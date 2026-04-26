CANLI - ABD'nin kalbinde dehşet gecesi! Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri | Saldırgan yakalandı

CANLI - ABD'nin kalbinde dehşet gecesi! Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri | Saldırgan yakalandı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin Washington’daki geleneksel yemeği bu yıl dehşet anlarına sahne oldu. Peş peşe gelen patlama sesleri ve “ateş açıldı” çığlıklarıyla salon karışırken, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J. D. Vance için güvenlik protokolleri devreye alındı, bir şüpheli gözaltına alındı. Trump, “Hareketli bir geceydi. Gizli Servis hızlı ve cesur davrandı” derken, saldırganın öldürüldüğüne dair iddialar henüz doğrulanmadı. ABD Başkanı’ın olay sonrası yaptığı açıklamada bir polis memurunun vurulduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA WASHİNGTON'DAN SICAK GELİŞMELER

05:35

TRUMP: BİR POLİS MEMURU VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin Washington’daki geleneksel yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası yaptığı basın toplantısında bir polis memurunun vurulduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Trump, yakalanan şahsın gizli servisce etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Yakalanan saldırganın üzerinde birden fazla silah olduğunu vurgulayan Trump, ekiplerin zamanında ve hızlı hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan yakalanan şüphelinin Kaliforniyalı olduğu belirten Trump, şüphelinin 30 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. 

05:19

ABD BAŞKANI HALKA SESLENECEK

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan saldırı sonrası halka sesleneceğini açıkladı.

05:19

YAKALANAN SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yemek programında salona av tüfeği ile girmeye çalışan şüphelinin yakalandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

 

CANLI - ABD'nin kalbinde dehşet gecesi! Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri | Saldırgan yakalandı - 1

05:18

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: HAREKETLİ BİR AKŞAMDI

ABD Başkanı Donald Trump Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamda şu ifadelere yer verdi:

"D.C.'de oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesur davrandılar. Saldırgan yakalandı ve ben 'GÖSTERİ DEVAM ETSİN' tavsiyesinde bulundum ancak tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağız. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karardan bağımsız olarak, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve basitçe söylemek gerekirse, bunu yeniden yapmak zorunda kalacağız."

05:17

SALONDA DEHŞET ANLARI: "ATEŞ AÇILDI" DİYE BAĞIRDILAR

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan yaptığı açıklamalarda olaya ilşkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak son gelişmeleri aktardı:

Washington D.C.'de, Beyaz Saray'a yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Hilton Oteli'nde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında adeta sıcak temas yaşandı. Programı takip eden muhabirlerden gelen son dakika notlarına göre, art arda birkaç yüksek patlama sesi duyuldu. O anları aktaran Beyaz Saray muhabirleri, "Birbiri ardına gelen birkaç yüksek patlama sesi duyuldu ve silahlarını çekmiş Gizli Servis ajanları odaya dalarak bizi havuzun bulunduğu alana doğru sürükledi. Gizli Servis ajanları 'Ateş açıldı!' diye bağırarak bizi geriye doğru itti" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ YEMEĞİNDE DEHŞET ANLARI: SİLAH PATLAMA SESLERİ

GİZLİ SERVİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan panik sırasında ABD Gizli Servisi (Secret Service) saniyeler içinde harekete geçti. Salon içerisinde bulunan yüzlerce davetli hızla kontrol altına alınırken, güvenlik ekiplerinin silahlarını çekerek içeri girdiği ve katılımcıları belirli alanlara yönlendirdiği bildirildi. Muhabirlerden gelen bilgilerde, basın havuzunun geride tutulduğu ve kimsenin hareket etmesine izin verilmediği aktarıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

İlk gelen bilgilere göre olayın ardından şüpheli bir kişinin önce gözaltına alındığı bildirilirken daha sonra yapılan açıklamada saldırganın öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı.

TRUMP VE VANCE'İN DURUMU

Kritik gecede gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. İlk etapta Başkan'ın durumuna ilişkin net bilgi paylaşılmazken, daha sonra gelen ajans bilgilerinde Trump'ın güvende olduğu bildirildi. Aynı şekilde Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de zarar görmediği ve güvenli bir noktaya alındığı ifade edildi. Associated Press kaynaklı bilgilerde, "Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance güvende ve yara almamış durumda" denildi.

SALONDA 1000'E YAKIN KİŞİ VARDI

Olayın yaşandığı balo salonunun büyüklüğü ve katılımcı sayısı ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 750 ila 1000 kişinin bulunduğu dev organizasyonda, muhabirler ve davetlilerin bir kısmının panikle masaların altına sığındığı görüldü. İçeride yaşanan atmosferin tam anlamıyla bir kriz ortamına dönüştüğü belirtilirken, Gizli Servis ajanlarının gece görüş ekipmanlarıyla tam teçhizatlı şekilde müdahale ettiği aktarıldı.

SİLAH SESLERİ NEREDEN GELDİ?

Olayın en kritik noktalarından biri ise silah seslerinin kaynağı oldu. İlk değerlendirmelere göre, sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle saldırının salon içinden gerçekleşme ihtimali düşük görülüyor. Bu duruma dikkat çeken gözlemciler, "İçeriye aranmadan kimsenin girmesi mümkün değil. Bu nedenle silah seslerinin dışarıdan gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON'DA ALARM: YOLLAR KAPATILDI

Olayın ardından Hilton Oteli'nin bulunduğu 17. Cadde başta olmak üzere çevredeki tüm yolların kapatıldığı bildirildi. Güvenlik çemberi genişletilirken, ABD Başkanı'nın bulunduğu noktadan çıkarılması için özel protokoller devreye alındı. Saat 08:56 itibarıyla gelen bilgilere göre basın havuzunun hâlâ otelde olduğu ve bunun da Başkan'ın henüz bölgeden ayrılmadığı anlamına geldiği ifade edildi.

FOTOĞRAFÇI ANLATTI: 4-6 PATLAMA DUYULDU

Sahadaki tanıklıklar olayın şiddetini bir kez daha ortaya koydu. Reuters için çalışan bir fotoğrafçı, "Otelde 4 ila 6 yüksek sesli patlama duyduğunu" belirtti. Ancak bu seslerin doğrudan yemek salonunun hemen yakınında olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

04:11

TRUMP'IN KATILDIĞI YEMEKTE SİLAH SESLERİ

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı. Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı. Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Öte yandan ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı. Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtiliyor.

