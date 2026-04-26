CANLI - ABD'nin kalbinde dehşet gecesi! Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri | Saldırgan yakalandı
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin Washington’daki geleneksel yemeği bu yıl dehşet anlarına sahne oldu. Peş peşe gelen patlama sesleri ve “ateş açıldı” çığlıklarıyla salon karışırken, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J. D. Vance için güvenlik protokolleri devreye alındı, bir şüpheli gözaltına alındı. Trump, “Hareketli bir geceydi. Gizli Servis hızlı ve cesur davrandı” derken, saldırganın öldürüldüğüne dair iddialar henüz doğrulanmadı. ABD Başkanı’ın olay sonrası yaptığı açıklamada bir polis memurunun vurulduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA WASHİNGTON'DAN SICAK GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
TRUMP: BİR POLİS MEMURU VURULDU
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin Washington’daki geleneksel yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası yaptığı basın toplantısında bir polis memurunun vurulduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Trump, yakalanan şahsın gizli servisce etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Yakalanan saldırganın üzerinde birden fazla silah olduğunu vurgulayan Trump, ekiplerin zamanında ve hızlı hareket ettiğini söyledi.
Öte yandan yakalanan şüphelinin Kaliforniyalı olduğu belirten Trump, şüphelinin 30 yaşında bir erkek olduğunu söyledi.
ABD BAŞKANI HALKA SESLENECEK
ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan saldırı sonrası halka sesleneceğini açıkladı.
YAKALANAN SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Yemek programında salona av tüfeği ile girmeye çalışan şüphelinin yakalandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.