Gündem İran ateşkesi! Trump ve Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüştü. Görüşmede İran ateşkesi ele alındı. Putin Trump'ın ateşkesi uzatma kararını destekledi ve İran'ın nükleer programına ilişkin fikir önerdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve liderlerin İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey" dedi.