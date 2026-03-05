"Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yapıyor" iddiasına yalanlama

Sosyal medyada "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlama geldi. Açıklamada bahse konu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyada "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır." denildi.

"OLAĞAN DIŞI ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur.