ABD'den abluka üzerinden petrol darbesi: Etkisi bombardımandan daha yıkıcı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdürme ve ateşkesi uzatma kararı bölgede tansiyonu düşürmedi. İran sokaklarından füzelerin sergilendiği görüntüler ve silahlı kuvvetlerin "Ellerimiz tetikte" açıklaması yeni bir çatışma ihtimalini güçlendirdi. Diğer yandan Pakistan'da gerçekleşmesi beklenen müzakere masasının devrilmesi gerilimi tırmandırırken yaşanan sıcak gelişmeler A Haber'de ele alındı. Kemal Olçar, Trump'ın abluka çıkışını askeri harekat çeşidi olarak nitelendirirken, önümüzdeki günlerde petrol tesislerinde ve boru hatlarında oluşacak hasarın Tahran'a bombardıman kadar büyük bir zarar vereceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdürerek ateşkes kararını süresiz olarak uzatma kararı, bölgedeki gerginliği durdurması beklenirken Tahran'ın resti ile savaş tartışmaları yeniden alevlendi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırı ihtimaline karşı "Ellerimiz tetikte" çıkışı ve Tahran sokaklarda füzelerin sergilendiği görüntülerin dünya kamuoyuna servis edilmesi aylarca süren savaşın yeniden başlayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

HÜRMÜZ'DE ABLUKA VE ATEŞKES BİLMECESİ! PETROL HATTI SAVAŞ KOZU MU?

2 haftalık geçici ateşkesin süresinin sona ermesi ve bugün İslamabad'ta beklenen 2. tur görüşmelerindeki belirsiz tablo "Savaş kapıda mı?" sorusunu gündeme getirirken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programda yaşanan sıcak gelişmeler ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın paylaştığı görüntülerin ABD'ye verilen net bir mesaj olduğunu vurgulayarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İran sokaklarında sergilenen füzeler (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN'IN "GİZLİ SİLAH" PROPAGANDASI: BALİSTİK MESAJ!

Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın füze sistemlerinin büyük bir kısmının sabit balistik lançerlerden oluştuğunu belirterek, "Çok fazla kundağı motorlu ya da taktik tekerlekli araçlara monteli füze sistemleri yok. Ancak bunları göstermek suretiyle, 'elimizde sizin bilmediğiniz, istediğimiz zaman yer değiştirdiğimiz füze sistemlerimiz ve lançerlerimiz var' şeklinde karşı tarafa net bir mesaj aktarımı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Bu askeri şovun ateşkes sürecinde yapılmasının stratejik bir hamle olduğuna değinen Olçar, "Ateşkes sürecinde ilk kez bir askeri propaganda yaptılar. Bu çok tartışılan bir konu" sözleriyle Tahran'ın psikolojik harp tekniklerine dikkat çekti.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a başlattığı savaşta kentin büyük bir kısmı ağır hasar aldı. (Foto:AA)

"İRAN'DA MOSSAD VE CIA AJANLARI CİRİT ATIYOR"

İran kamuoyunun füzelerin vurulup vurulmadığı ve lançerlerin güvenliği konusunda ciddi endişeler taşıdığını dile getiren Kemal Olçar, casusluk faaliyetlerinin ulaştığı korkunç boyutu, "İran kamuoyu da elbette endişe ediyordur. İran içerisinde maalesef MOSSAD ajanları var, CIA ajanları var ve buralarda adeta cirit atıyorlar. İstihbaratçılar bunları yakından görmüş, hatta elle de dokunmuş olabilirler. Bunların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu test etmek için üzerlerine ufak bir GPS cihazı yapıştırmak hiç de zor olmaz" şeklinde konuştu. Olçar, Tahran'ın ağır bir bilgi harekatı altında olduğunu vurgulayarak, "İran buna tedbir almış; giriş-çıkışları, sinyal istihbaratını ve karşı koymayı çok iyi yapıyorlar ama içeride tespit edemedikleri hala birçok ajan var" beyanında bulundu.

Hürmüz Boğazı (Foto: AA)

"ABLUKA ASKERİ HAREKATIN ÇEŞİDİDİR"

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun sıradan bir kriz değil, bir savaş türü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kemal Olçar, ablukanın yıkıcı etkisini, "Abluka ve kuşatma aslında bir askeri harekat çeşididir. Tarihe baktığımızda Edirne, Bağdat, Pekin, Berlin ve Stalingrad kuşatmaları gibi çok ağır kuşatma harekatları kullanılmıştır. Hürmüz Boğazı'ndaki bu abluka, İran'a bir bombardımandan çok daha fazla zarar verecek. Petrol çıkışını yapamadığı sürece bu durum; tesislerine, rafinerilerine, boru hatlarına ve dolum noktalarına zarar verecek. Tıkanmışlık, petrol akışını kestiğiniz andan itibaren bombardıman kadar İran'da etki yaratacaktır" sözleriyle anlattı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"İRAN ATEŞKESİN ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURMAK İSTİYOR"

Amerikalıların ablukayı tıpkı İkinci Dünya Savaşı'ndaki deniz ablukaları gibi askeri bir hamle olarak başlattığını ve bunun ateşkesi baştan yok ettiğini belirten Olçar, "Bu abluka bir askeri harekat çeşididir. Almanya'nın İngiltere'ye yaptığı deniz ablukası gibi... Dolayısıyla bu abluka ile ateşkes baştan yoktu. Havada uçak yok, bomba atmıyor diye buna ateşkes denemez. Ateşkes demek, askeri hareketliliğin olmaması, birliklerin sabitlenmesi, gemilerin demir atması veya geri çekilmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Olçar, Amerika'nın bu süreci baştan sona sabote ettiğini ve samimiyetten uzak bir tavır sergilediğini "Ateşkes arkasından bir çerçeve anlaşması, bir samimiyet ve iyi niyet anlaşması yapılması lazımdı ama bunlar yok" sözleriyle aktardı.

"İRANLILAR DİPLOMATİK DEHA İKEN ABDLİLER ÇOK AMATÖR VE ACEMİ"

İran ve ABD arasındaki müzakere tarzlarını sert bir dille kıyaslayan Kemal Olçar, "İranlılar diplomatik dehalar. Amerikalılar ise şu an çok amatörce ve acemice hareket ediyorlar. Çok 'oldu bitti'lerle işi götürmeye çalışıyorlar. İranlılar bu yüzden müzakerelere katılmadılar çünkü bir çerçeve istiyorlar. Trump'ın ne halde olduğunu, söylemlerinin ne kadar yalan-doğru karıştığını hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı. Olçar, İran'ın bu stratejik bekleyişle Washington'ı köşeye sıkıştırdığını "İran bu işin bir an evvel çözülmesini arzulayanların başında geliyor ama şartları oluşmadan masaya oturmuyorlar" cümleleriyle özetledi.

