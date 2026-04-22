2 haftalık geçici ateşkesin süresinin sona ermesi ve bugün İslamabad'ta beklenen 2. tur görüşmelerindeki belirsiz tablo "Savaş kapıda mı?" sorusunu gündeme getirirken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programda yaşanan sıcak gelişmeler ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın paylaştığı görüntülerin ABD'ye verilen net bir mesaj olduğunu vurgulayarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdürerek ateşkes kararını süresiz olarak uzatma kararı, bölgedeki gerginliği durdurması beklenirken Tahran'ın resti ile savaş tartışmaları yeniden alevlendi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırı ihtimaline karşı "Ellerimiz tetikte" çıkışı ve Tahran sokaklarda füzelerin sergilendiği görüntülerin dünya kamuoyuna servis edilmesi aylarca süren savaşın yeniden başlayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

İran sokaklarında sergilenen füzeler (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN'IN "GİZLİ SİLAH" PROPAGANDASI: BALİSTİK MESAJ!

Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın füze sistemlerinin büyük bir kısmının sabit balistik lançerlerden oluştuğunu belirterek, "Çok fazla kundağı motorlu ya da taktik tekerlekli araçlara monteli füze sistemleri yok. Ancak bunları göstermek suretiyle, 'elimizde sizin bilmediğiniz, istediğimiz zaman yer değiştirdiğimiz füze sistemlerimiz ve lançerlerimiz var' şeklinde karşı tarafa net bir mesaj aktarımı söz konusu" ifadelerini kullandı.

Bu askeri şovun ateşkes sürecinde yapılmasının stratejik bir hamle olduğuna değinen Olçar, "Ateşkes sürecinde ilk kez bir askeri propaganda yaptılar. Bu çok tartışılan bir konu" sözleriyle Tahran'ın psikolojik harp tekniklerine dikkat çekti.