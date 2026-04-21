İslamabad'da kilitli diplomasi! İran'ın 3 ölümcül kartı A Haber'de deşifre oldu

ABD-İran arasında İslamabad merkezli kritik temaslar öncesi sahadan gelen çelişkili bilgiler, küresel dengeleri sarsan sürecin ne kadar karmaşık ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD cephesinin "kazanan" söylemiyle birlikte müzakere arayışını sürdürmesi dikkat çekerken, İran'ın elindeki stratejik kartlar ve savaşın uzun vadeye yayılma ihtimali uluslararası kamuoyunda tedirginlik yaratıyor. A Haber'de konuşan uzman isim bu sürecin sadece bölgesel değil, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir kırılma noktası olabileceğine dikkat çekti.

İSLAMABAD TRAFİĞİ BELİRSİZ: HEYETLER YOLDA MI?

Sıcak bölgedeki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere ilişkin netlik henüz sağlanmış değil. Sahadan aktarılan bilgilere göre İran tarafının henüz yola çıkmadığı ifade edilirken, heyette bulunan isimler de paylaşıldı. Buna göre İran heyetinde Meclis Başkanı Galibaf, Dışişleri Bakanı Erakçi, Bakan Vekili Bageri Keni'nin yer alacağı belirtilirken ABD cephesinde ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in yanında Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de katılacağı belirtildi. Öte yandan ABD basınında J.D. Vance'nin katılım durumunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Pakistan tarafının ise temasların gerçekleşebileceğine dair güçlü sinyaller verdiği belirtiliyor.