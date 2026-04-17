Lübnan'da ateşkesin ilk günü! Yıkım ve sevinç aynı karede | A Haber Dahiye’de

Lübnan'da ilan edilen ateşkesin ardından Beyrut'ta, özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde savaşın izleri arasında yeni bir sayfa açılmaya çalışılıyor. A Haber ekibi, yıkılmış binaların gölgesinde kutlamalar yapılırken, evlerini terk eden sivillerin geri dönmeye başladığını aktardı.

ATEŞKESİN İLK SABAHI: YIKIM VE SEVİNÇ YAN YANA

A Haber Lübnan Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ateşkesin hemen ardından bölgedeki atmosferi, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin ardından özellikle Dahiye bölgesinde çok ciddi kutlamalar yapıldı. Şu anda ateşkesin ilk sabahındayız ve bu kutlamaların hemen sonrasındayız" sözleriyle aktardı. Vural, bölgenin geçmişte birçok savaşa ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, kameraman Özden Kul'un görüntüleri eşliğinde, "Bulunduğumuz noktada hem geçmişten kalan hem de son saldırılarda hasar alan çok sayıda bina bulunuyor" ifadelerini kullandı.