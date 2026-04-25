Hürmüz'de kıyamet senaryosu: Bu sürtüşme değil zaman ayarlı bir harp!

Küresel sistemin kalbi Hürmüz Boğazı’nda nabızlar en yüksek seviyeye çıkarken, Pakistan’da gerçekleşecek kritik zirve öncesi bölge tam anlamıyla bir "barut fıçısı"na dönmüş durumda. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında yaptığı analizde, bölgedeki gerilimin basit bir diplomatik sürtüşme değil, saniye saniye işleyen "zaman ayarlı bir harp" olduğunu vurguladı. ABD’nin devasa yığınakları, İsrail’in Washington’u sürüklediği tehlikeli süreç ve İran’ın "teritoryal güç" savunmasıyla şekillenen bu denklemde, tarafların SWOT analizi savaşın gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler Pakistan'daki kritik müzakere trafiğine çevrildi. Ancak sahada yaşananlar, masadaki umutları gölgede bırakıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, çatışmanın klasik bir savaş değil, zaman ayarlı bir abluka ve kuşatma harekâtına dönüştüğünü vurgulayarak ateş hattındaki dengeleri tüm boyutlarıyla analiz etti. HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR: "ZAMAN AYARLI HARP" SENARYOSU MASADA GERİ ADIM YOK: PAKİSTAN ZİRVESİ VE MÜZAKERE ÇIKMAZI Pakistan'da gerçekleşecek kritik görüşmeler öncesinde sahadaki sertleşmeyi değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Şimdi tabii burada iki tane husus var. Bunlardan bir tanesi tarafların istek ve taleplerinden vazgeçmediği ve geri adım atmadığı. Trump ve İran tarafı ilk gün ne söylüyorsa bugün de aynı noktada duruyor ve geri adım atmadıkları için müzakere konusunda benim kanaatim değişmiş değil" ifadelerini kullandı. Olçar, masadaki durağanlığın aslında sahadaki gerilimin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

ZAMAN MERKEZLİ HAREKAT PLANI Abluka ve kuşatma harekatlarının teknik boyutuna dikkat çeken Kemal Olçar, "Zaman, 'tırnak içerisinde' söylüyorum, bu süreç zaman ayarlı bir harbe dönüşmüş durumda. Abluka ve kuşatma harekatları doğrudan zaman merkezlidir. İki tarafın dayanma kapasiteleri karşılıklı olarak sınanır. Bu noktada avantajlı görünen taraf Amerika Birleşik Devletleri. Trump'ın 'Benim zamanım çok' ifadesi de bunu ortaya koyuyor. Çünkü gücüne güvenerek haftalarca, aylarca bölgede kalabileceğini ve Hürmüz Boğazı'nı dış ablukayla kapatabileceğini söylüyor. Bu teknik olarak bir kuşatma harekatıdır" sözleriyle süreci değerlendirdi. İÇERİDEKİ TEHLİKE: İRAN İÇİN ÇÜRÜME RİSKİ Kuşatmanın İran üzerindeki etkilerini analiz eden Doç. Dr. Olçar, "Kuşatma harekatının süresi kuşatan taraf tarafından belirlenir. Asıl belirleyici olan içeride kalan taraftır ve burada içeride kalan İran'dır. İran dışarıya enerji akışı sağlayamadıkça içeride ekonomik ve siyasi çürümeler baş gösterebilir. Bu sürecin rejim üzerindeki baskıyı artırması muhtemel" şeklinde konuştu. Olçar ayrıca, "İran bu süreçte zamanı lehine çevirmeye çalışıyor. Rusya ve Çin'den destek arayışı içinde. Finansal kayıplarını telafi etmeye çalışıyor, dondurulmuş varlıkların açılması için girişimlerde bulunuyor. Bu tablo, zaman ayarlı bir yıpratma ve kuşatma harbiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÜÇ DENGELERİNDE SWOT ANALİZİ: KİMİN NEYİ VAR? Tarafların sahadaki imkanlarını değerlendiren Kemal Olçar, "Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri, politik ve ekonomik gücü belirleyici. İran ise geniş coğrafyasıyla teritoryal bir avantaja sahip. Düşmanı içeri çekerek yıpratma potansiyeli var. Ayrıca Hürmüz üzerindeki etkisini aktif şekilde kullanıyor" dedi. MEŞRUİYET KRİZİ VE VEKALET SAVAŞLARINDAKİ KOPUŞ ABD ve İran'ın zayıf noktalarına dikkat çeken Olçar, "Amerika'nın uluslararası meşruiyet sorunu var. Hukuki zemin zayıf, müttefik desteği sınırlı ve vekalet unsurları eski gücünde değil. İran tarafında ise ciddi altyapı kayıpları ve insan kaybı söz konusu. Emir-komuta zinciri korunuyor ancak kayıpların telafisi zor" değerlendirmesinde bulundu. HAVA ŞEMSİYESİZ İRAN: AÇIK HEDEF VE BALİSTİK BELİRSİZLİK İran'ın savunma zafiyetlerine dikkat çeken Kemal Olçar, "İran açık hedef konumunda çünkü güçlü bir hava savunma şemsiyesi yok. Havadan gelebilecek tehditlere karşı tam koruma sağlayamıyor. Savunma stratejisi büyük ölçüde balistik füzelere ve vekil güçlere dayanıyor. Ancak vekil güçlerle temasın sınırlı olduğu görülüyor. Balistik kapasitenin sahadaki gerçek etkinliği ise net değil" ifadelerini kullandı.