ABD'den Körfez ülkelerine dev sevkiyat

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The New York Times'ın haberine göre, Donald Trump yönetimi, İran'la savaşın gölgesinde Orta Doğu'daki müttefiklerine 8,6 milyar doları aşan acil silah satışına onay verdi. Üstelik bu adım, Kongre denetimi devre dışı bırakılarak atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışları Cuma gecesi peş peşe yaptığı açıklamalarla duyurdu.
Satış kapsamında;

  • İsrail, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne roket sistemleri
  • Katar ve Kuveyt'e gelişmiş hava savunma sistemleri gönderilecek

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "acil durum" yetkisini kullanarak bu satışları hızlandırdı. Bu yöntem, normalde zorunlu olan Kongre incelemesini baypas ettiği için Washington'da tartışma yarattı.

Demokrat siyasetçiler, Beyaz Saray'ı "şeffaflıktan kaçmak" ve "yasayı görmezden gelmekle" suçladı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE DEV SİLAHLANMA

Satışın zamanlaması dikkat çekti.
ABD, İsrail ve Körfez ülkeleri, İran'la yaşanan savaş sırasında muazzam miktarda mühimmat tüketti.

Özellikle:

  • Katar, 4 milyar dolardan fazla Patriot füze önleme sistemi alacak
  • İsrail, Katar ve BAE'ye lazer güdümlü roket sistemleri verilecek
  • Kuveyt, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hava savunma sistemi satın aldı

Ancak bu silahların bölgeye ne zaman ulaşacağı belirsiz. Çünkü bu tür sistemlerin üretimi yıllar alıyor ve ABD'nin kendi stokları da hızla eriyor.

Pentagon içinde bazı yetkililer, ABD'nin mühimmat rezervlerinin tehlikeli şekilde azaldığı uyarısında bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ: DÜNYA EKONOMİSİ TEHLİKEDE

Krizin merkezinde ise kritik bir hat var: Hürmüz Boğazı.

İran, savaşın başından bu yana Batılı gemilerin geçişini engelleyerek:

  • Küresel petrol ve gaz akışını sekteye uğrattı
  • Enerji piyasalarını sarstı

ABD ise buna karşılık İran limanlarına abluka uyguladı.

Bu karşılıklı hamleler, dünya ekonomisini doğrudan etkileyen yüksek riskli bir restleşmeye dönüştü.

TRUMP'TAN SERT MESAJ: "ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEZLERSE…"

Başkan Donald Trump, İran'a karşı tonunu sertleştirdi.

Trump, İran yönetimi kendi şartlarını kabul etmezse:

Elektrik santralleri dahil sivil altyapıyı hedef alabileceklerini söyledi

Bu tür saldırıların uluslararası hukukta savaş suçu sayılabileceği belirtiliyor.

Trump ayrıca, İran'ın sunduğu son tekliften "memnun olmadığını" açıkça ifade etti.

İRAN'DAN MİSİLLEME: KÖRFEZ'DE FÜZE VE DRONE YAĞMURU

Savaş boyunca İran, bölgedeki ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere karşı:

  • Balistik füzeler
  • İnsansız hava araçları ile saldırılar düzenledi.

Yerel verilere göre:

  • Körfez ülkelerinde en az 20 sivil ve çok sayıda asker hayatını kaybetti
  • ABD üsleri ve diplomatik yapılar hedef alındı
  • Oteller, limanlar ve enerji tesisleri dahil sivil altyapı ağır hasar gördü

Birleşik Arap Emirlikleri, 500'den fazla füze ve 2.500 drone ile hedef alındığını açıkladı.

SAVAŞ DURDU AMA KRİZ BİTMEDİ

Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ateşkes, çatışmaları durdurdu ancak kalıcı barış umutları zayıf.

ABD ve İran:

  • Nükleer program konusunda
  • Yaptırımların kaldırılması meselesinde uzlaşmaz kırmızı çizgilerde ısrar ediyor.
WASHINGTON'DA SİYASİ GERİLİM

ABD içinde de tartışma büyüyor.
Demokratlar, Trump yönetiminin:

  • Kongre onayı olmadan savaşı genişlettiğini
  • Silah satışlarını denetimsiz şekilde yürüttüğünü

savunuyor.

Bu durum, yalnızca dış politikayı değil, ABD iç siyasetini de sarsan bir krize dönüşmüş durumda.

