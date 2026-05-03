ABD'den Körfez ülkelerine dev sevkiyat

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 11:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

The New York Times'ın haberine göre, Donald Trump yönetimi, İran'la savaşın gölgesinde Orta Doğu'daki müttefiklerine 8,6 milyar doları aşan acil silah satışına onay verdi. Üstelik bu adım, Kongre denetimi devre dışı bırakılarak atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışları Cuma gecesi peş peşe yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Satış kapsamında; İsrail, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne roket sistemleri

Katar ve Kuveyt'e gelişmiş hava savunma sistemleri gönderilecek Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "acil durum" yetkisini kullanarak bu satışları hızlandırdı. Bu yöntem, normalde zorunlu olan Kongre incelemesini baypas ettiği için Washington'da tartışma yarattı. Demokrat siyasetçiler, Beyaz Saray'ı "şeffaflıktan kaçmak" ve "yasayı görmezden gelmekle" suçladı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE DEV SİLAHLANMA Satışın zamanlaması dikkat çekti.

ABD, İsrail ve Körfez ülkeleri, İran'la yaşanan savaş sırasında muazzam miktarda mühimmat tüketti. Özellikle: Katar, 4 milyar dolardan fazla Patriot füze önleme sistemi alacak

İsrail, Katar ve BAE'ye lazer güdümlü roket sistemleri verilecek

Kuveyt, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hava savunma sistemi satın aldı Ancak bu silahların bölgeye ne zaman ulaşacağı belirsiz. Çünkü bu tür sistemlerin üretimi yıllar alıyor ve ABD'nin kendi stokları da hızla eriyor. Pentagon içinde bazı yetkililer, ABD'nin mühimmat rezervlerinin tehlikeli şekilde azaldığı uyarısında bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ: DÜNYA EKONOMİSİ TEHLİKEDE Krizin merkezinde ise kritik bir hat var: Hürmüz Boğazı. İran, savaşın başından bu yana Batılı gemilerin geçişini engelleyerek: Küresel petrol ve gaz akışını sekteye uğrattı

Enerji piyasalarını sarstı ABD ise buna karşılık İran limanlarına abluka uyguladı. Bu karşılıklı hamleler, dünya ekonomisini doğrudan etkileyen yüksek riskli bir restleşmeye dönüştü.

TRUMP'TAN SERT MESAJ: "ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEZLERSE…" Başkan Donald Trump, İran'a karşı tonunu sertleştirdi. Trump, İran yönetimi kendi şartlarını kabul etmezse: Elektrik santralleri dahil sivil altyapıyı hedef alabileceklerini söyledi Bu tür saldırıların uluslararası hukukta savaş suçu sayılabileceği belirtiliyor. Trump ayrıca, İran'ın sunduğu son tekliften "memnun olmadığını" açıkça ifade etti.