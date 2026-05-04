İran savaşının devamı Hürmüz üzerinden mi başlayacak?

ABD ve İRan arasında Hürmüz Boğazı restleşmesi sürerken, Tahran'ın ABD bayraklı 2 gemiyi vurması gerilimi tırmandırdı. Öte yandan Trump'ın Özgürlük Projesi'yle bölgeye asker sevkiyatı olası savaş ihtimalini güçlendiriyor. A Haber'de olası savaşa durumunu değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer barış umudunun tükendiğini ve ateşkes sürecinin 17 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek bu tarihe kadar karşılıklı taktik faaliyetlerinin görüleceğini vurguladı. Güçlüer ayrıca İran'ın askeri açıdan güçlü, ABD'nin ise Hürmüz'deki durum bakımından üstünlük elde ettiğini ifade etti.