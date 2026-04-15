Orta Doğu’da müzakere çıkmazı! ABD ve İsrail’in İran görüşmeleri kara harekatı için bir maske mi?
Soykırımcı İsrail ile birlikte meşru bir harekâtmış gibi Orta Doğu’yu kana bulayan ABD’nin, İslamabad’daki müzakere görüşmesinden erken kalkması ve ardından Trump’ın yeni bir müzakere sinyali vermesinin arkasında yatan gerçekler ne? Trump, İran’a yönelik bir kara harekâtı için zaman mı kazanmaya çalışıyor? A Haber ekranlarına konuk olan gazeteci Mete Sohtaoğlu, bu kördüğüm çıkmazına dair açıklamalarda bulunarak Trump’ın “ya büyük anlaşma ya devasa saldırı” noktasına gelen o kritik ültimatomunu tüm detaylarıyla deşifre etti.
Orta Doğu'da kanlı ortağı İsrail ile birlikte kaos planlarını devreye sokan ABD, İran'ı köşeye sıkıştırmak için başlattığı müzakere sürecinde umduğunu bulamadı.
İslamabad'daki masaya kendi dayatmalarıyla oturan Washington yönetimi, İran'ın taviz vermeyen tutumu ve ABD menfaatlerine hizmet etmeyen maddeler karşısında masayı terk etti.
Bölgeyi savaş ve kaosla dizayn etmeye çalışan Donald Trump yönetiminin tam olarak neyi hedeflediği belirsizliğini korurken, ABD'den, bu kez müzakere görüşmelerinin ikinci turunun yapılacağına dair açıklama geldi.
Müzakere masasında yaşanan krizin ardından Rusya Güvenlik Konseyi'nden tarihi bir uyarı geldi. Moskova, Washington ve Tel Aviv'in yürüttüğü "barış" görüşmelerinin aslında büyük bir askeri harekatın kamuflajı olduğunu iddia etti.
Rusya Güvenlik Konseyi, "ABD ve İsrail'in İran'la yürütülen görüşmeleri yeni bir askeri saldırının hazırlık zemini olarak kullanabileceği" uyarısını yaparak tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
RUSYA'DAN "DİKKAT" UYARISI: MÜZAKERELER BİR MASKE Mİ?
Rus yetkililer, Washington ve Tel Aviv'in "Barış görüşmelerini İran'a karşı olası bir kara operasyonunun hazırlığı için kullanabileceği" şeklindeki ifadeleriyle uluslararası kamuoyunu yaklaşan savaş tehlikesine karşı uyardı.
Rusya'dan gelen bilgileri değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Rusya Güvenlik Konseyi'ne göre müzakereler İran'a karşı kara harekatı planlaması için bir örtü olabilir. Rusya buradan 'Dikkat! Bir kara harekatı gerçekleşebilir' mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki askeri yığınağın sadece bir gözdağı olmadığını vurgulayan Sohtaoğlu, harekatın stratejik rotasını haritalar üzerinden anlattı.
STRATEJİK ADALARA ABD ASKERİ Mİ ÇIKACAK?
Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için kilit noktada bulunan adalar üzerindeki baskıya dikkat çeken Mete Sohtaoğlu, "Geçtiğimiz hafta İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha teklif ettiği; Küçük Tunb, Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarının bulunduğu üç noktaya ABD askerlerinin ya da bağlı güçlerin çıkması planlanıyor. Temel amaç boğazın trafiğe açılması ve güvenliğinin sağlanmasıdır" sözleriyle bölgedeki sıcak temas hazırlıklarını aktardı.
MEKRAN SAHİLİNE AMFİBİ ÇIKARTMA TEHLİKESİ
Harekatın karaya taşınma riskini değerlendiren Sohtaoğlu, İran'ın Mekran bölgesine yönelik senaryoyu, "Bu gördüğümüz Mekran bölgesine bir amfibi çıkartma olabilir. Yaklaşık 60-70 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Bu sahilde Konarak bölgesini tuttuğunuz zaman, 17 Nisan'daki İngiltere toplantısıyla beraber kademeli bir zorlamayla Hürmüz Boğazı'na giriş olabilir" şeklinde konuştu.