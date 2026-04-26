Trump'a saldırı girişiminde tuhaf tesadüf! İki başkan aynı otel...

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine bomba gibi düşerken, olayın perde arkasındaki karanlık detaylar dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırının yaşandığı otelde 45 yıl önce bir başka ABD Başkanı suikast girişimine uğramıştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında saldırının şifrelerini tek tek çözerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP'A SALDIRI GİRİŞİMİNDE ÇARPICI DETAY

"Bu sıradan bir bireysel eylem değil, profesyonel bir istihbarat operasyonu" diyen Başbuğ, küreselciler ile ulusalcılar arasındaki kanlı hesaplaşmanın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Saldırı anında yaşanan koruma zafiyetinden J.D. Vance'in şüpheli tahliyesine, İsrail'in kirli sabotajlarından İran üzerinden kurulmak istenen tuzağa kadar tüm detaylar canlı yayında masaya yatırıldı.

"BU BİR İSTİHBARAT OPERASYONU"

Saldırının oluş şeklini değerlendiren Coşkun Başbuğ, olayın tesadüfi olmadığını belirterek, "Bu tam bir istihbarat teşkilatı operasyonu; Mossad mı, CIA mi yoksa FBI mı olduğu önümüzdeki saatlerde netleşecek ancak bu asla sıradan, spontane gelişmiş bir bireysel saldırı değildir" ifadelerini kullandı. Başbuğ, eylemin üzerinde titizlikle çalışılmış bir proje olduğunu vurgulayarak, "İçeriden bir destek olduğu ve kurgulanmış bir operasyonla karşı karşıya kaldığımız açıkça görülüyor" sözleriyle aktardı.

Trump'ın küresel odaklarla girdiği savaşa dikkat çeken Başbuğ, suikast girişiminin siyasi bir mesaj taşıdığını ifade ederek, "İki Amerika'nın savaşında ulusalcı kanadı temsil eden Trump, küreselcilerin hedefindedir. Bu yapılanı Trump'ın hedef olduğu net bir saldırı olarak görüyorum; amaç hem öldürmek hem de fırsat doğmazsa ciddi bir gözdağı vermektir" şeklinde konuştu. Başbuğ ayrıca, derin yapıların Trump'ı durdurmak için her yolu denediğini de sözlerine ekledi.

NEDEN ÖNCE J.D. VANCE?

Saldırı anına ilişkin görüntülerdeki bir detayın altını çizen Coşkun Başbuğ, "Saldırı anında ilk olarak J.D. Vance'in uzaklaştırılması oldukça ilginç bir görüntüydü. Vance, İsrail adına masada oturan bir pozisyonundadır. Netanyahu ile uçakta neler konuştuğunu mutlaka açıklaması gerekir" ifadelerini kullandı. Başbuğ, Trump'ın barış ve diyalog söylemlerinin özellikle 2025 Haziran ve 2026 Şubat aylarında sistematik olarak sabote edildiğini belirtti.

"TRUMP KURGUYU BİLİYOR MU?

Saldırının ardından suçun İran'a atılmak istenmesine karşı Trump'ın hamlesine değinen Başbuğ, "Bazı uzmanlar bu saldırının İran tarafından kurgulandığını iddia etse de Trump, 'İran değil' diyerek bu oyunu önden gördü. Kurguyu biliyorlardı, suçu İran'ın üstüne yıkacaklardı ama Trump bu açıklamasıyla kirli tezgahı önden kesti" dedi. Başbuğ, bölgedeki güç dengelerinin bu saldırıyla yeni bir evreye girdiğini belirterek konuşmasını noktaladı.

REAGAN SUİKASTİNİN MOTİVASYONU HOLLYWOOD YILDIZI ÇIKMIŞTI

30 Mart 1981'de otelden çıkan Reagan'a mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley fotoğraftaki silahla saldırarak, Reagan'ı makam arabasından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmesine neden olmuştu. Suikast girişiminde 6 el ateş eden Hinckley'in diğer kurşunlarından biri dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady'e başından isabet etmiş, Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.

Saldırgan John Hinckley'in neden bu suikast girişiminde bulunduğu sorusuna bulunan birkaç cevap var. Saldırganın suikast motivasyonunun arkasında bir Hollywood yıldızı, Jodie Foster bulunuyor. Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen ve suikast girişimi sonrası yargılamada bu nedenle suçsuz bulunarak akıl hastanesine yatırılan Hinckley'in ünlü "Taxi Driver" filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi. Foster'a defalarca aşk mektubu yazan, ünlü oyuncunun Yale Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna katıldığını bir dergide okuduktan sonra o kursa katılan Hinckley'in, Foster'ın ilgisini çekebilmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'ı hedef aldığı ifade edildi.

