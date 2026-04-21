Gülistan Doku dosyasında sır perdesi aralanıyor! Tutuklanan eski başhekimin ifadesi ilk kez A Haber’de: "Uzaktan silmiş olabilirler"

Gülistan Doku'nun kaybolmadan hemen önce hastaneye yaptığı müracaata değinen Özdemir, "Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiğini ve bu müracaata ilişkin kayıtların sistemden silindiğini olaydan sonra sosyal medyadan öğrendim" sözleriyle kayıtların silinmesinden haberdar olmadığını iddia etti. POLNET kayıtlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Özdemir, "Eğer dosyada bu kayıtlar bulunuyorsa, bu kayıtların silinmiş olması mümkündür ancak benim bu konuyla herhangi bir ilgim yoktur ve bu kayıtların nasıl silindiğini bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

TEKNİK BİRİMİ VE UZAKTAN ERİŞİMİ İŞARET ETTİ

Hastanede kullanılan yazılım sistemine dikkat çeken Özdemir, "O dönem hastanede 'Sisoft' isimli yazılım sistemi kullanılmaktaydı. Sistem üzerinde farklı yetki seviyeleri vardır, Bilgi İşlem Birimi bu işlemlerden sorumludur. Bu tür teknik işler benim görev ve yetki alanımda değildir" dedi. Hastanedeki veri akışından sorumlu personellerin isimlerini de veren Özdemir, "Hastanede bilgi işlem süreçlerinde sorumlu olan personeller Yücel E. ve Burçin Y. isimli kişilerdi, bu konularla onlar ilgilenirdi ve ben bu yönde herhangi bir talimat vermedim" ifadelerini kullandı.

"İMZALAR BANA AİT DEĞİL, KAYITLAR UZAKTAN SİLİNMİŞ OLABİLİR"

Emniyete gönderilen belgelerdeki usulsüzlüklere değinen Özdemir, "Emniyete gönderildiği belirtilen bazı kayıtlardaki imzalar bana ait değildir, başhekim yardımcıları imzalamıştır" dedi. Kamera kayıtlarının silinmesiyle ilgili itiraf niteliğinde bilgiler veren Özdemir, "Belirlenen tarihte kayıtların silinmesiyle hiçbir ilgim yoktur ancak bu işlemlerin teknik olarak bilgi işlem birimi tarafından yapılabileceğini düşünüyorum. Sistemin uzaktan erişime açık olması nedeniyle bu tür işlemler uzaktan da yapılabilir" sözleriyle hem içerideki birimlere hem de dışarıdan müdahale ihtimaline işaret etti. Özdemir son olarak, "Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla herhangi bir bilgim ve bağlantım yoktur" diyerek suçlamaları reddetti.