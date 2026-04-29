Taraflar arasında hâlâ ciddi görüş ayrılıkları sürerken petrol fiyatları yeniden yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 3 artarak 111 dolar seviyesine çıktı.

Dünya Bankası, İran savaşının yarattığı en ciddi aksaklıkların Mayıs ayında sona ermesi halinde bile enerji fiyatlarının 2026’da %24 artarak, Rusya’nın dört yıl önce Ukrayna’yı geniş çaplı işgalinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağını öngördü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC ve OPEC+’tan ayrılacağını açıklaması da Körfez ülkeleri arasında İran konusunda yaşanan görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

Gemi takip verilerine göre, son günlerde İran petrolü taşıyan en az altı tanker ABD ablukası nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bu durum savaşın deniz trafiği üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu.

İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, Tahran’ın ablukanın etkilerini azaltmak için kuzey, doğu ve batı ticaret koridorlarını kullandığını söyledi.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’ndan her gün ortalama 125 ila 140 gemi geçerken, Kpler ve SynMax uydu analizlerine göre son 24 saatte yalnızca 7 gemi geçiş yaptı. Bunların hiçbiri küresel pazara petrol taşımıyordu.

Salı günü ayrıca ABD, İran’ın “gölge bankacılık sistemi” içindeki rolleri nedeniyle 35 kurum ve kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için İran hükümetine ya da Devrim Muhafızları’na ücret ödeyen şirketlerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurdu.