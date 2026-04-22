ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşta ateşkesi belirsiz süreyle uzatma kararı aldığını açıkladı. Ancak Çarşamba günü itibarıyla İran ya da ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmeyeceği netlik kazanmadı.

“SALDIRIYI DURDURUYORUZ AMA ŞARTLI”

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistanlı arabulucuların talebi üzerine İran’a yönelik saldırıların durdurulduğunu belirterek, “İran’ın liderleri ve temsilcileri ortak bir teklif üzerinde anlaşana ve görüşmeler sonuçlanana kadar saldırıyı askıya alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Pakistan yönetimi, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve küresel ekonomiyi sarsan savaşın sona erdirilmesi için arabuluculuk yürütüyor.

ATEŞKES UZATILDI AMA ABLUKA DEVAM

Trump’ın ateşkesi tek taraflı olarak uzattığını açıklamasına rağmen, ABD Donanması’nın İran’a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini vurgulaması dikkat çekti. İran, bu ablukayı “savaş eylemi” olarak değerlendiriyor.

Tahran’dan henüz üst düzey resmi bir yanıt gelmezken, ilk tepkiler Trump’ın açıklamalarına şüpheyle yaklaşıldığını gösterdi. İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim News Agency, İran’ın ateşkes uzatımı talep etmediğini duyurdu ve ABD ablukasının güç kullanılarak kırılabileceği tehdidini yineledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı ise Trump’ın açıklamasının “çok fazla ağırlığı olmadığını” ve bir taktik olabileceğini ifade etti.

SAVAŞ SÖYLEMİ İLE GERİ ADIM ARASINDA GİDİP GELİYOR

Trump’ın savaş sürecindeki açıklamalarının sert tehditler ile geri adımlar arasında gidip geldiği dikkat çekiyor. İki hafta önce İran’a yönelik ağır tehditlerde bulunan Trump, son açıklamasıyla elektrik santralleri ve köprüleri bombalama planından geri adım attı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve birçok uluslararası aktör, sivil altyapıyı hedef alan saldırı tehditlerini uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarıyla savaşı başlatmıştı. Çatışmalar kısa sürede ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine ve İran destekli Hizbullah’ın dahil olmasıyla Lübnan’a yayıldı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu uzun yıllardır İran yönetimini devirmeyi hedeflerken, Trump’ın savaşa katılım gerekçeleri ve savaşın nasıl sona ereceğine dair açıklamaları zaman zaman çelişkili bulundu.

PİYASALAR DALGALANDI, PETROL FİYATLARI BASKI ALTINDA

Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından ABD borsa vadeli işlemleri yükselirken, dolar dalgalı seyir izledi, petrol fiyatları ise geriledi.

Savaşın başından bu yana bölgede 5 binden fazla sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Çatışmalar, küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasına yol açarak petrol fiyatlarının yükselmesine ve küresel resesyon endişelerinin artmasına neden oldu.

İran ise daha önce de ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak boğazdaki petrol tankerlerinin geçişini kontrol etme kapasitesini kullanmıştı.

İRAN: “TESLİMİYET GÖRÜŞMESİNE OTURMAYIZ”

Trump, ateşkesi uzatma kararını “İran hükümetinin ciddi şekilde parçalanmış olması” ile gerekçelendirdi. Bu ifade, savaşın ilk haftalarında ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlere, aralarında eski dini liderin de bulunduğu isimlere gönderme olarak yorumlandı.

Öte yandan Trump, açıklamasından sadece saatler önce CNBC’ye verdiği röportajda ateşkesi sürdürme niyetinde olmadığını ve ABD ordusunun “harekete geçmeye hazır” olduğunu söylemişti.

Barış görüşmeleri ise kırılganlığını koruyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmeler için Pakistan’a gitmesi beklenirken, henüz Washington’dan ayrılmadığı ve ek politika toplantılarına katıldığı bildirildi.

İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, ABD’nin baskı ve tehdit politikasından vazgeçmesi halinde yeni müzakere turuna katılabileceklerini ancak “teslimiyeti amaçlayan görüşmeleri” reddettiklerini söyledi.

DENİZDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran, ABD Donanması’nın iki ticari İran gemisine el koymasını “deniz korsanlığı ve devlet terörü” olarak nitelendirdi. ABD ve bazı müttefikleri ise İran’ı Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünü engellemekle suçluyor.

Trump ise ateşkesi uzattıktan saatler sonra yaptığı bir başka açıklamada, deniz ablukasının kaldırılmasının barış ihtimalini zayıflatacağını savundu ve sert ifadeler kullandı.

NÜKLEER GERİLİM MASADA

Yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerde en kritik başlık, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları oldu.

Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemek amacıyla bu uranyumun ülke dışına çıkarılmasını isterken, Tahran yönetimi nükleer programının barışçıl olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki haklarını kullanmaya devam edeceğini savunuyor.