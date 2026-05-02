ABD-İran savaşı Pekin’e mi yaradı? Afrika kıyılarında Çin kuşatması

Küresel dengeler yeniden şekillenirken petrolün geleceği tartışmaya açılırken, su kaynakları üzerinden yeni gerilim ihtimalleri gündeme geliyor ve Çin'in Afrika'daki liman yatırımlarıyla güçlenen etkisi dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber'de enerji dönüşümü, ticaret dengeleri ve Afrika'daki ekonomik ilişkiler üzerinden bu sürecin küresel rekabeti daha da sert bir zemine taşıyabileceğine vurgu yaptı.

PETROLÜN DEVRİ TARTIŞILIYOR: 15-20 YILLIK KRİTİK EŞİK

Dünya ekonomisinin temel unsurlarından biri olan petrolün geleceğiyle ilgili farklı senaryolar gündeme geliyor. Yapılan bazı analizler, fosil yakıtların önümüzdeki 15-20 yıl içinde öneminin azalabileceğini ve alternatif enerji kaynaklarının daha fazla öne çıkacağını ortaya koyuyor.

Özellikle pil ve batarya teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte elektrikli araçların yaygınlaşması, enerji denkleminde değişime işaret ediyor. Bu çerçevede petrol savaşlarının yerini su kaynakları üzerinden yaşanabilecek gerilimlerin alabileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Uzmanlar, günümüzde petrol üretiminde görülen artışın, mevcut kaynaklardan maksimum fayda sağlama yaklaşımıyla da ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.