken, şu an tam 42 bin itkilik bir güçten söz ediyoruz. Bu rakamın ne anlama geldiğini şöyle özetleyeyim; dünyanın en gelişmiş uçağı olarak pazarlanan F-35'in itki gücü 43 bindir. Bizim yaptığımız jet motoru şu an 42 bin bandına çıktı. Yani neredeyse bir F-35'i uçuracak kadar kuvvetli bir motor artık Türkiye'de üretiliyor" ifadelerini kullandı.

GÜÇHAN turbofan motoru ilk kez SAHA 2026'da sergilendi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

KAAN İLE MOTOR SORUNU TARİHE KARIŞIYOR: 5. VE 6. NESİL HEDEFİ

Milli Muharip Uçak KAAN'ın motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirten Olçar, "KAAN projesiyle birlikte motor sorunu artık tamamen çözülmüş oluyor. 5. ve 6. nesil uçaklar için 40 bin itki gücünün üzerindeki motorlar hayati önem taşıyor. 4. nesil uçaklar için 30-32 binlik güçler yeterliydi ancak biz 42 bin itkiyi yakaladığımız andan itibaren artık KAAN için dışarıda motor aramayacağız. Bu, havacılık tarihimiz için bir dönüm noktasıdır" sözleriyle ateş hattındaki yeni gücümüzü tarif etti.

YAZILIM AMBARGOSU ÇÖKTÜ: KAAN'IN TÜM SİSTEMLERİ TAMAMEN MİLLİ

Türkiye'yi yazılım üzerinden tehdit edenlerin yanıldığını dile getiren Kemal Olçar, "Bizi yıllarca yazılım üzerinden korkutmaya, ambargolarla sindirmeye çalıştılar. Şimdi hepsi kafalarını duvarlara vuruyordur. Çünkü KAAN'ın bütün aviyonik sistemleri tamamen milli olarak geliştirildi. Yazılımdan gövdeye, sensör sistemlerinden AESA radarlara kadar her şey Türk mühendislerinin eseri" dedi.