Hizbullah'tan İsrail ile ateşkese yeşil ışık

Hizbullah, İran ve bölge ülkelerinin diplomatik girişimlerinin İsrail ile Lübnan arasında “yakın zamanda” bir ateşkes sağlayabileceğini açıkladı. ABD arabuluculuğunda 1993’ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan temasın ardından taraflardan temkinli iyimser mesajlar gelirken, Netanyahu başkanlığındaki İsrail Güvenlik Kabinesi’nin akşam saatlerinde ateşkes gündemiyle toplanacağı bildirildi.

ABD arabuluculuğunda dün Lübnan ve İsrail arasında 1993'ten bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey doğrudan görüşme sonrası İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanması bekleniyor.

Hizbullah Sözcüsü İbrahim Mousawi, İran ve bölge ülkelerinin çabalarının İsrail ile Lübnan arasında "yakında" bir ateşkesin sağlanmasına yol açabileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan iki üst düzey Lübnanlı yetkili ise Lübnan'da ateşkes için çalışmaların sürdüğünü doğrulayarak, ateşkesin ne zaman başlayacağı veya ne kadar süreceği konusunda ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Adı açıklanmayan başka bir Lübnanlı kaynak, Lübnan'ın İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes yapılması yönündeki talebiyle ilgili olumlu sinyaller olduğunu, ancak Beyrut'un bu konuyla ilgili henüz bir geri bildirim almadığını söyledi.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi, yerel saatle 20.00'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanacak. Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, kabinenin Lübnan'da ateşkes konusunu görüşeceğini açıkladı.