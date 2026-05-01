Türkiye’nin savunma gücü: Karaok, Mızrak, Korkut, Ejderha ve Derin Göz sahada

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde attığı dev adımlarla sahada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Baykar'ın bin kilometreyi aşan menzile sahip akıllı dolanan mühimmatı Mızrak, ASELSAN imzalı KORKUT hava savunma sistemi, elektromanyetik "görünmez kalkan" EJDERHA, denizlerin derinliklerinde görev yapan Derin Göz ve omuzdan atılan milli tanksavar KARAOK, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yüksek teknolojiyle donatılan bu sistemler; otonom görev kabiliyeti, yapay zeka destekli savunma altyapısı, elektromanyetik harp üstünlüğü ve "at-unut" prensibiyle çalışan füze sistemleriyle Türkiye'yi hem sahada hem de masada güçlü bir oyun kurucu haline getiriyor. Kara, hava ve denizde çok katmanlı savunma ağı oluşturan milli sistemler, kritik altyapıları korurken, Türk ordusuna da stratejik üstünlük sağlıyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer; Karaok, Mızrak, Korkut, Ejderha ve Deringöz sistemlerin özellikleri ve kullanım alanları anlattı.



HEDEFİ AFFETMEYEN ÖLÜMCÜL TEKNOLOJİ: KARAOK

Sıcak temas bölgelerinde Türk askerine devasa bir taktiksel üstünlük sağlayan yeni nesil füzelerin çalışma prensibini anlatan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Karaok'un aslında hedefin aslında çıplak gözle görülmesine gerek bile kalmadığını belirterek, "Karaok, bir tankı gövdesinde ayırabilecek güce sahip ve modüler özelliğe sahip. Fire and forget yani at-unut. Sen görmüyorsun aslında. Hedefi atıcı görmüyor." ifadelerini kullandı.

Tür: Kısa menzilli tanksavar füze sistemi

Çap: 125 mm

Ağırlık: 16 kg altı (füze + tüp)

Menzil: 2,5 km

Harp başlığı: Zırh delici tandem

Vuruş modu: Doğrudan vuruş / üstten vuruş

Kullanım: At-unut sistemi (fire-and-forget)

Gece/gündüz: Kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde her koşulda görev yapabilir

Taşınabilirlik: Portatif, tek personel tarafından kullanılabilir

Sistemin dijital ekranındaki akıllı kilitlenme teknolojisine dikkat çeken Güçlüer, "Bunun yanındaki o sarı bölme var ya, o görüyor. O ikaz ediyor, tankı gördüm diye hedefliyor. Basıyorsunuz düğmeye, ondan sonra atıcı toplayıp gidiyor başka yere." sözleriyle aktardı. Görüntülerdeki tankın 3 kilometre mesafeden çıplak bir insan gözüyle fark edilmesinin imkansız olduğunun altını çizen Güçlüer, bu mucizenin ardındaki teknolojiyi, "Bunun içerisinde tankı gören elektro optik ve infrared sistemler var." şeklinde konuştu.

BİNLERCE KİLOMETRELİK ÖLÜMCÜL MENZİL: MIZRAK

Son haftalarda Baykar ve diğer savunma sanayi şirketlerinin peş peşe tanıttığı kamikaze insansız hava araçlarının Türkiye'nin savunma doktrinine eşsiz bir katkı sunduğunu belirten Güçlüer, İsrail gibi ülkelerin hava savunma sistemi arayışlarına atıfta bulunarak, "Şimdi Türkiye'de bunlardan birkaç bin tane varken, Mızrak'ın menzilleri de 1000 kilometre, 40 kilogram ağırlığa sahip. Bir çeşit kamikaze İHA, dolanan bir mühimmattır. Önünüde 2 tane kanatçık vardır ve bu kanatçıklar manevra yapabilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.