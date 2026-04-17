CANLI YAYIN

Katil İsrail’in şeytani Lübnan planı deşifre! Haritalar silindi: İç savaş tezgahı kuruldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Katil İsrail’in şeytani Lübnan planı deşifre! Haritalar silindi: İç savaş tezgahı kuruldu

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Lübnan’da tırmanan gerilimin perde arkasındaki korkunç planı A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti. İsrail’in bölgeyi kan gölüne çevirmek için "İç savaş, İşgal ve İlhak"tan oluşan üç aşamalı bir strateji izlediğini belirten Başbuğ, dijital haritalardan köy isimlerinin silinerek İbraniceleştirilmesinden BM askerlerine yönelik alçak saldırılara kadar çarpıcı detaylar paylaştı.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Lübnan'da yükselen gerilime ilişkin perde arkasını A Haber yayınında değerlendirdi.

SİYONİST İSRAİL'İN ŞEYTANİ LÜBNAN PLANI DEŞİFRE OLDU

Başbuğ, İsrail'in bölgede "iç çatışma, işgal ve ilhak" şeklinde ilerleyen üç aşamalı bir strateji yürüttüğünü ifade etti.

İSRAİL'İN ÜÇ AŞAMALI İHANET PLANI: İLHAK BAŞLADI

Lübnan'da yaşanan süreci stratejik bir gözle okuyan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Lübnan'da daha önceki günlerde İsrail'in üç aşamalı planından bahsetmiştim. Neydi bunlar? Birincisi iç savaş çıkarmak, ikincisi iç savaş sonrası işgal, üçüncüsü ise ilhak. Şimdi ilhak zaten başladı. Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

Haritalar üzerindeki şeytani operasyona dikkat çeken Başbuğ, "iOS tabanlı işletim sistemlerinde buradaki bütün köy isimleri, yerel isimlerin hepsi silindi. Bu şu demek: İsrail denilen şeytani örgüt, terör örgütü, 'Ben buralara çıkmamak üzere giriyorum, yakında buralarda haritada İbranice isimler göreceksiniz' diyor. İtamar Ben-Gvir zaten 'Yeni haritamız budur' diyerek bunu alenen duyurmuştu" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

LÜBNAN'DA İŞGAL ŞERİDİ VE BM'NİN ETKİSİZLİĞİ

Saha gerçeklerine değinen Başbuğ, İsrail'in kıyı kesimlerinde ağır kayıplar vermesine rağmen ilerlemeye çalıştığını belirterek, "İsrail tanklarla toplarla gelmesine rağmen başlangıçta giremedi, ağır kayıplar verdi. Fakat sonrasında 5 ila 8 kilometrelik bir şeridi işgal etti. Burada Mavi Hat dediğimiz bölgede Birleşmiş Milletler var ancak hiçbir etkileri yok" dedi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

BM askerlerine yönelik saldırıyı sert sözlerle eleştiren Başbuğ, "İsrail terör örgütü İTÖ, burada üç tane BM askerini katletti. Bile bile yaptılar ve ne hikmetse üçü de Endonezyalı Müslüman askerlerdi. Orada sadece kağıt üstünde kalmış bir yapı var, sen ben gibi seyrediyorlar" şeklinde konuştu.

"HİZBULLAH'I TASFİYE ETMEK İÇ SAVAŞ DEMEKTİR"

Lübnan hükümeti ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerini "tiyatro" olarak nitelendiren Coşkun Başbuğ, "Lübnan hükümetine 'Hizbullah'ı tasfiye et' demek, ülkede iç savaş çıkarmak demektir. Çünkü Hizbullah şu an Lübnan'ı savunan tek silahlı yapı. Sen bunu tasfiye et dediğin an, hükümetle halkı karşı karşıya getirip bütün coğrafyayı ateş çemberine atarsın" ifadelerini kullandı.

2006 yılındaki savaşı hatırlatan Başbuğ, "İsrail bunu 2006'da denedi, Beyrut'a kadar dayandı ama arkasına bakmadan kaçmak durumunda kaldı. Şimdi bir oldu bittiyle 'Buralar yeni İsrail'dir' demeye çalışıyorlar." sözleriyle Lübnan'ın "yeni Gazze" yapılmak istendiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomik ve stratejik faturasını analiz eden Başbuğ, "Bu okumayı yaptığında birinci aktör İran. İran'ın süreci sonuna kadar götürme şansı az, ciddi yara alır. Diğer yanda Amerika var; Trump 'halkın parasını aptalca savaşlara harcamayacağım' diyordu ama her gün milyonlarca dolar harcanıyor. Attığın bir füze 2 milyon dolar" dedi.

TRUMP'IN "YERLE BİR EDECEĞİZ" SÖZLERİ BİR TAKTİK Mİ?

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sert söylemlerinin arkasında bir stratejik aldatmaca olabileceğine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "Trump 'bir medeniyet yok olacak, İran taş devrine dönecek' derken aslında masayı saklamak için hedef saptırıyor olabilir. Daha önce 'anlaşıyoruz' dediğinde İsrail süreci sabote etmişti. Şimdi taktik değiştirerek 'yerle bir edeceğiz' diyor ki arka planda görüşmeler sürsün" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

İran ve Amerika'nın eninde sonunda bir noktada anlaşacağını öngören Başbuğ, "Taraflar İsrail'in sabotesini önlemek adına bir şaşırtmaca oynuyor olabilir. İran ve Amerika bir anda el ele masaya oturursa şaşırmayın" sözleriyle analizini tamamladı.

Katil İsrail’in şeytani Lübnan planı deşifre! Haritalar silindi: İç savaş tezgahı kuruldu - 3
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın