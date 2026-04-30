ABD'nin Hürmüz üzerinden yeni kuşatma planı! Gizli yazışmalar ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 10:41 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 11:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Wall Street Journal'ın ulaştığı özel diplomatik yazışmalar, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almak için yeni bir uluslararası koalisyon kurma planını gözler önüne serdi.

WSJ'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiliklere gönderdiği gizli bir yazışmada, diplomatlara açık bir talimat verildi: diğer ülkeleri "Maritime Freedom Construct" adlı yeni bir koalisyona dahil edin. Bu yapı; bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırım uygulamalarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yeniden başlatmayı hedefliyor. Ancak bu adım, sadece ticari güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini de doğrudan etkileyebilecek bir girişim olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'TAN GERİ ADIM YOK: "ABLUKA KUSURSUZ" ABD Başkanı Donald Trump, daha haftalar önce Hürmüz Boğazı'nın "tamamen açık" olduğunu ilan etmişti. Ancak gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi üzerine bu kez uluslararası destek arayışına girildi. Trump'ın ablukaya bakışı ise oldukça net: "Abluka dahice, yüzde 100 kusursuz işliyor" diyerek bu politikayı savundu. Ayrıca İran nükleer programından vazgeçene kadar hem ablukayı sürdürmeye hem de savaşı devam ettirmeye hazır olduğunu açıkça ifade etti.

İRAN'A KARŞI KUŞATMA DERİNLEŞİYOR ABD'nin planı yalnızca diplomatik bir girişim değil. Aynı zamanda İran'a yönelik ekonomik ve askeri baskının genişletilmesi anlamına geliyor. Bir yanda İran, Hürmüz'den geçen gemilere müdahale ederek kendi kontrolünü hissettirmeye çalışırken; diğer yanda ABD Donanması, İran limanlarına giden tüm gemilere yönelik geniş çaplı bir abluka uyguluyor. Bu tablo, küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nı adeta bir "jeopolitik kilit noktaya" dönüştürmüş durumda.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE MEŞRUİYET TARTIŞMASI Tüm bu gelişmeler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının meşruiyetini de yeniden tartışmaya açtı. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında, egemen bir devlete yönelik bu tür müdahaleler ve açık denizlerde uygulanan abluka politikaları ciddi soru işaretleri barındırıyor. Özellikle sivil ticaretin hedef alınması ve küresel enerji akışının baskı altına alınması, bu adımların "güvenlik" gerekçesiyle açıklanmasını zorlaştırıyor.