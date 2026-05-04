Kirli dosyalarla şantaj ve Orta Doğu’daki kanlı oyun! Netanyahu Trump’ı nasıl kullandı?

Orta Doğu'da kan ve gözyaşı dinmiyor. İsrail, bölgedeki kirli planlarını hayata geçirmek için uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarını sürdürüyor. İran'a yönelik başlatılan ve Donald Trump ile birlikte yürütülen bu kanlı süreç, bölgeyi adım adım büyük bir felakete sürüklüyor.

A Haber ekranlarına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Uğur Özgöker, yaşananların perde arkasını çarpıcı sözlerle anlattı. Özgöker, "Bölgede sadece savaş değil, sistemli bir yıkım planı uygulanıyor" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A "EPSTEIN" DOSYALI BASKI

Bölgedeki çatışmaların başlangıcına ve Netanyahu'nun siyasi hamlelerine dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Siyonist Netanyahu içeride seçimi kaybediyor, dışarıda bütün dünya tersine dönmüş. Onun derdi Lübnan'ı işgal etmek, Litani Nehri'ne kadar olan yerleri işgal etmek, oradaki dünyanın bakışlarını başka yere çekmek istiyor. Elinde de güzel dosyalar var, işte dosyaları basında görüyorsunuz; Epstein dosyaları falan. Şubat'ın ortasında Amerika'ya gitti. Dosyaları Trump'ın önüne koydular. 'Bak' dedi, 'Donald' dedi, 'Elimizde bunlar var. Biliyorsun biz Amerika'yı biz idare ediyoruz' ifadelerini kullandı.