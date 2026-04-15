ABD Başkan Yardımcısı Vance’in zor anları! "Soykırım yapıyorsunuz" çığlığı salonu inletti!

"Burada ilginç olan şu ki, 6-7 gündür yürürlükte olan bir ateşkesimiz var. Ateşkes devam ediyor" diyen JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile küçük bir anlaşma aramadığını bunun yerine " Trumpvari büyük bir pazarlık" yapmak istediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Georgia eyaletinde düzenlenen Turning Point USA adlı etkinlikte İran ile devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır yürürlükte olan kırılgan ateşkes ve bölgedeki gelişmelere değindi.

Trump, "Büyük bir anlaşma yapmak istiyor ve İran'a temelde sunduğu şey çok basit. 'Eğer normal bir ülke gibi davranmaya razıysanız, biz de sizi ekonomik olarak normal bir ülke gibi ele almaya razıyız' dedi. Küçük bir anlaşma istemiyor." diye ekledi.



İki ülke arasında büyük bir güvensizlik olduğunu kaydeden Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.



"İSA MESİH SOYKIRIMI DESTEKLEMEZ"

JD Vance, etkinlikte konuştuğu sırada yuhalandı. Vance, öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşma sırasında Papa 14. Leo ile yaşananlara değindi.

Papa'nın Trump'ın İran'a karşı savaşı hakkındaki duruşuna katılmadığını açıklamaya başlayan Vance, Papa'nın "Tanrı asla kılıç kullananların yanında değildir" dediğini hatırlattı. Papa'nın "barış savunucusu" olmasından hoşlandığını söyleyen Vance, "Tanrı'nın asla kılıç kullananların yanında olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz? Tanrı, Fransa'yı Nazilerden kurtaran Amerikalıların yanında mıydı? Tanrı, Holokost kamplarını özgürleştiren Amerikalıların yanında mıydı? Bence cevap kesinlikle evet" ifadelerini kullandı. Vance konuşurken, seyircilerden biri "İsa Mesih soykırımı desteklemez" diye bağırdı.