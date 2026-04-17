Lübnan'da ateşkesin ilk günü! Yıkım ve sevinç aynı karede | A Haber Dahiye’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes kararının ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hayat yeniden şekillenmeye başladı. Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de bir yanda savaşın yıkıcı izleri, diğer yanda evlerine dönen insanların sevinci dikkat çekiyor. A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, enkazın ortasından aktardığı gözlemlerle bölgedeki tarihi dönüşü anbean ekranlara taşıdı.
ATEŞKESİN İLK SABAHI: YIKIM VE SEVİNÇ YAN YANA
A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ateşkesin hemen ardından bölgedeki atmosferi, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin ardından özellikle Dahiye bölgesinde çok ciddi kutlamalar yapıldı. Şu anda ateşkesin ilk sabahındayız ve bu kutlamaların hemen sonrasındayız" sözleriyle aktardı. Vural, bölgenin geçmişte birçok savaşa ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, kameraman Özden Kul'un görüntüleri eşliğinde, "Bulunduğumuz noktada hem geçmişten kalan hem de son saldırılarda hasar alan çok sayıda bina bulunuyor" ifadelerini kullandı.
2024 SALDIRILARININ İZLERİ HALA TAZE
Bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Görmüş olduğunuz bu bina 2024 yılında İsrail saldırıları sonucunda tamamen yerle bir edilmişti" diyerek savaşın izlerinin halen canlı olduğunu belirtti. Çevredeki birçok yapının ağır hasarlı olduğunu vurgulayan Vural, Dahiye'nin adeta bir savaş hafızasına dönüştüğünü ifade etti.
HİZBULLAH'IN MERKEZİ NOKTALARI HEDEFTEYDİ
Stratejik noktalar hakkında bilgi veren Vural, "Şu anda görüntülediğimiz bina Hizbullah'a ait bir televizyon binası. 2024'teki saldırılarda zarar görmüştü ancak tamamen yıkılmadı" dedi. Aynı bölgede geçtiğimiz hafta yeni saldırıların yaşandığını belirten Vural, Dahiye'de çatışmaların ateşkes ilan edilene kadar kesintisiz sürdüğünü vurguladı.