CANLI YAYIN

ABD'li eski bakan Kerry'den İsrail itirafı: Yıllardır ABD'yi savaşa sokmak istediler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı saldırılarda 50 gün geride kalırken, Tel Aviv'in savaş planını yıllar önce planladığı ortaya çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CBS kanalına verdiği röportajında İsrail'in ABD'yi çeyrek asırdır savaşa sokmak istediğini itiraf etti. Kerry açıklamalarında dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Biden döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da benzer ifadeleri yeniden gündeme geldi. A Haber'de konuya ilişkin açıklamalar yapan Stratejist Murat Akan, İsrail'in Hürmüz ve Babülmendep’te ABD’yi bahane ederek etkili olmak istediğini belirterek "İran savaşı bütün Orta Doğu’yu dizayn etme savaşıdır." dedi.

50 gündür ateşkese rağmen devam eden İran savaşında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Obama döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in yıllardır ABD'yi İran savaşına sokmak istediğini ve Netanyahu'nun buna ilişkin bir sunum yaptığını itiraf etti.

JOHN KERRY'DEN SAVAŞ İTİRAFI: İSRAİL YILLARDIR ABD'Yİ İRAN SAVAŞINA SOKMAK İSTEDİ

"İSRAİL SAVAŞ KONUSUNDA BİZE YALAN SÖYLEDİ"

Kerry, CBS kanalına verdiği röportajında katil İsrail Başbakanı Netanyahu suçlayarak "Netanyahu bize de İran savaşı için sunum yaptı. Cevap hayır oldu. Tahmin Rejim değişikliğiydi; halkın ayaklanacağıydı ve bunların hiçbiri olmadı. Obama, Bush ve Biden d hayır dedi. Bu savaşın neyle ilgili olduğu konusunda İsrail bize yalan söyledi." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden döneminde görev yapmıştı. (Foto: Reuters)


İSRAİL, OBAMA DÖNEMİNDE İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE BASKISI YAPTI

Öte yandan Joe Biden döneminde görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mart ayında bir televizyon programına konuk olarak İran savaşına ilişkin benzer açıklamalar yapmıştı. Blinken, İsrail'i benzer suçlamalarla hedef alarak İran savaşının daha önceden planlandığını vurguladı.

Blinken; "İran hikayesi çok eskiye dayanıyor. İsrail Obama'nın başkanlık döneminde de İran'a askeri müdahale için baskı yapıyordu. Obama'ya sen yapamazsan biz yaparız" tehditlerinde bulunuyorlardı. Ancak o bunu yapmadı, çünkü İran'ın nükleer programdan vazgeçirmenin daha etkili olacağını düşünüyordu. Yüksek baskı ve yaptırımlarla desteklenen bir diplomasi yoluna odaklanmıştık." ifadelerine yer verdi.

"İRAN'DAKİ SAVAŞ ORTA DOĞU'YU YENİDEN DİZAYN ETME SAVAŞI"

ABD kanadından yapılan peş peşe açıklamalar A Haber'de Gece Ajansı programında ele alınırken konuya ilişkin Stratejist-Yazar Murat Akan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN GÜVENLİK PERDESİ

Bölgedeki savaşın göründüğünden çok daha derin köklere sahip olduğunu vurgulayan Stratejist Murat Akan, asıl meselenin küresel güç dengeleri olduğunu belirtti. Murat Akan, "Bölgedeki savaş şu anda ABD-İsrail arasındaymış gibi görünüyor ama bu savaşın esas temeli İsrail'in güvenliğini sağlamak. Tabii ki işin içerisinde Çin de var; Çin'i bölgeden ötelemek, uzaklaştırmak, kritik su yollarına hakim olmak ve Çin'in İran'dan petrol almasını engellemek gibi unsurlar söz konusu. İsrail kendisini öyle bir gizledi ki, Lübnan'daki faaliyetlerine girişti." ifadelerini kullandı. Akan, bu hamlelerin bölgedeki jeopolitik haritayı yeniden çizmek için yapıldığını hatırlattı.

Stratejist Murat Akan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının esas amacının bölgedeki güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ABD İÇİNDE BÜYÜK ÇATLAK: NEDEN İSRAİL İÇİN SAVAŞIYORUZ?

