Lübnan'da ateşkesin ilk günü! Yıkım ve sevinç aynı karede | A Haber Dahiye’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes kararının ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hayat yeniden şekillenmeye başladı. Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de bir yanda savaşın yıkıcı izleri, diğer yanda evlerine dönen insanların sevinci dikkat çekiyor. A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, enkazın ortasından aktardığı gözlemlerle bölgedeki tarihi dönüşü anbean ekranlara taşıdı.

Lübnan'da ilan edilen ateşkesin ardından Beyrut'ta, özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde savaşın izleri arasında yeni bir sayfa açılmaya çalışılıyor. A Haber ekibi, yıkılmış binaların gölgesinde kutlamalar yapılırken, evlerini terk eden sivillerin geri dönmeye başladığını aktardı.

DAHİYE'DE ATEŞKES SONRASI HAYAT! ENKAZIN ARASINDA UMUT YÜKSELİYOR

ATEŞKESİN İLK SABAHI: YIKIM VE SEVİNÇ YAN YANA

A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ateşkesin hemen ardından bölgedeki atmosferi, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin ardından özellikle Dahiye bölgesinde çok ciddi kutlamalar yapıldı. Şu anda ateşkesin ilk sabahındayız ve bu kutlamaların hemen sonrasındayız" sözleriyle aktardı. Vural, bölgenin geçmişte birçok savaşa ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, kameraman Özden Kul'un görüntüleri eşliğinde, "Bulunduğumuz noktada hem geçmişten kalan hem de son saldırılarda hasar alan çok sayıda bina bulunuyor" ifadelerini kullandı.

2024 SALDIRILARININ İZLERİ HALA TAZE

Bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Görmüş olduğunuz bu bina 2024 yılında İsrail saldırıları sonucunda tamamen yerle bir edilmişti" diyerek savaşın izlerinin halen canlı olduğunu belirtti. Çevredeki birçok yapının ağır hasarlı olduğunu vurgulayan Vural, Dahiye'nin adeta bir savaş hafızasına dönüştüğünü ifade etti.

HİZBULLAH'IN MERKEZİ NOKTALARI HEDEFTEYDİ

Stratejik noktalar hakkında bilgi veren Vural, "Şu anda görüntülediğimiz bina Hizbullah'a ait bir televizyon binası. 2024'teki saldırılarda zarar görmüştü ancak tamamen yıkılmadı" dedi. Aynı bölgede geçtiğimiz hafta yeni saldırıların yaşandığını belirten Vural, Dahiye'de çatışmaların ateşkes ilan edilene kadar kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

HASAN NASRALLAH SONRASI DEVAM EDEN GERİLİM

Ahmet Nazif Vural, bölgedeki gerilimin sürekliliğine dikkat çekerek, "2024 yılındaki savaşta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetmişti. O dönemden bugüne kadar İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğini söylemek mümkün" şeklinde konuştu.

GECE BOYUNCA KUTLAMALAR: MUTLULUK SALVOLARI

Ateşkesin ardından yaşanan kutlamaları anlatan Vural, "Gece saatlerinde Beyrut'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı, izli mermilerle havaya ateş açıldı" ifadelerini kullandı. Bu görüntülerin, savaşın ardından gelen rahatlamanın bir yansıması olduğu belirtildi.

DAHİYE'YE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Yerlerinden edilen sivillerin dönüşüne dikkat çeken Vural, "Ateşkesin başlamasıyla birlikte Dahiye'den ayrılmak zorunda kalan insanlar yeniden evlerine dönmeye başladı" dedi. Bölgedeki bu hareketliliğin halk arasında da sevinçle karşılandığını belirtti.

Sahadaki sembollere de değinen Ahmet Nazif Vural, "Çevrede Lübnan bayrakları ve Hizbullah'ı temsil eden bayrakların yeniden asıldığını görüyoruz" diyerek bölgedeki siyasi ve sosyal atmosferin yeniden şekillendiğini ifade etti.

DÜNYA BASINI DAHİYE'DE

Bölgenin uluslararası ilgi gördüğünü belirten Vural, "Dünyanın birçok farklı yerinden gelen basın mensupları da burada gelişmeleri yakından takip ediyor" sözleriyle Dahiye'nin küresel gündemdeki yerini vurguladı.

ATEŞKES SEVİNCİ VE TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Ahmet Nazif Vural, halkın ruh halini ise "Trump'ın açıkladığı ateşkese seviniyorlar ancak aynı zamanda Hizbullah'ın şartlarının ne olacağını da yakından takip ediyorlar" ifadeleriyle aktardı.

AYLAR SONRA HAYAT BELİRTİSİ

Bölgedeki normalleşmenin en somut göstergelerinden birine dikkat çeken Vural, "Dahiye'de uzun süredir görülmeyen trafik yeniden oluşmaya başladı. Daha önce sahil kesimlerine yönelen nüfus, şimdi tekrar bölgeye dönüyor" dedi.

