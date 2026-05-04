Kirli dosyalarla şantaj ve Orta Doğu’daki kanlı oyun! Netanyahu Trump’ı nasıl kullandı?
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber ekranlarında Orta Doğu’da tırmanan gerilimin perde arkasına dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun içeride yaşadığı sıkışmışlığı aşmak için kirli dosyalara başvurduğunu belirten Özgöker, Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki Siyonist lobinin gücünü ve İran’ın bölgedeki stratejik hatalarını çarpıcı detaylarla deşifre etti.
Orta Doğu'da kan ve gözyaşı dinmiyor. İsrail, bölgedeki kirli planlarını hayata geçirmek için uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarını sürdürüyor. İran'a yönelik başlatılan ve Donald Trump ile birlikte yürütülen bu kanlı süreç, bölgeyi adım adım büyük bir felakete sürüklüyor.
A Haber ekranlarına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Uğur Özgöker, yaşananların perde arkasını çarpıcı sözlerle anlattı. Özgöker, "Bölgede sadece savaş değil, sistemli bir yıkım planı uygulanıyor" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
NETANYAHU'DAN TRUMP'A "EPSTEIN" DOSYALI BASKI
Bölgedeki çatışmaların başlangıcına ve Netanyahu'nun siyasi hamlelerine dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Siyonist Netanyahu içeride seçimi kaybediyor, dışarıda bütün dünya tersine dönmüş. Onun derdi Lübnan'ı işgal etmek, Litani Nehri'ne kadar olan yerleri işgal etmek, oradaki dünyanın bakışlarını başka yere çekmek istiyor. Elinde de güzel dosyalar var, işte dosyaları basında görüyorsunuz; Epstein dosyaları falan. Şubat'ın ortasında Amerika'ya gitti. Dosyaları Trump'ın önüne koydular. 'Bak' dedi, 'Donald' dedi, 'Elimizde bunlar var. Biliyorsun biz Amerika'yı biz idare ediyoruz' ifadelerini kullandı.
"AMERİKA'DA FİNANS VE MEDYA SİYONİSTLERİN ELİNDE"
ABD yönetim mekanizmalarının lobiler tarafından nasıl kontrol edildiğini anlatan Özgöker, "Trump'ın finansal şeyleriyle ilgili bazı şeyler de koydular ama asıl o iğrenç şeyleri koydular. 'Biliyorsun medya bizim elimizde' dedi. Öyle, Amerika'da siyonistlerin elinde medya. Finans sektörü, bankalar, sigortalar siyonistlerin elinde. Kongredeki senatörler, Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsini maaşa bağlamışlar, lobiler onların elinde. 'Bak' dedi, 'Senin durumun kötü Trumpçığım, bir de bu İran'a vurmamız lazım' dedi" sözleriyle Washington'daki güç dengelerini aktardı.
İRAN'IN STRATEJİK HATALARI VE HEDEF ŞAŞIRTMA
İran'ın saldırılarını İsrail yerine Sünni Arap coğrafyasına yöneltmesini eleştiren Özgöker, "İran'ın hiçbir suçu yoktu gerçekten. Ancak şu konuda hep İran'ı eleştirdik; dedik ki İran'a, 'Müslüman Sünni Arap ülkelerini sen niye vuruyorsun? Ya git İsrail'i vur. Tel Aviv'i vur, Hayfa'yı vur, Amerikan gemilerini vur. Kimse bir şey demez. Sen niye gidip Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı vuruyorsun?'" değerlendirmesinde bulundu.