ABD'li eski bakan Kerry'den İsrail itirafı: Yıllardır ABD'yi savaşa sokmak istediler

İsrail'in stratejik hamlelerinin Kızıldeniz ve Somali açıklarına kadar uzandığını belirten Murat Akan, Türkiye'nin bölgedeki varlığının hedef alındığını söyledi. Murat Akan, "Bütün gözler Hürmüz Boğazı'na çevrilmişken, Kızıldeniz civarında Somali meselesi patlak verdi. İsrail, Somali'den ayrılmak isteyen ayrılıkçı bölge Somaliland'de temsilcilik açacağını, diplomatik misyon kuracağını söyledi. Hem Arap ülkeleri hem de Türkiye bu girişimi kınadı. İsrail burada, özellikle Hürmüz ve Babülmendep'te ABD'yi bahane ederek etkili olmak istiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in bir 'haydut devleti' olduğunu ifade eden Akan, İran savaşının aslında Orta Doğu'yu dizayn etme savaş olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ORTA DOĞU'YU DİZAYN ETME SAVAŞI"

ABD'nin bölgedeki enerji kaynaklarına doğrudan erişim sağlamak için İsrail'i bir koçbaşı olarak kullandığını belirten Akan, 2001 yılındaki kritik bir rapora atıfta bulundu. Akan "Bu savaş sadece İran-İsrail-ABD savaşı değil, bütün Orta Doğu'yu dizayn etme savaşıdır. ABD'nin 2001 yılındaki 'Savunmanın Yeniden İnşası' raporunda dört temel misyondan bahsediliyor; bunlardan biri ABD'nin Orta Doğu'daki enerji yataklarına doğrudan erişim sağlaması ve kritik su yollarına sahip olmasıdır. Şimdi hem bunu gerçekleştiriyor hem de İsrail'in güvenliğini bahane ederek bölgeye tabiri caizse çöküyor." ifadelerini kullanarak dehşet anlarının arka planını özetledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ULUSLARARASI HUKUKUN ÇÖKÜŞÜ

Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Murat Akan, bölgedeki aç bırakma stratejisine dikkat çekti. Akan, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme babında burayı denetim altına aldılar. Bu durum uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı, bir savaş suçu ve aynı zamanda insanları aç bırakma yoludur. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, aralarındaki bu savaşı kendi topraklarında değil, farklı coğrafyalar üzerinden yürüterek çıkarlarını korumaya çalışıyorlar." diyerek bölgedeki hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

'HAYDUT DEVLETLER' DÖNEMİ VE KÜRESEL NİZAMIN ÇÖKÜŞÜ

Dünyanın yeni ve karanlık bir döneme girdiğini ifade eden Akan, mevcut küresel sistemin yerle bir olduğunu savundu. Murat Akan, "Şu anda geçerli sistem, 'haydut devletler' dönemidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki küresel nizam çatırdadı ve çökmüş durumda. Orta Doğu'da olup bitenler, bu çöken küresel düzenin yerine kurulacak olan yeni düzenin ilk ayak sesleridir. Savaş stratejisini kendi toprakları dışındaki etki alanlarına taşıyarak çıkarlarını korumaya çalışıyorlar." sözleriyle tarihi bir tanıklıkta bulundu.