Türkiye’nin savunma gücü: Karaok, Mızrak, Korkut, Ejderha ve Derin Göz sahada
Türkiye'nin yerli ve milli hamleleriyle savunma sanayine kattığı envanterler dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan savaş ile Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tecrübesinin önemi her geçen gün daha da ortaya çıkarken A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında Karaok, Mızrak, Korkut, Ejderha, Deringöz savunma sistemleri ele alınırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer söz konusu sistemlerin caydırıcı gücünü ve teknik özelliklerini anlattı.
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde attığı dev adımlarla sahada dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Baykar'ın bin kilometreyi aşan menzile sahip akıllı dolanan mühimmatı Mızrak, ASELSAN imzalı KORKUT hava savunma sistemi, elektromanyetik "görünmez kalkan" EJDERHA, denizlerin derinliklerinde görev yapan Derin Göz ve omuzdan atılan milli tanksavar KARAOK, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.
Yüksek teknolojiyle donatılan bu sistemler; otonom görev kabiliyeti, yapay zeka destekli savunma altyapısı, elektromanyetik harp üstünlüğü ve "at-unut" prensibiyle çalışan füze sistemleriyle Türkiye'yi hem sahada hem de masada güçlü bir oyun kurucu haline getiriyor. Kara, hava ve denizde çok katmanlı savunma ağı oluşturan milli sistemler, kritik altyapıları korurken, Türk ordusuna da stratejik üstünlük sağlıyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer; Karaok, Mızrak, Korkut, Ejderha ve Deringöz sistemlerin özellikleri ve kullanım alanları anlattı.
HEDEFİ AFFETMEYEN ÖLÜMCÜL TEKNOLOJİ: KARAOK
Sıcak temas bölgelerinde Türk askerine devasa bir taktiksel üstünlük sağlayan yeni nesil füzelerin çalışma prensibini anlatan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Karaok'un aslında hedefin aslında çıplak gözle görülmesine gerek bile kalmadığını belirterek, "Karaok, bir tankı gövdesinde ayırabilecek güce sahip ve modüler özelliğe sahip. Fire and forget yani at-unut. Sen görmüyorsun aslında. Hedefi atıcı görmüyor." ifadelerini kullandı.
- Tür: Kısa menzilli tanksavar füze sistemi
- Çap: 125 mm
- Ağırlık: 16 kg altı (füze + tüp)
- Menzil: 2,5 km
- Harp başlığı: Zırh delici tandem
- Vuruş modu: Doğrudan vuruş / üstten vuruş
- Kullanım: At-unut sistemi (fire-and-forget)
- Gece/gündüz: Kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde her koşulda görev yapabilir
- Taşınabilirlik: Portatif, tek personel tarafından kullanılabilir
Sistemin dijital ekranındaki akıllı kilitlenme teknolojisine dikkat çeken Güçlüer, "Bunun yanındaki o sarı bölme var ya, o görüyor. O ikaz ediyor, tankı gördüm diye hedefliyor. Basıyorsunuz düğmeye, ondan sonra atıcı toplayıp gidiyor başka yere." sözleriyle aktardı. Görüntülerdeki tankın 3 kilometre mesafeden çıplak bir insan gözüyle fark edilmesinin imkansız olduğunun altını çizen Güçlüer, bu mucizenin ardındaki teknolojiyi, "Bunun içerisinde tankı gören elektro optik ve infrared sistemler var." şeklinde konuştu.
BİNLERCE KİLOMETRELİK ÖLÜMCÜL MENZİL: MIZRAK
Son haftalarda Baykar ve diğer savunma sanayi şirketlerinin peş peşe tanıttığı kamikaze insansız hava araçlarının Türkiye'nin savunma doktrinine eşsiz bir katkı sunduğunu belirten Güçlüer, İsrail gibi ülkelerin hava savunma sistemi arayışlarına atıfta bulunarak, "Şimdi Türkiye'de bunlardan birkaç bin tane varken, Mızrak'ın menzilleri de 1000 kilometre, 40 kilogram ağırlığa sahip. Bir çeşit kamikaze İHA, dolanan bir mühimmattır. Önünüde 2 tane kanatçık vardır ve bu kanatçıklar manevra yapabilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.
- Menzil: 1000+ km
- Havada kalış süresi: 7 saat
- Azami kalkış ağırlığı: 200 kg
- Faydalı yük kapasitesi: 40 kg
- Azami hız: 185 km/s (100 knot)
- Servis tavanı: 10.000 ft
- Kanat açıklığı: 4 metre
- Akıllı dolanan mühimmat (loitering munition)
- Otonom görev kabiliyeti
- GPS'ten bağımsız görev yapabilme
- Ağ merkezli harp uyumu
- Kesintisiz haberleşme (uydu/bağlantı destekli)
RADARLARI ÇARESİZ BIRAKAN MUCİZE: 1.5 METREDEN ÖLÜM UÇUŞU
Bu akıllı ve ölümcül sistemlerin düşman radarları tarafından neden tespit edilemediğini de bilimsel ve taktiksel detaylarla anlatan Güçlüer, "Bunlar radara yakalanmıyorlar. Elektronik harpten etkilenmiyorlar. Bakın yaklaşık denizden 1, 1.5 metre yükseklikte uçuyorlar. Yani mümkün değil göremezsiniz." ifadelerini kullandı. Sistemin dünyanın fiziki yapısını bile kendi lehine kullandığına dikkat çeken stratejist, "Dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle en fazla 9 kilometreye kadar radar bunu algılayabiliyor. O da düşük irtifada olunca onu da algılayamıyor." şeklinde konuştu.
