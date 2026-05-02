ABD-İran savaşı Pekin’e mi yaradı? Afrika kıyılarında Çin kuşatması
Küresel sistemde kartlar yeniden karılıyor, dünya 15-20 yıllık kritik bir dönüşüm sürecine giriyor. Petrol ve fosil yakıtların geleceği tartışılırken, su kaynakları üzerinden yaşanabilecek gerilimler gündeme gelmeye başladı. Enerji dönüşümüyle birlikte petrolde “son kâr” tartışmaları yapılırken, Çin’in Afrika kıtasındaki liman yatırımları ve gümrük vergilerini sıfırlama kararı jeopolitik dengeleri yeniden tartışmaya açtı. “Afrika’daki liman yatırımlarıyla öne çıkan Çin’in uzun vadeli hedefi ne?” sorusuna yanıt arayan uzman isimler A Haber’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Küresel dengeler yeniden şekillenirken petrolün geleceği tartışmaya açılırken, su kaynakları üzerinden yeni gerilim ihtimalleri gündeme geliyor ve Çin'in Afrika'daki liman yatırımlarıyla güçlenen etkisi dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber'de enerji dönüşümü, ticaret dengeleri ve Afrika'daki ekonomik ilişkiler üzerinden bu sürecin küresel rekabeti daha da sert bir zemine taşıyabileceğine vurgu yaptı.
PETROLÜN DEVRİ TARTIŞILIYOR: 15-20 YILLIK KRİTİK EŞİK
Dünya ekonomisinin temel unsurlarından biri olan petrolün geleceğiyle ilgili farklı senaryolar gündeme geliyor. Yapılan bazı analizler, fosil yakıtların önümüzdeki 15-20 yıl içinde öneminin azalabileceğini ve alternatif enerji kaynaklarının daha fazla öne çıkacağını ortaya koyuyor.
Özellikle pil ve batarya teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte elektrikli araçların yaygınlaşması, enerji denkleminde değişime işaret ediyor. Bu çerçevede petrol savaşlarının yerini su kaynakları üzerinden yaşanabilecek gerilimlerin alabileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Uzmanlar, günümüzde petrol üretiminde görülen artışın, mevcut kaynaklardan maksimum fayda sağlama yaklaşımıyla da ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.
AFRİKA KIYILARINDA ÇİN ETKİSİ: LİMAN YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Çin'in Afrika kıtasındaki yatırımları, özellikle liman projeleri üzerinden dikkat çekiyor. Kıtanın birçok noktasında Çin tarafından finanse edilen, işletilen ya da ortaklık kurulan liman projeleri bulunuyor.
Bu durum, yalnızca ticari bir genişleme değil, aynı zamanda küresel ticaret ağları açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çin'in Afrika ile gümrük vergilerini sıfırlama kararı da bu ekonomik entegrasyonu güçlendiren bir adım olarak yorumlanıyor.
KUŞAK VE YOL PROJESİ: ÇOK BOYUTLU STRATEJİ
Çin'in "Kuşak ve Yol Projesi"nin kapsamı yalnızca klasik ulaşım hatlarıyla sınırlı değil. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Bir haftadır bu 'Kuşak Yol Projesi' dediğimiz şeyle ilgili biraz araştırmalar yaptım. Ben bu kadar ayrıntı bilmiyordum işin doğrusu. Yani o kadar çok boyutlu bir olay ki bu; bir taraftan düşünün 'Buz Kuşak Yolu' diye bir şey bile varmış. Arktik'e giden yol. Demiryolları, karayolları, limanlar yani aklınıza ne gelirse boru hatları...vs" ifadelerini kullandı.
Bu değerlendirme, projenin küresel ölçekte çok katmanlı bir strateji içerdiğini ortaya koyuyor.
MALAKKA BOĞAZI SENARYOSU: KRİTİK GEÇİŞ NOKTALARI
Enerji güvenliği açısından boğazlar ve ticaret yolları da önemli bir başlık olarak öne çıktığını belirten Mahmut Övür, "Mesela Hürmüz meselesini düşünün, 2017'de Çinlilerin yorumunu okudum, şöyle bir şey söylüyor. Olası bir petrolün önünü kesme hikayesinde Malakka Boğazı'nın kapatılabileceğini öngörmüşlerdi. Yani Hürmüz'ü değil de Malakka Boğazı'nda Amerika'nın bir problem çıkaracağını öngörmüşlerdi" sözleriyle bu kritik noktaya dikkat çekti.
Bu tür senaryolar, küresel ticaret hatlarının ne kadar hassas dengeler üzerinde kurulu olduğunu gösteriyor.