CANLI YAYIN

ABD-İran savaşı Pekin'e mi yaradı? Afrika kıyılarında Çin kuşatması

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İran savaşı Pekin'e mi yaradı? Afrika kıyılarında Çin kuşatması

Küresel sistemde kartlar yeniden karılıyor, dünya 15-20 yıllık kritik bir dönüşüm sürecine giriyor. Petrol ve fosil yakıtların geleceği tartışılırken, su kaynakları üzerinden yaşanabilecek gerilimler gündeme gelmeye başladı. Enerji dönüşümüyle birlikte petrolde “son kâr” tartışmaları yapılırken, Çin’in Afrika kıtasındaki liman yatırımları ve gümrük vergilerini sıfırlama kararı jeopolitik dengeleri yeniden tartışmaya açtı. “Afrika’daki liman yatırımlarıyla öne çıkan Çin’in uzun vadeli hedefi ne?” sorusuna yanıt arayan uzman isimler A Haber’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Küresel dengeler yeniden şekillenirken petrolün geleceği tartışmaya açılırken, su kaynakları üzerinden yeni gerilim ihtimalleri gündeme geliyor ve Çin'in Afrika'daki liman yatırımlarıyla güçlenen etkisi dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber'de enerji dönüşümü, ticaret dengeleri ve Afrika'daki ekonomik ilişkiler üzerinden bu sürecin küresel rekabeti daha da sert bir zemine taşıyabileceğine vurgu yaptı.

PETROLÜN DEVRİ TARTIŞILIYOR: 15-20 YILLIK KRİTİK EŞİK

Dünya ekonomisinin temel unsurlarından biri olan petrolün geleceğiyle ilgili farklı senaryolar gündeme geliyor. Yapılan bazı analizler, fosil yakıtların önümüzdeki 15-20 yıl içinde öneminin azalabileceğini ve alternatif enerji kaynaklarının daha fazla öne çıkacağını ortaya koyuyor.

Özellikle pil ve batarya teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte elektrikli araçların yaygınlaşması, enerji denkleminde değişime işaret ediyor. Bu çerçevede petrol savaşlarının yerini su kaynakları üzerinden yaşanabilecek gerilimlerin alabileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Uzmanlar, günümüzde petrol üretiminde görülen artışın, mevcut kaynaklardan maksimum fayda sağlama yaklaşımıyla da ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor.

AFRİKA KIYILARINDA ÇİN ETKİSİ: LİMAN YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Çin'in Afrika kıtasındaki yatırımları, özellikle liman projeleri üzerinden dikkat çekiyor. Kıtanın birçok noktasında Çin tarafından finanse edilen, işletilen ya da ortaklık kurulan liman projeleri bulunuyor.

Bu durum, yalnızca ticari bir genişleme değil, aynı zamanda küresel ticaret ağları açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çin'in Afrika ile gümrük vergilerini sıfırlama kararı da bu ekonomik entegrasyonu güçlendiren bir adım olarak yorumlanıyor.

KUŞAK VE YOL PROJESİ: ÇOK BOYUTLU STRATEJİ

Çin'in "Kuşak ve Yol Projesi"nin kapsamı yalnızca klasik ulaşım hatlarıyla sınırlı değil. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Bir haftadır bu 'Kuşak Yol Projesi' dediğimiz şeyle ilgili biraz araştırmalar yaptım. Ben bu kadar ayrıntı bilmiyordum işin doğrusu. Yani o kadar çok boyutlu bir olay ki bu; bir taraftan düşünün 'Buz Kuşak Yolu' diye bir şey bile varmış. Arktik'e giden yol. Demiryolları, karayolları, limanlar yani aklınıza ne gelirse boru hatları...vs" ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme, projenin küresel ölçekte çok katmanlı bir strateji içerdiğini ortaya koyuyor.

Çin’in MANPADS füzeleri İran yolunda mı?Çin’in MANPADS füzeleri İran yolunda mı? ÇİN'İN MANPADS FÜZELERİ İRAN YOLUNDA MI?

