İslamabad'da kilitli diplomasi! İran'ın 3 ölümcül kartı A Haber'de deşifre oldu
Küresel sistemin sinir uçlarının gerildiği, Orta Doğu’dan Güney Asya’ya uzanan ateş hattında diplomasi trafiği adeta kördüğüme dönerken, İran ile ABD arasında varılan ateşkesin 21 Nisan’da sona erecek olması tansiyonu kritik eşiğe taşıdı. İslamabad’daki kritik zirve öncesinde başkentlerde dikkat çeken bir sessizlik hakim olurken, ABD’nin “müzakere masası” stratejisi ve İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden verdiği mesajlar bölgeyi bir barut fıçısına çevirdi. SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede İran’ın vekil güçler, Hürmüz kartı ve çatışmayı geniş coğrafyalara yayma kapasitesi olmak üzere üç kritik kozuna dikkat çekerken, yaşananların kısa vadeli bir krizden öte yıllara yayılabilecek uzun soluklu ve tehlikeli bir sürecin habercisi olduğunu vurguladı.
ABD-İran arasında İslamabad merkezli kritik temaslar öncesi sahadan gelen çelişkili bilgiler, küresel dengeleri sarsan sürecin ne kadar karmaşık ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD cephesinin "kazanan" söylemiyle birlikte müzakere arayışını sürdürmesi dikkat çekerken, İran'ın elindeki stratejik kartlar ve savaşın uzun vadeye yayılma ihtimali uluslararası kamuoyunda tedirginlik yaratıyor. A Haber'de konuşan uzman isim bu sürecin sadece bölgesel değil, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir kırılma noktası olabileceğine dikkat çekti.
İSLAMABAD TRAFİĞİ BELİRSİZ: HEYETLER YOLDA MI?
Sıcak bölgedeki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere ilişkin netlik henüz sağlanmış değil. Sahadan aktarılan bilgilere göre İran tarafının henüz yola çıkmadığı ifade edilirken, heyette bulunan isimler de paylaşıldı. Buna göre İran heyetinde Meclis Başkanı Galibaf, Dışişleri Bakanı Erakçi, Bakan Vekili Bageri Keni'nin yer alacağı belirtilirken ABD cephesinde ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in yanında Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de katılacağı belirtildi. Öte yandan ABD basınında J.D. Vance'nin katılım durumunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Pakistan tarafının ise temasların gerçekleşebileceğine dair güçlü sinyaller verdiği belirtiliyor.
"İRAN HEYETİ İLE DEVRİM MUHAFIZLARI ARASINDA BÖLÜNME VAR"
Öte yandan Devrim Muhafızları ile müzakereci ekibin arasında bölünme olduğunu iddia eden üst düzey Beyaz Saray yetkilisi ise "Doğru kişilerle müzakere ettiklerini, üzerinde anlaştıkları ve açıklanabilecek bir noktaya ulaştıklarını düşünüyorduk. Ancak İran ekibi geri döndü ve Devrim Muhafızları ve benzeri kişiler 'Hayır, hayır. Siz bizim adımıza konuşamazsınız' dediler.
Şimdi orada bu gruplar arasında gerçek bir bölünme var ve kimin kazanacağından emin değiliz. Umuyoruz ki müzakere ettiğimiz ekip kazanır" ifadelerini kullandı. Bir başka ABD yetkilisi ise "Kimin sorumlu olduğundan emin değiliz, onlar da emin değil. Bu durum zamanla kendiliğinden çözülecek." ifadelerine yer verdi.
TRUMP: ANLAŞMA OLMAZSA BOMBARDIMAN OLUR
ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin soruya Trump, "O zaman bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bence uygun olan bu. Biz buna hazırız." yanıtını verdi. Geçici ateşkesi uzatmayı düşünmediğini vurgulayan Trump, Tahran'la bir anlaşma yapmanın şu an en doğru yol olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendilerinin kontrol ettiğini savunan Trump, "Biz İran'da tamamen kazanmış durumdayız. Keşke İranlılarla yaptığımız görüşmeleri duyabiliyor olsaydınız." dedi.