Eski Vali Tuncay Sonel'den Gülistan'ı arama çalışmalarına sabotaj: Suya odaklanın

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni İddialar: Dönemin Valisi Tuncay Sonel Hakkında Dikkat Çeken Beyanlar

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında dikkat çekici iddialar ve tanık beyanları gündeme geldi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde, Gülistan Doku'ya ait olduğu belirtilen bir SIM kartın resmi inceleme süreçleri dışında ele alındığı iddia edildi. Vali Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, kapalı bir zarf içerisindeki SIM kartı Ankara'da "Sosyal Medya Gürkan" olarak bilinen eski polis Gökhan Ertok'a ulaştırmakla görevlendirildiğini öne sürdü.

Ertok'un beyanına göre, SIM kart kendisine ulaştırılmadan önce Vali Sonel tarafından WhatsApp üzerinden aranarak, "Konuyu biliyorum, gerekeni yap, iyice araştır, basın çok üstümüze geliyor" şeklinde talimat verildi. Ertok ayrıca SIM kartın 9–17 Ocak 2020 tarihleri arasında yaklaşık 8 gün boyunca vali kontrolünde kaldığını ve kendisine ulaştığında içerikteki mesajların silinmiş olduğunu ifade etti.

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise verilerin kalıcı olarak silinmesine yönelik. Ertok, Vali Sonel'in kendisini, SIM karttaki verilerin geri getirilemeyecek şekilde silindiğinden emin olmak amacıyla kullandığını öne sürdü.

Mali hareketlere ilişkin iddialar da dikkat çekti. Şükrü Eroğlu'nun, Gökhan Ertok'a farklı tarihlerde toplam 30 bin TL (5+5+20) gönderdiği, bu ödemelerin "harçlık ve bahşiş" olarak yapıldığı ve paranın vali tarafından nakit olarak karşılandığı savunuldu.

Öte yandan, resmi kayıtların silinmesine ilişkin şüpheler de soruşturma dosyasına yansıdı. Tanıklardan Celal Altaş, emniyet kamera kayıtları ve hastane giriş verilerinin sıradan kişilerce silinemeyeceğini belirterek, "Bu tür işlemler ancak mülki amirin talimatıyla yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Hastane kayıtlarına dair bilirkişi raporunda ise Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli giriş kaydının sistemden kasıtlı şekilde silindiği tespit edildi. Dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir, kritik görevlere vali tarafından atandığını ve görevden ayrılmak istemesine rağmen buna izin verilmediğini ileri sürdü.

Arama çalışmalarının yönlendirilmesi de tartışma konusu oldu. Tanık Ferhat Güven, yetkililerin köprüdeki bir görüntü sonrası arama faaliyetlerini ağırlıklı olarak su üzerinde yoğunlaştırma talimatı verdiğini belirtti. Bu durum, soruşturmanın farklı ihtimaller yerine intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Ayrıca, Gülistan Doku'nun kaybolmasından iki gün sonra şehirdeki "K noktası" olarak bilinen yüksek bölgelerdeki kameraların değiştirilmesine karar verildiği, ancak bu değişime ilişkin resmi bir gerekçe bulunmadığı iddia edildi.

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise bulunan bir cesedin teşhisine ilişkin. Şükrü Eroğlu'nun ifadesine göre, cesedin Gülistan Doku'ya ait olup olmadığına Vali Sonel'in bizzat baktığı ve "Gülistan değil" şeklinde değerlendirme yaptığı, ailenin ise teşhis için olay yerine çağrılmadığı öne sürüldü.