İsrail'in stratejilerinin sadece bölgeyi değil, ABD iç siyasetini de karıştırdığını ifade eden Akan, "MAGA"cılar olarak bilinen Trump destekçilerinin bu durumu sorgulamaya başladığını dile getirdi. Murat Akan, "ABD'deki MAGA'cılar, yani Donald Trump'a destek veren kesim bile artık bunu sorgulamaya başladı. 'Biz neden İsrail için bu savaşa girdik, neden bu maliyete katlanmak zorundayız?' diye tepkiler geliyor. Tucker Carlson ve Alex Jones gibi MAGA'cıların önemli medya ayakları, şu anda Donald Trump'ı ve İsrail'in emellerini inanılmaz derecede eleştiriyor, bu siyasi riskin neden üstlenildiğine karşı sert bir duruş sergiliyorlar." sözleriyle ABD içindeki sıcak teması aktardı.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL BABÜLMENDEP VE HÜRMÜZ ÜZERİNDEN ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

İsrail'in stratejik hamlelerinin Kızıldeniz ve Somali açıklarına kadar uzandığını belirten Murat Akan, Türkiye'nin bölgedeki varlığının hedef alındığını söyledi. Murat Akan, "Bütün gözler Hürmüz Boğazı'na çevrilmişken, Kızıldeniz civarında Somali meselesi patlak verdi. İsrail, Somali'den ayrılmak isteyen ayrılıkçı bölge Somaliland'de temsilcilik açacağını, diplomatik misyon kuracağını söyledi. Hem Arap ülkeleri hem de Türkiye bu girişimi kınadı. İsrail burada, özellikle Hürmüz ve Babülmendep'te ABD'yi bahane ederek etkili olmak istiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in bir 'haydut devleti' olduğunu ifade eden Akan, İran savaşının aslında Orta Doğu'yu dizayn etme savaş olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ORTA DOĞU'YU DİZAYN ETME SAVAŞI"

ABD'nin bölgedeki enerji kaynaklarına doğrudan erişim sağlamak için İsrail'i bir koçbaşı olarak kullandığını belirten Akan, 2001 yılındaki kritik bir rapora atıfta bulundu. Akan "Bu savaş sadece İran-İsrail-ABD savaşı değil, bütün Orta Doğu'yu dizayn etme savaşıdır. ABD'nin 2001 yılındaki 'Savunmanın Yeniden İnşası' raporunda dört temel misyondan bahsediliyor; bunlardan biri ABD'nin Orta Doğu'daki enerji yataklarına doğrudan erişim sağlaması ve kritik su yollarına sahip olmasıdır. Şimdi hem bunu gerçekleştiriyor hem de İsrail'in güvenliğini bahane ederek bölgeye tabiri caizse çöküyor." ifadelerini kullanarak dehşet anlarının arka planını özetledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ULUSLARARASI HUKUKUN ÇÖKÜŞÜ

Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Murat Akan, bölgedeki aç bırakma stratejisine dikkat çekti. Akan, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme babında burayı denetim altına aldılar. Bu durum uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı, bir savaş suçu ve aynı zamanda insanları aç bırakma yoludur. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, aralarındaki bu savaşı kendi topraklarında değil, farklı coğrafyalar üzerinden yürüterek çıkarlarını korumaya çalışıyorlar." diyerek bölgedeki hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

'HAYDUT DEVLETLER' DÖNEMİ VE KÜRESEL NİZAMIN ÇÖKÜŞÜ

Dünyanın yeni ve karanlık bir döneme girdiğini ifade eden Akan, mevcut küresel sistemin yerle bir olduğunu savundu. Murat Akan, "Şu anda geçerli sistem, 'haydut devletler' dönemidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki küresel nizam çatırdadı ve çökmüş durumda. Orta Doğu'da olup bitenler, bu çöken küresel düzenin yerine kurulacak olan yeni düzenin ilk ayak sesleridir. Savaş stratejisini kendi toprakları dışındaki etki alanlarına taşıyarak çıkarlarını korumaya çalışıyorlar." sözleriyle tarihi bir tanıklıkta bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın