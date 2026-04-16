Pentagon sessizce operasyon planlarını hızlandırıyor! İran'dan sonra ABD'nin yeni hedefi

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 11:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

USA Today'ın ulaştığı bilgilere göre, Küba'da olası bir Pentagon liderliğindeki askeri operasyona yönelik planlama, Başkan Donald Trump bir müdahale emri verirse uygulanmak üzere sessizce hızlandırılıyor.

Duruma ilişkin bilgi sahibi iki kaynak, medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla USA Today'a konuştu. Söz konusu talimatların, ABD ile Küba arasında Ocak ayında başlayan gerilimin bir tırmanışı olduğu değerlendiriliyor. Bu süreçte Trump yönetimi, komünist yönetim altındaki ada ülkesinde kapsamlı siyasi değişiklikleri zorlamak amacıyla Küba'ya yönelik petrol sevkiyatlarını kısıtlamıştı.

Pentagon ise USA Today'a yaptığı açıklamada, "çeşitli olasılıklar için planlama yaptıklarını ve Başkan'ın emirlerini uygulamaya hazır olduklarını" belirtti.

Operasyon planlarına dair haberler ilk olarak Zeteo'nun Substack platformunda yayımlandı ve ardından Capitol Hill'de ve Washington çevrelerinde geniş yankı buldu. ABD ve Küba, krizin çözümü için erken aşamada görüşmeler yürütüldüğünü kabul ediyor ancak her iki tarafın da ne kadar taviz vereceği net değil. Mart ayında USA Today, iki ülkenin ilişkileri yumuşatabilecek olası "tarihi bir ekonomik anlaşma" üzerinde görüştüğünü bildirmişti.

"İSTEDİĞİMİ YAPABİLİRİM" ÇIKIŞI ABD ile Küba arasındaki gerilim, Trump yönetiminin İran savaşıyla meşgul olduğu dönemde daha da arttı. Trump, Küba ile ilgili olarak "yakında Küba'ya uğrayabiliriz" ifadelerini kullanarak dikkat çekmiş, ayrıca "onu özgürleştirmek ya da almak… istediğimi yapabilirim" demişti. 13 Nisan'da Trump, Beyaz Saray'da USA Today'a verdiği röportajda da "İran'la işimiz bittikten sonra Küba'ya da uğrayabiliriz" ifadelerini kullandı.