ABD'den abluka üzerinden petrol darbesi: Etkisi bombardımandan daha yıkıcı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdürme ve ateşkesi uzatma kararı bölgede tansiyonu düşürmedi. İran sokaklarından füzelerin sergilendiği görüntüler ve silahlı kuvvetlerin "Ellerimiz tetikte" açıklaması yeni bir çatışma ihtimalini güçlendirdi. Diğer yandan Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen müzakere masasının devrilmesi gerilimi tırmandırırken yaşanan sıcak gelişmeler A Haber'de ele alındı. Kemal Olçar, Trump'ın abluka çıkışını askeri harekat çeşidi olarak nitelendirirken, önümüzdeki günlerde petrol tesislerinde ve boru hatlarında oluşacak hasarın Tahran'a bombardıman kadar büyük bir zarar vereceğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdürerek ateşkes kararını süresiz olarak uzatma kararı, bölgedeki gerginliği durdurması beklenirken Tahran'ın resti ile savaş tartışmaları yeniden alevlendi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırı ihtimaline karşı "Ellerimiz tetikte" çıkışı ve Tahran sokaklarda füzelerin sergilendiği görüntülerin dünya kamuoyuna servis edilmesi aylarca süren savaşın yeniden başlayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
2 haftalık geçici ateşkesin süresinin sona ermesi ve bugün İslamabad'ta beklenen 2. tur görüşmelerindeki belirsiz tablo "Savaş kapıda mı?" sorusunu gündeme getirirken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programda yaşanan sıcak gelişmeler ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın paylaştığı görüntülerin ABD'ye verilen net bir mesaj olduğunu vurgulayarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
İRAN'IN "GİZLİ SİLAH" PROPAGANDASI: BALİSTİK MESAJ!
Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın füze sistemlerinin büyük bir kısmının sabit balistik lançerlerden oluştuğunu belirterek, "Çok fazla kundağı motorlu ya da taktik tekerlekli araçlara monteli füze sistemleri yok. Ancak bunları göstermek suretiyle, 'elimizde sizin bilmediğiniz, istediğimiz zaman yer değiştirdiğimiz füze sistemlerimiz ve lançerlerimiz var' şeklinde karşı tarafa net bir mesaj aktarımı söz konusu" ifadelerini kullandı.
Bu askeri şovun ateşkes sürecinde yapılmasının stratejik bir hamle olduğuna değinen Olçar, "Ateşkes sürecinde ilk kez bir askeri propaganda yaptılar. Bu çok tartışılan bir konu" sözleriyle Tahran'ın psikolojik harp tekniklerine dikkat çekti.
"İRAN'DA MOSSAD VE CIA AJANLARI CİRİT ATIYOR"
İran kamuoyunun füzelerin vurulup vurulmadığı ve lançerlerin güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getiren Kemal Olçar, casusluk faaliyetlerinin ulaştığı korkunç boyutu, "İran kamuoyu da elbette endişe ediyordur. İran içerisinde maalesef MOSSAD ajanları var, CIA ajanları var ve buralarda adeta cirit atıyorlar. İstihbaratçılar bunları yakından görmüş, hatta elle de dokunmuş olabilirler. Bunların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu test etmek için üzerlerine ufak bir GPS cihazı yapıştırmak hiç de zor olmaz" şeklinde konuştu. Olçar, Tahran'ın ağır bir bilgi harekatı altında olduğunu vurgulayarak, "İran buna tedbir almış; giriş-çıkışları, sinyal istihbaratını ve karşı koymayı çok iyi yapıyorlar ama içeride tespit edemedikleri hala birçok ajan var" beyanında bulundu.