Katil İsrail’in şeytani Lübnan planı deşifre! Haritalar silindi: İç savaş tezgahı kuruldu

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Lübnan'da yükselen gerilime ilişkin perde arkasını A Haber yayınında değerlendirdi.

Başbuğ, İsrail'in bölgede "iç çatışma, işgal ve ilhak" şeklinde ilerleyen üç aşamalı bir strateji yürüttüğünü ifade etti.

İSRAİL'İN ÜÇ AŞAMALI İHANET PLANI: İLHAK BAŞLADI

Lübnan'da yaşanan süreci stratejik bir gözle okuyan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Lübnan'da daha önceki günlerde İsrail'in üç aşamalı planından bahsetmiştim. Neydi bunlar? Birincisi iç savaş çıkarmak, ikincisi iç savaş sonrası işgal, üçüncüsü ise ilhak. Şimdi ilhak zaten başladı. Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

Haritalar üzerindeki şeytani operasyona dikkat çeken Başbuğ, "iOS tabanlı işletim sistemlerinde buradaki bütün köy isimleri, yerel isimlerin hepsi silindi. Bu şu demek: İsrail denilen şeytani örgüt, terör örgütü, 'Ben buralara çıkmamak üzere giriyorum, yakında buralarda haritada İbranice isimler göreceksiniz' diyor. İtamar Ben-Gvir zaten 'Yeni haritamız budur' diyerek bunu alenen duyurmuştu" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

LÜBNAN'DA İŞGAL ŞERİDİ VE BM'NİN ETKİSİZLİĞİ

Saha gerçeklerine değinen Başbuğ, İsrail'in kıyı kesimlerinde ağır kayıplar vermesine rağmen ilerlemeye çalıştığını belirterek, "İsrail tanklarla toplarla gelmesine rağmen başlangıçta giremedi, ağır kayıplar verdi. Fakat sonrasında 5 ila 8 kilometrelik bir şeridi işgal etti. Burada Mavi Hat dediğimiz bölgede Birleşmiş Milletler var ancak hiçbir etkileri yok" dedi.