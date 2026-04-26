Trump'a saldırı girişiminde tuhaf tesadüf! İki başkan aynı otel...

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine bomba gibi düşerken, olayın perde arkasındaki karanlık detaylar dikkat çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında saldırının şifrelerine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bu sıradan bir bireysel eylem değil, profesyonel bir istihbarat operasyonu" diyen Başbuğ, küreselciler ile ulusalcılar arasındaki kanlı hesaplaşmanın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Saldırı anında yaşanan koruma zafiyetinden J.D. Vance'in şüpheli tahliyesine, İsrail'in kirli sabotajlarından İran üzerinden kurulmak istenen tuzağa kadar tüm detaylar canlı yayında masaya yatırıldı.

"BU BİR İSTİHBARAT OPERASYONU"



Saldırının oluş şeklini değerlendiren Coşkun Başbuğ, olayın tesadüfi olmadığını belirterek, "Bu tam bir istihbarat teşkilatı operasyonu; Mossad mı, CIA mi yoksa FBI mı olduğu önümüzdeki saatlerde netleşecek ancak bu asla sıradan, spontane gelişmiş bir bireysel saldırı değildir" ifadelerini kullandı. Başbuğ, eylemin üzerinde titizlikle çalışılmış bir proje olduğunu vurgulayarak, "İçeriden bir destek olduğu ve kurgulanmış bir operasyonla karşı karşıya kaldığımız açıkça görülüyor" sözleriyle aktardı.