Kamikaze İHA'ların düşük irtifada sergilediği inanılmaz kıvraklığın ardındaki mühendislik sırrına da değinen Güçlüer, cihazın ön bölümündeki yapıya işaret ederek, "O baştaki kanatçık var ya, şu öndeki iki tane kanatçık çok önemli. Bu işte düşük irtifada keskin manevralar yapabilmesini sağlıyor. O yüzden dikkat edin." sözleriyle aktardı. Kızılelma ve Kaan gibi devasa projelerin gölgesinde Baykar'ın K2 gibi kritik sistemleri de sahaya sürdüğüne değinen Güçlüer, Türkiye'nin dünya genelindeki ezici pazar payını açıklayarak, "Artık Türkiye dünya SİHA İHA pazarının yüzde 65'ine hakim. Ürettiğimiz ve üreteceklerimizle birlikte Türkiye'nin İHA SİHA potansiyeli yıllık 1 milyon." ifadelerini kullandı.
İHA'LARIN KORKULU RÜYASI: KORKUT
Geleneksel uçaksavar mühimmatlarını çöpe attıran yeni sistemin yıkıcı gücünü anlatan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Her bir mühimmat havada 160 parçaya ayrılıyor. Dakikada 1200 mermi gidiyor ve düşünün, her biri 160 parça. O dron sürüsünün önünde adeta bir şarapnel bulutu oluşturuyor." sözleriyle aktardı.
-
Bileşenler: 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) + 1 Komuta Kontrol Aracı (KKA)
-
Mühimmat: 35 mm parçacıklı mühimmat (ATOM)
-
Ateş kabiliyeti: Hareket halindeyken atış yapabilme
-
Hedefler: İHA, seyir füzesi, havadan karaya füze ve hava tehditleri
-
Çalışma koşulları: Gece/gündüz ve her türlü hava şartında görev
-
Vuruş gücü: Yüksek hassasiyet ve etkili imha kabiliyeti
-
Yeni nesil yetenekler: Yapay zeka destekli sistemler
-
Gelişmiş versiyon: Mini/mikro İHA'lara karşı optimize edilmiş
Hedefi milimetrik olarak hesaplayan teknolojinin sırrını açıklayan Güçlüer, "Bunun ucunda dikkat edin, bir elektronik akıllı tapa var. Bu elektronik tapa, mermiye iletişimi sağlıyor ve ondan sonra o mermi hangi irtifada, hangi mesafede, hangi salisede patlayacağını biliyor. Gidiyor orada patlıyor ve dronun yaklaşık 3 metre önünde patlıyor." ifadelerini kullandı.
Bu mesafeden sonra hiçbir hava aracının kurtulma şansı olmadığını belirten askeri stratejist, "Artık 3 metrede hareket eden dron ondan kaçamıyor. Yani kaçınma manevrası yapamıyor, o bulutun içine giriyor ve paramparça oluyor." sözleriyle sahadaki kesin yıkımı özetledi. Eskiden hedefe isabet ettirmek için körlemesine yapılan atışların artık tarih olduğunu dile getiren Güçlüer, "Böylece tutup binlerce mermi atmanıza gerek yok.Buna atomik mühimmat diyorlar. Patenti de MKE'ye ait " ifadelerini kullandı.
GÖZLE GÖRÜLEMEYEN ÖLÜMCÜL GÜÇ: ELEKTROMANYETİK EJDERHA SİLAHI
Sıcak temas bölgelerinde görünmez bir kalkan ve saldırı gücü oluşturan yeni nesil elektromanyetik silahların çalışma prensibini anlatan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, bu silahın çok enteresan özellikleri olduğunu belirterek, "Çok enteresan yerlerde de kullanılıyor, çok da büyük etkileri var." ifadelerini kullandı. Bu gücün çıplak gözle görülemeyecek kadar gizemli olduğuna dikkat çeken Güçlüer, "Görünmeyen bir silah olduğu için göremiyorsunuz, o elektromanyetik mermileri göremiyorsunuz ama dronlara karşı en etkili silahlardan biri bu elektromanyetik mermi atan ejderha silahı." sözleriyle aktardı.
-
Teknoloji: Yüksek güçlü elektromanyetik dalga (HPEM)
-
Etki: Elektronik sistemleri devre dışı bırakır
-
Kullanım alanı: Sürü İHA, mini/mikro İHA ve FPV dronlara karşı
-
Koruma: Kritik altyapılar için "görünmeyen kalkan" görevi
-
Mobilite: Mobil ve modüler platformlara entegre edilebilir
-
Lançer sistemi: Yüksek gerilim HPEM mühimmatı ile müdahale
-
Tepki süresi: Hızlı elektronik etkisiz hale getirme
-
Maliyet: Kinetik mühimmata göre daha düşük operasyon maliyeti
IŞIĞIN VE DALGALARIN YIKICI GÜCÜ: SANİYEDE 300 BİN KİLOMETRE HIZLA GELEN SON!
Bu teknolojik harikanın nasıl bir yıkım yarattığını bilimsel detaylarıyla açıklayan Güçlüer, "Işığı yoğunlaştırıp yönlendirirseniz lazer oluyor. Elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırıp yönlendirirseniz ejderha oluyor." şeklinde konuştu. Bu görünmez mermilerin hedefe temas ettiği andaki yıkıcı etkisini betimleyen Güçlüer, lazerin sadece bir yeri yaktığını ancak bu silahın çok daha ölümcül olduğunu vurgulayarak, "Bu temas ettiği an infilak ediyor, yakıyor, yanıyor yani." ifadelerini kullandı. Sistemin akılalmaz hızına da dikkat çeken stratejist, "Bir de saniyede 300.000 kilometre hızla gidiyor yani. Çok etkili bir silah." sözleriyle düşmanın çaresizliğini özetledi.