MALAKKA BOĞAZI SENARYOSU: KRİTİK GEÇİŞ NOKTALARI

Enerji güvenliği açısından boğazlar ve ticaret yolları da önemli bir başlık olarak öne çıktığını belirten Mahmut Övür, "Mesela Hürmüz meselesini düşünün, 2017'de Çinlilerin yorumunu okudum, şöyle bir şey söylüyor. Olası bir petrolün önünü kesme hikayesinde Malakka Boğazı'nın kapatılabileceğini öngörmüşlerdi. Yani Hürmüz'ü değil de Malakka Boğazı'nda Amerika'nın bir problem çıkaracağını öngörmüşlerdi" sözleriyle bu kritik noktaya dikkat çekti.

Bu tür senaryolar, küresel ticaret hatlarının ne kadar hassas dengeler üzerinde kurulu olduğunu gösteriyor.

"KAZAN-KAZAN" TARTIŞMASI VE FARKLI YORUMLAR

Çin'in Afrika politikasının farklı açılardan değerlendirildiğini dile getiren Övür, "Çinliler bunu çok uygun bir dille anlatıyorlar. 'Kazan-kazan' formülasyonu üzerinden bakıyorlar. Bir emperyalist kuşatma olarak sunmuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ancak bazı değerlendirmelerde bu yatırımların uzun vadede ekonomik bağımlılık oluşturabileceği de belirten Övür, "Bir kısmı diyor ki 'Çin bedava mı yapacak bunları? Oradaki madenleri alıp götürecek.' Evet böyle bir boyutu var ama Batı'nın son 500 yılına bakın, hepsi sömürge üzerine kurulmuştur" diyerek tartışmanın farklı boyutlarına işaret etti.

TİCARET DENGESİ: AFRİKA AÇIK VERİYOR

Çin ile Afrika arasındaki ticaret hacmi yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Yıllık yaklaşık 358 milyar dolarlık ticaret hacminde Çin'in önemli bir fazlası bulunduğu, Afrika'nın ise yaklaşık 100 milyar dolarlık açık verdiği ifade ediliyor.

Bu tablo, Afrika'nın ham madde ihraç edip işlenmiş ürün ithal ettiği bir ekonomik yapıya işaret ediyor ve bu durum kıta ekonomileri açısından tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AFRİKA'NIN ÇİN'E YÖNELİMİ: EKONOMİK ZORUNLULUK MU?

Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Afrika ülkelerinin Çin ile ilişkilerine dair, "Sebep ne biliyor musun? Afrika'nın içerisinde ekonomi yönetemeyen ülkeler denize düşen yılana sarılır misali gittiler Çin'in kapısını çaldılar" ifadelerini kullandı.

Alabarda, bugün bazı Afrika ülkelerinde Çin ile kurulan ekonomik ilişkilerin sonuçlarının tartışıldığını da belirtti.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ROLÜ

Türkiye'nin Afrika'daki varlığına ve yapılan kalkınma hamlelerini değelendiren Alabarda, "Dünyada Afrika'ya insani yardım anlamında en fazla yardım eden ülke Türkiye. Amerika değil, Rusya değil" dedi.

YATIRIM RAKAMLARI: ÇİN'İN ÖLÇEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çin'in Afrika'daki yatırımları yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Yusuf Alabarda, "2025 yılı rakamlarını söylüyorum. Türkiye'nin FDI dediğimiz 'Foreign Direct Investment' ortalama 11-12 milyar dolar dünyadan çekebildiği. Sadece Çin'in Afrika'ya yatırdığıysa 60 milyar dolar. Sadece enerji altyapısı için 90 milyar dolar yatırılmış totalde" ifadelerini kullandı.

Bu rakamlar, Çin'in kıtadaki ekonomik varlığının büyüklüğünü ortaya koyarken, küresel rekabette yeni dengelerin oluştuğuna işaret ediyor.

Çin’den İran’a milyarlarca dolarlık arka kapı desteğiÇin’den İran’a milyarlarca dolarlık arka kapı desteği ÇİN’DEN İRAN’A MİLYARLARCA DOLARLIK “ARKA KAPI” DESTEĞİ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın