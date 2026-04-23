ABD'li eski bakan Kerry'den İsrail itirafı: Yıllardır ABD'yi savaşa sokmak istediler
ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı saldırılarda 50 gün geride kalırken, Tel Aviv'in savaş planını yıllar önce planladığı ortaya çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CBS kanalına verdiği röportajında İsrail'in ABD'yi çeyrek asırdır savaşa sokmak istediğini itiraf etti. Kerry açıklamalarında dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Biden döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da benzer ifadeleri yeniden gündeme geldi. A Haber'de konuya ilişkin açıklamalar yapan Stratejist Murat Akan, İsrail'in Hürmüz ve Babülmendep’te ABD’yi bahane ederek etkili olmak istediğini belirterek "İran savaşı bütün Orta Doğu’yu dizayn etme savaşıdır." dedi.
50 gündür ateşkese rağmen devam eden İran savaşında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Obama döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in yıllardır ABD'yi İran savaşına sokmak istediğini ve Netanyahu'nun buna ilişkin bir sunum yaptığını itiraf etti.
"İSRAİL SAVAŞ KONUSUNDA BİZE YALAN SÖYLEDİ"
Kerry, CBS kanalına verdiği röportajında katil İsrail Başbakanı Netanyahu suçlayarak "Netanyahu bize de İran savaşı için sunum yaptı. Cevap hayır oldu. Tahmin Rejim değişikliğiydi; halkın ayaklanacağıydı ve bunların hiçbiri olmadı. Obama, Bush ve Biden d hayır dedi. Bu savaşın neyle ilgili olduğu konusunda İsrail bize yalan söyledi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL, OBAMA DÖNEMİNDE İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE BASKISI YAPTI
Öte yandan Joe Biden döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mart ayında bir televizyon programına konuk olarak İran savaşına ilişkin benzer açıklamalar yapmıştı. Blinken, İsrail'i benzer suçlamalarla hedef alarak İran savaşının daha önceden planlandığını vurguladı.
Blinken; "İran hikayesi çok eskiye dayanıyor. İsrail Obama'nın başkanlık döneminde de İran'a askeri müdahale için baskı yapıyordu. Obama'ya sen yapamazsan biz yaparız" tehditlerinde bulunuyorlardı. Ancak o bunu yapmadı, çünkü İran'ın nükleer programdan vazgeçirmenin daha etkili olacağını düşünüyordu. Yüksek baskı ve yaptırımlarla desteklenen bir diplomasi yoluna odaklanmıştık." ifadelerine yer verdi.
ABD kanadından yapılan peş peşe açıklamalar A Haber'de Gece Ajansı programında ele alınırken konuya ilişkin Stratejist-Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İSRAİL'İN GÜVENLİK PERDESİ
Bölgedeki savaşın göründüğünden çok daha derin köklere sahip olduğunu vurgulayan Stratejist Murat Akan, asıl meselenin küresel güç dengeleri olduğunu belirtti. Murat Akan, "Bölgedeki savaş şu anda ABD-İsrail arasındaymış gibi görünüyor ama bu savaşın esas temeli İsrail'in güvenliğini sağlamak. Tabii ki işin içerisinde Çin de var; Çin'i bölgeden ötelemek, uzaklaştırmak, kritik su yollarına hakim olmak ve Çin'in İran'dan petrol almasını engellemek gibi unsurlar söz konusu. İsrail kendisini öyle bir gizledi ki, Lübnan'daki faaliyetlerine girişti." ifadelerini kullandı. Akan, bu hamlelerin bölgedeki jeopolitik haritayı yeniden çizmek için yapıldığını hatırlattı.
ABD İÇİNDE BÜYÜK ÇATLAK: NEDEN İSRAİL İÇİN SAVAŞIYORUZ?
İsrail'in stratejilerinin sadece bölgeyi değil, ABD iç siyasetini de karıştırdığını ifade eden Akan, "MAGA"cılar olarak bilinen Trump destekçilerinin bu durumu sorgulamaya başladığını dile getirdi. Murat Akan, "ABD'deki MAGA'cılar, yani Donald Trump'a destek veren kesim bile artık bunu sorgulamaya başladı. 'Biz neden İsrail için bu savaşa girdik, neden bu maliyete katlanmak zorundayız?' diye tepkiler geliyor. Tucker Carlson ve Alex Jones gibi MAGA'cıların önemli medya ayakları, şu anda Donald Trump'ı ve İsrail'in emellerini inanılmaz derecede eleştiriyor, bu siyasi riskin neden üstlenildiğine karşı sert bir duruş sergiliyorlar." sözleriyle ABD içindeki sıcak teması aktardı.