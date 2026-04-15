Orta Doğu’da müzakere çıkmazı! ABD ve İsrail’in İran görüşmeleri kara harekatı için bir maske mi?

Orta Doğu'da kanlı ortağı İsrail ile birlikte kaos planlarını devreye sokan ABD, İran'ı köşeye sıkıştırmak için başlattığı müzakere sürecinde umduğunu bulamadı.

İslamabad'daki masaya kendi dayatmalarıyla oturan Washington yönetimi, İran'ın taviz vermeyen tutumu ve ABD menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler karşısında masayı terk etti.

Bölgeyi savaş ve kaosla dizayn etmeye çalışan Donald Trump yönetiminin tam olarak neyi hedeflediği belirsizliğini korurken, ABD'den, bu kez müzakere görüşmelerinin ikinci turunun yapılacağına dair açıklama geldi.

Müzakere masasında yaşanan krizin ardından Rusya Güvenlik Konseyi'nden tarihi bir uyarı geldi. Moskova, Washington ve Tel Aviv'in yürüttüğü "barış" görüşmelerinin aslında büyük bir askeri harekatın kamuflajı olduğunu iddia etti.

Rusya Güvenlik Konseyi, "ABD ve İsrail'in İran'la yürütülen görüşmeleri yeni bir askeri saldırının hazırlık zemini olarak kullanabileceği" uyarısını yaparak tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

RUSYA'DAN "DİKKAT" UYARISI: MÜZAKERELER BİR MASKE Mİ?

Rus yetkililer, Washington ve Tel Aviv'in "Barış görüşmelerini İran'a karşı olası bir kara operasyonunun hazırlığı için kullanabileceği" şeklindeki ifadeleriyle uluslararası kamuoyunu yaklaşan savaş tehlikesine karşı uyardı.

Rusya'dan gelen bilgileri değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Rusya Güvenlik Konseyi'ne göre müzakereler İran'a karşı kara harekatı planlaması için bir örtü olabilir. Rusya buradan 'Dikkat! Bir kara harekatı gerçekleşebilir' mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki askeri yığınağın sadece bir gözdağı olmadığını vurgulayan Sohtaoğlu, harekatın stratejik rotasını haritalar üzerinden anlattı.