Trump'a saldırı MOSSAD işi mi? "ABD'nin finans gücü Siyonistlerin elinde"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen silahlı saldırının ardından "İran'ın yaptığını düşünmüyorum" çıkışı suikast girişiminin arkasında "Mossad mı var?" sorusunu akıllara getirdi. Washington'da yaşanan ihmaller zincirinin yankıları sürerken, A Haber'de Trump'a yönelik düzenlenen saldırıda verilmek istenen mesajın ne olduğu konusu masaya yatırıldı. Konuya ilişkin Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'de Siyonist yapının arkasında duran güçlü şirketlerin olduğuna dikkat çekerek "ABD'nin finans gücü tamamen Siyonist yapının elindedir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişimi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, saldırının Trump yönetimini hedef aldığını öne sürerken, gecede ortaya çıkan güvenlik zafiyeti tartışmaları ise dünyanın konuştuğu bir başka skandal oldu. Güvenlik görevlilerinin ilk olarak JD Vance'i ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı salondan çıkartmaları hala en çok konuşulan konular arasında yerini alırken saldırıyı "MOSSAD mı planladı?" sorularını gündeme getirdi.
Donald Trump'ın silahlı saldırının ardından "İran'ın yaptığını düşünmüyorum" açıklamaları ise odakları İsrail üzerine çevirirken, Washington'da yaşanan suikast depremi A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin yanında siyonistlerin olduğunu vurgulayarak finans gücün ise tamamen bu yapının elinde olduğuna dikkat çekti.
SİYONİST YAPININ EN BÜYÜK SİLAHI: KİRLİ SERMAYE
Amerika'daki güç dengelerinin merkezinde halkın değil, devasa şirketlerin ve kontrolsüz sermayenin olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Amerika'da Siyonist yapının yanında duran çok güçlü bir takım şirketler var; burada 'liberal' derken aslında kapitali, parayı ve paracıları kast ediyorum" ifadelerini kullandı. ABD'deki mevcut sistemin işleyişine dair teknik bir analiz sunan Olçar, "Dolayısıyla Amerika'daki bu kapital sistem, Siyonist yapının elindeki en büyük ve en tehlikeli silahtır" sözleriyle küresel kuşatmanın boyutuna dikkat çekti.
"AMERİKAN HALKI İRAN'IN HARİTADAKİ YERİNİ BİLMEZ"
Siyasetçilerin ve sermaye gruplarının halkı nasıl yönlendirdiğine dair dehşet verici bir tablo çizen Kemal Olçar, Amerikalı seçmenin dünya gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu şu sözlerle aktardı: "Amerikalılar böyledir; bugün 200 bin seçmene gitseniz ve 'İran'ın yerini haritada göster' deseniz, kimse İran'ın nerede olduğunu, Hürmüz Boğazı'nın ne olduğunu bilmez." Amerikan toplumunun apolitik yapısının bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Olçar, "Türkiye'nin yerini dahi gösteremezler, ismini bile doğru düzgün bilmezler; böyle apolitik bir kadronun olduğu toplumda demokratik yöntemlerle bir Kongre seçimi beklemek bana göre tam bir hayalperestliktir" şeklinde konuştu.
MAGA STRATEJİSİNİN EKONOMİK ŞİFRELERİ
Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) manifestosunun altında yatan mali gerçekleri kalem kalem açıklayan Kemal Olçar, "Trump, 'etrafa o kadar çok para dağıtmışız ki, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, güvenlik sistemlerine akıttığımız paralar yüzünden halkımız mağdur' diyor ve Amerikalılar buna inanıyor" sözleriyle stratejinin halktaki karşılığını aktardı. Rakamlarla bir "mali dehşet" tablosu çizen Olçar, "Adam diyor ki; yılda 30 trilyon dolar topluyorum, NATO'ya 650 milyar dolar para veriyorum. NATO içindeki 31 üye ülkenin toplam 1 trilyonluk bütçesinin 650 milyarı benden çıkıyor diyor ve Amerikalı seçmen bu rakamlara ikna oluyor" şeklinde konuştu.