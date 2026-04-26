CANLI - ABD'nin kalbinde dehşet gecesi! Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri | Saldırgan yakalandı

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan yaptığı açıklamalarda olaya ilşkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak son gelişmeleri aktardı:

Washington D.C.'de, Beyaz Saray'a yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Hilton Oteli'nde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında adeta sıcak temas yaşandı. Programı takip eden muhabirlerden gelen son dakika notlarına göre, art arda birkaç yüksek patlama sesi duyuldu. O anları aktaran Beyaz Saray muhabirleri, "Birbiri ardına gelen birkaç yüksek patlama sesi duyuldu ve silahlarını çekmiş Gizli Servis ajanları odaya dalarak bizi havuzun bulunduğu alana doğru sürükledi. Gizli Servis ajanları 'Ateş açıldı!' diye bağırarak bizi geriye doğru itti" ifadelerini kullandı.

GİZLİ SERVİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan panik sırasında ABD Gizli Servisi (Secret Service) saniyeler içinde harekete geçti. Salon içerisinde bulunan yüzlerce davetli hızla kontrol altına alınırken, güvenlik ekiplerinin silahlarını çekerek içeri girdiği ve katılımcıları belirli alanlara yönlendirdiği bildirildi. Muhabirlerden gelen bilgilerde, basın havuzunun geride tutulduğu ve kimsenin hareket etmesine izin verilmediği aktarıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

İlk gelen bilgilere göre olayın ardından şüpheli bir kişinin önce gözaltına alındığı bildirilirken daha sonra yapılan açıklamada saldırganın öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı.

TRUMP VE VANCE'İN DURUMU

Kritik gecede gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. İlk etapta Başkan'ın durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmazken, daha sonra gelen ajans bilgilerinde Trump'ın güvende olduğu bildirildi. Aynı şekilde Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de zarar görmediği ve güvenli bir noktaya alındığı ifade edildi. Associated Press kaynaklı bilgilerde, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance güvende ve yara almamış durumda" denildi.

SALONDA 1000'E YAKIN KİŞİ VARDI

Olayın yaşandığı balo salonunun büyüklüğü ve katılımcı sayısı ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 750 ila 1000 kişinin bulunduğu dev organizasyonda, muhabirler ve davetlilerin bir kısmının panikle masaların altına sığındığı görüldü. İçeride yaşanan atmosferin tam anlamıyla bir kriz ortamına dönüştüğü belirtilirken, Gizli Servis ajanlarının gece görüş ekipmanlarıyla tam teçhizatlı şekilde müdahale ettiği aktarıldı.

SİLAH SESLERİ NEREDEN GELDİ?

Olayın en kritik noktalarından biri ise silah seslerinin kaynağı oldu. İlk değerlendirmelere göre, sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle saldırının salon içinden gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Bu duruma dikkat çeken gözlemciler, "İçeriye aranmadan kimsenin girmesi mümkün değil. Bu nedenle silah seslerinin dışarıdan gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON'DA ALARM: YOLLAR KAPATILDI

Olayın ardından Hilton Oteli'nin bulunduğu 17. Cadde başta olmak üzere çevredeki tüm yolların kapatıldığı bildirildi. Güvenlik çemberi genişletilirken, ABD Başkanı'nın bulunduğu noktadan çıkarılması için özel protokoller devreye alındı. Saat 08:56 itibarıyla gelen bilgilere göre basın havuzunun hâlâ otelde olduğu ve bunun da Başkan'ın henüz bölgeden ayrılmadığı anlamına geldiği ifade edildi.

FOTOĞRAFÇI ANLATTI: 4-6 PATLAMA DUYULDU

Sahadaki tanıklıklar olayın şiddetini bir kez daha ortaya koydu. Reuters için çalışan bir fotoğrafçı, "Otelde 4 ila 6 yüksek sesli patlama duyduğunu" belirtti. Ancak bu seslerin doğrudan yemek salonunun hemen yakınında olmadığı bilgisi de paylaşıldı.