Trump'a saldırı MOSSAD işi mi? "ABD'nin finans gücü Siyonistlerin elinde"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen silahlı saldırının ardından "İran'ın yaptığını düşünmüyorum" çıkışı suikast girişiminin arkasında "Mossad mı var?" sorusunu akıllara getirdi. Washington'da yaşanan ihmaller zincirinin yankıları sürerken, A Haber'de Trump'a yönelik düzenlenen saldırıda verilmek istenen mesajın ne olduğu konusu masaya yatırıldı. Konuya ilişkin Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'de Siyonist yapının arkasında duran güçlü şirketlerin olduğuna dikkat çekerek "ABD'nin finans gücü tamamen Siyonist yapının elindedir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişimi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, saldırının Trump yönetimini hedef aldığını öne sürerken, gecede ortaya çıkan güvenlik zafiyeti tartışmaları ise dünyanın konuştuğu bir başka skandal oldu. Güvenlik görevlilerinin ilk olarak JD Vance'i ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı salondan çıkartmaları hala en çok konuşulan konular arasında yerini alırken saldırıyı "MOSSAD mı planladı?" sorularını gündeme getirdi.

Donald Trump'ın silahlı saldırının ardından "İran'ın yaptığını düşünmüyorum" açıklamaları ise odakları İsrail üzerine çevirirken, Washington'da yaşanan suikast depremi A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin yanında siyonistlerin olduğunu vurgulayarak finans gücün ise tamamen bu yapının elinde olduğuna dikkat çekti. 3 YILDA 4 SALDIRI! TRUMP'A KİM NE MESAJ VERMEK İSTEDİ? SİYONİST YAPININ EN BÜYÜK SİLAHI: KİRLİ SERMAYE Amerika'daki güç dengelerinin merkezinde halkın değil, devasa şirketlerin ve kontrolsüz sermayenin olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Amerika'da Siyonist yapının yanında duran çok güçlü bir takım şirketler var; burada 'liberal' derken aslında kapitali, parayı ve paracıları kast ediyorum" ifadelerini kullandı. ABD'deki mevcut sistemin işleyişine dair teknik bir analiz sunan Olçar, "Dolayısıyla Amerika'daki bu kapital sistem, Siyonist yapının elindeki en büyük ve en tehlikeli silahtır" sözleriyle küresel kuşatmanın boyutuna dikkat çekti.