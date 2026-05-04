Orta Doğu'da Hürmüz krizi sürerken İran'ın ABD'ye ait iki gemiye saldırı gerçekleştirmesi bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Trump'ın Özgürlük Projesi'nin ardından bölgeye 15 bin asker sevk edilmesi, müzakere masasının devrilmesiyle yeniden savaş ihtimalini güçlendirdi. A Haber'de olası savaş ihtimali ele alınırken Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer barış umudunun tükendiğini ve ateşkes sürecinin 17 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek bu tarihe kadar karşılıklı taktik faaliyetlerinin görüleceğini vurguladı. Güçlüer ayrıca İran'ın askeri açıdan güçlü, ABD'nin ise Hürmüz'deki durum bakımından üstünlük elde ettiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı krizi sürerken Trump'ın Özgürlük Projesi'ni devreye sokmasının ardından Tahran'dan ABD bayraklı gemilere saldırı yapıldı. Körfez'deki savaş gerilimi her geçen dakika tırmanırken, Tahran'ın "Vurduk" dediği gemiler CENTCOM tarafından yalanlanması dikkat çekti. Öte yandan İran'ın BAE 'ye 4 füze ateşlemesi ile bölgede savaş ihtimali yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer "ABD ve İran Hürmüz Savaşı'na mı hazırlanıyor?" sorusunu yanıtlayarak Orta Doğu'daki gerilimi değerlendirdi. İRAN SAVAŞININ DEVAMI HÜRMÜZ ÜZERİNDEN Mİ BAŞLAYACAK? SAVAŞI GÖLGEDE BIRAKAN DEVASA YIĞINAK Bölgedeki tansiyonu değerlendiren Dr. Eray Güçlüer, "Savaş ihtimali hiç masadan kalkmadı. Tam tersi, ciddi bir stratejik yığınak bütün hızıyla devam ediyor" sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi. Güçlüer, sahadaki hareketliliğin basit bir tatbikat değil, topyekûn bir hazırlık olduğunu vurguladı. Yığınağın boyutlarını teknik detaylarla anlatan Güçlüer, "Bu yığınak, 2 aydır süren savaş öncesi yığınaktan daha fazla. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta şimdi artık kargo gemileriyle taşımalar yapılıyor. Daha önce kargo uçaklarıyla yapılıyordu; şimdi kargo uçaklarına ilave olarak kargo gemileriyle İsrail, İsrail'den Ürdün, Ürdün-Suudi Arabistan hattından da Körfez'e getirildiğine, taşındığına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı. İsrail, Ürdün, Irak ve Körfez bölgesinde yığınakların eş zamanlı olarak sürdüğüne dikkat çekildi.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD ve İran'dan gelen karşılıklı hamlelerin süreceği ve barış ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) ABD'NİN SİNSİ PLANI: ZAMAN KAZANMAK VE İRAN'I BOĞMAK Washington'un bölgedeki stratejik oyununu deşifre eden Dr. Eray Güçlüer, "Burada anladığımız kadarıyla ABD tarafı bir taraftan Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sağlayarak İran'ın dünyayla bağlantısını koparırken, diğer taraftan da stratejik yığınağına devam ederken bu masa mevzusuyla da zaman kazanmaya çalışıyor. Yani bu yığınağın zamanını kazanmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. KÜRESEL GÜÇLERİN SATRANÇ TAHTASI: İRAN-ABD-RUSYA-ÇİN Gerilimin sadece bölgesel bir mesele olmadığını belirten Güçlüer, "Biliyorsunuz bu İran'la ABD arasındaki gerilim aslında sadece İran'la ABD arasındaki gerilim değil; İsrail-ABD ile İran arasında bir gerilim. Onun arkasında da Rusya ve Çin'in olduğunu biliyoruz. Yani aslında İran merkezli bu gerilim sadece İran merkezli değil, aynı zamanda küresel sistemde de kriz yaratan önemli bir unsur haline gelmiş durumda" sözleriyle küresel aktörlerin tarihi tanıklığını aktardı.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD'nin uzattığı ateşkesin 17 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek bu tarihe kadar taraflar arasında taktiksel faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "BARIŞ UMUDU TÜKENDİ" Müzakerelerin sonuçsuz kalacağını öngören Güçlüer, "Düğüm nasıl çözülecek? Savaşla... Yani başka yol görünmüyor. Ben çok barış olabileceğine inanmıyorum. Keşke öyle bir saha verisi okusak da bu anlamda bir anlaşma olsa, çok isteriz. Ama görünen o ki, askeri açıdan baktığımızda stratejik yığınağın İran üzerinde siyasi baskı oluşturmak için mi yapılıyor yoksa bir savaş için mi yapılıyor okumasını şu şekilde incelememiz mümkün: Eğer bir yığınak yerleşikliğini kalıcı hale getirecek şekilde oluşturuluyorsa bu bir savaş anlamına gelir" dedi. Siyasi baskı amaçlı yığınakların taktik seviyede kalacağını ancak mevcut durumun operatif ve stratejik seviyeye yükseldiğini ifade etti. "17 MAYIS'A KADAR TAKTİK FAALİYETLERİ GÖRECEĞİZ" Savaşın üç ana sütununu sıralayan Güçlüer, "Burada üç tane bu işin birbiriyle bağımlı, birbirinden bağımsız okuyamayacağımız unsur var: Biri Hürmüz Boğazı, diğeri nükleer konusu, üçüncüsü de Lübnan" dedi. Lübnan'daki ateşkes sürecinin stratejik bir hamle olduğunu belirten Güçlüer, "26 Nisan'daki ateşkes üç hafta uzatılmadı mı? Uzatıldı. Ne zamana? 17 Mayıs'a denk geliyor. İşte bu 17 Mayıs'a kadar neden? Çünkü ilk etapta iki haftalık uzatılan süre içerisinde stratejik yığınak olamaz. Ucu açık olarak uzatıldı, daha sonra da 26 Nisan'dan itibaren üç hafta uzatıldı. Yani bu 17 Mayıs'a kadar bu tür taktik faaliyetler göreceğiz. O oradan geçmeye çalışacak, bu işte onu taciz edecek vesaire" şeklinde konuştu. SIKI ABLUKA VE İRAN'IN 'KÖR ROTA' TAKTİĞİ Donald Trump'ın "Hürmüz ablukasını sıkı sıkıya sağlayacağız" sözlerini hatırlatan Dr. Eray Güçlüer, bölgedeki kaçak geçişlere dair dehşet anlarını şöyle aktardı: "İran gemilerinin radarı kapatarak, yani pasif duruma geçip kör rotayla ya da kör gidişle diyebileceğimiz bir şekilde buradan sızdıkları, geçtiklerine dair bilgiler var." dedi. Güçlüer, İran'ın demiryoluyla Çin'e petrol satma hamlelerinin Hürmüz'deki devasa tanker trafiği kadar etkili olamayacağını vurguladı.